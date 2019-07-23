 الادعاء العام: نازيون جدد وراء التهديدات بتفجير مسجدي ميونخ | أخبار | DW | 25.07.2019

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أخبار

الادعاء العام: نازيون جدد وراء التهديدات بتفجير مسجدي ميونخ

كشفت النيابة العامة بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا أن التهديدات بتفجير قنابل في مسجدين في ميونخ قبل أسبوعين، تحمل بصمات اليمين المتطرف. وأشارت النيابة العامة أن التوقيع بعبارة "الدم والشرف" هو اسم الجماعة المحظورة.

Bombendrohung gegen Ditib-Moschee in Duisburg (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

بعد تلقي تهديدات بتفجير قنابل في مسجدين بمدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا قبل أسبوعين، أعلن الادعاء العام بالمدينة اليوم الخميس (25 تموز/يوليو 2019) أن هناك إشارات على وجود دافع يميني متطرف وراء ذلك. وأكد الادعاء العام في مدينة ميونخ اليوم أن الرسائل البريدية التي احتوت التهديدات كانت موقعة بعبارة "الدم والشرف" وهو اسم جماعة محظورة لنازيين جدد.

مختارات

إثر تلقي العديد من المساجد في ألمانيا تهديدات بوجود قنبلة بداخلها، تبين فيما بعد بأنها تهديدات كاذبة، دعت جمعيات إسلامية الدولة والسلطات الأمنية على أخذ تلك التهديدات على محمل الجد وتوفير ظروف آمنة للمصلين في المساجد. (23.07.2019)

مرة أخرى يتعرض مسجد من مساجد ألمانيا لتهديد بقنبلة عبر البريد الإلكتروني ُيعتقد "بوجود خلفية يمينية متطرفة" وراءه. الأمر يتعلق بمسجد "مركز" بمدينة دويسبورغ التابع للاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب". (22.07.2019)


وكانت رسالتان تحملان توقيع "كومبات 18" (Combat 18) وهو اسم لمجموعة متطرفة نازية جديدة، تعتبر الذراع المسلح لجماعة "الدم والشرف". وكانت شرطة مدينة ميونخ قد أخلت مسجدين في الحادي عشر من تموز/يوليو الجاري بسبب تلقي تهديدات، ولم يتم العثور على أي شيء في كلا المسجدين. وتولى المكتب المركزي لمكافحة التطرف والإرهاب بولاية بافاريا الألمانية مسؤولية التحقيقات.


وجاء في بيان الادعاء العام اليوم أنه سيتم إجراء "فحص دقيق" للتحقق من وجود صلة بين تهديدات وصلت لمساجد في مانهايم ودويسبورغ وماينز وكذلك بين التهديدات التي تلقاها المقر المركزي لحزب اليسار في برلين. وأضاف الادعاء أن الشرطة أمرت باتخاذ إجراءات احترازية خاصة لحماية كلا المسجدين في ميونخ. 
ح.ع.ح/ه.د(د.ب.ا)
 

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد مدينة كولونيا

    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

تتميز ألمانيا بتنوع الأديان والثقافات، ويساعد الدستور على هذا التنوع لأنه يضمن حرية العبادة. وهذا الحق الدستوري ساعد ملايين المسلمين على الاندماج في بلدهم الجديد وبناء دور عبادة لهم. أهم مساجد المسلمين في صور. (03.03.2013)  

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كثرت في الآونة الأخيرة عمليات إخلاء مساجد في ألمانيا بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل، لعل أحدثها بمدينة ميونيخ بولاية بافاريا، حيث تم إخلاء مسجدين. وكان المسجد الكبير في كولونيا، أكبر مساجد ألمانيا، قد تعرض لتهديدات أيضا.

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