الادعاء العام الألماني يعرض ببغاوات للمزاد والسبب؟

صادر الادعاء العام في مدينة درسدن الألمانية في شرقي البلاد اليوم الجمعة (11 تشرين الأول/ أكتوبر) 36 ببغاء من صاحب شركة إنشاءات، بعد أن قررت السلطات عرض الطيور في مزاد علني على وجه السرعة حيث أن هناك إقبالا كبيرا عليها واهتماما بشرائها من قبل محبي الطيور. وذكر الادعاء العام أن هذه الطيور، وهي عبارة عن ثمان ببغاوات عادية و28 أخرى من نوع كاكاتو، يصل ثمنها إلى حوالي 100 ألف يورو.
وتُجرى حاليا تحقيقات مع صاحب تلك الطيور، والذي يمتلك شركة إنشاءات، بسبب اتهامات موجهة له بالاحتيال وإشهار إفلاس شركته بالمخالفة للقانون. وأوضح الادعاء العام أن الرجل أبرم عقودا مع أربع شركات بناء على الأقل بغرض إصلاح أبنية وإنشاء أبنية جديدة وحصل على التمويل اللازم لهذه المهام مقدما، وبدلا من وضع خطة للمشروع أو تنفيذ الإنشاءات المطلوبة قام صاحب الشركة بتحويل أكثر من 400 ألف يورو لحسابه الخاص.
ويعتقد الادعاء العام أن هذه الأموال تم استغلالها في شراء هذه الطيور المسجل كل منها لدى السلطات، كما صادرت السلطات الألمانية أيضا سيارة فارهة قيمتها 40 ألف يورو وأموالا نقدية لدى صاحب الشركة. وفي حال إدانة صاحب الشركة، سيتم إقامة المزاد على هذه الطيور الجميلة ودفع أثمانها للمتضررين من إفلاس صاحبها.
د.ب/ ع.ج (د ب أ)
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دب رياضي وثعلب رسَّام ـ حيوانات فريدة في الحدائق الأوروبية
حديقة بدون سياج في هامبورغ
إنها أول حديقة حيوانات في العالم بدون سياج، أسسها في هابورغ كارل هاغينبيك عام 1907. وفكرته القائمة على تقديم للحيوانات للجمهور كما تعيش في أماكنها الطبيعية، كان ثورية آنذاك. ولا تزال حتى اليوم تقوم معظم حدائق الحيوانات في العالم على مبدأ هاغينبيك.
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دب رياضي وثعلب رسَّام ـ حيوانات فريدة في الحدائق الأوروبية
حيوان مبدع في حديقة غلزنكيرشن
الزائر لهذه الحديقة يمكنه التعرف عن قرب على حيوانات من آلاسكا وأفريقيا وآسيا، وأن يستمتع برؤية ثعلب الماء القزم هذا الذي في الصورة وهو يرسم. إذ يقوم هذا الحيوان البرمائي بنشر وبعثرة الألوان برجليه الأماميتين، تصبح لدينا في النهاية لوحة من إبداعه!
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دب رياضي وثعلب رسَّام ـ حيوانات فريدة في الحدائق الأوروبية
حديقة حيوانات برلين الشهيرة
تعد حديقة الحيوانات في برلين، واحدة من أكثر حدائق العالم تنوعا، إذ يوجد فيها 20 ألف حيوان من 1300 نوع. في الصورة صغير دب قطبي أطلق عليه اسم "هيرتا" تيمنا باسم فريق نادي كرة القدم في العاصمة الألمانية. واستحق هذا الدب الصغير اسمه، إذ أنه مولع بكرة القدم التي لا يمل من اللعب بها ودحرجتها باستمرار.
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دب رياضي وثعلب رسَّام ـ حيوانات فريدة في الحدائق الأوروبية
حديقة كل فصول السنة في مونستر
في كل فصول السنة، وكيفما كان الطقس، يمكن الاستمتاع بزيارة حديقة الحيوانات بمدينة مونستر في غربي ألمانيا. فالممرات المغطاة تحمي من المطر عندما يكون الجو ماطرا ومن أشعة الشمس عندما يكون حارا.
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دب رياضي وثعلب رسَّام ـ حيوانات فريدة في الحدائق الأوروبية
حديقة بيلفيلد- الدخول مجانا
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دب رياضي وثعلب رسَّام ـ حيوانات فريدة في الحدائق الأوروبية
أقدم حديقة حيوانات في العالم
أقدم حديقة حيوانات في العالم، إذ تم افتتاحها في العاصمة النمساوية فيينا عام 1752، وهي تقع إلى جانب قصر شونبرون "Schönbrunn"، الذي يعتبر من معالم فيينا وكان المقر الصيفي للقيصرة، ماريا تيريزيا. ولدى انضمام الزرافة لحيوانات الحديقة لأول مرة عام 1928، وجب توسيع الحديقة وتعديلها بما يتناسب مع حاجة هذا الحيوان ورقبته الطويلة.
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دب رياضي وثعلب رسَّام ـ حيوانات فريدة في الحدائق الأوروبية
لعشاق البطريق- حديقة حيوانات اسكتلندا
البطريق بمختلف أنواعه، يجذب عشاقه إلى حديقة الحيوانات الوطنية في العاصمة الاسكتلندية أدنبره. وكانت هذه أول حديقة حيوانات في العالم تجلب البطاريق وتربيها. وتنفرد هذه الحديقة بتقديم عروض البطريق، حيث تطلق لتسير وتتجول مع المشرفين عليها في الحديقة.
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دب رياضي وثعلب رسَّام ـ حيوانات فريدة في الحدائق الأوروبية
حديقة الببغاء في اسبانيا
حديقة الحيوانات على جزيرة تنريفا الإسبانية، أسسها الألماني فولفغانغ كيسلينغ من مدينة كولونيا. وفي الأصل كانت حديقة لطيور الببغاء، والتي منها أخذت اسمها "لورو Loro" وتعني ببغاء بالإسبانية. ولا تزال تربية وحماية الببغاء من ما يميز هذه الحديقة عن غيرها من حدائق الحيوانات الأخرى. إعداد: ريانا بروير/ ع.ج