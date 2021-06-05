 الادعاء التركي يرفع دعوى جديدة لحظر حزب الشعوب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.06.2021

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أخبار

الادعاء التركي يرفع دعوى جديدة لحظر حزب الشعوب

رفع ممثلو الادعاء التركي مرة أخرى لائحة اتهام ضد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إلى المحكمة الدستورية. وتدعو لائحة الاتهام إلى إغلاق الحزب وفرض حظر سياسي على نحو 500 عضو. فهل يكتب لهذه المحاولة النجاح هذه المرة؟

أنصار حزب الشعوب أثناء مظاهرة في إسطنبول، أرشيف

أنصار حزب الشعوب أثناء مظاهرة في إسطنبول، أرشيف

رفع ممثلو الادعاء التركي مرة أخرى اليوم الاثنين (السابع من حزيران/يونيو 2021)، لائحة اتهام ضد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إلى المحكمة الدستورية، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

مختارات

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع نحو 40 ألف يورو كتعويض لصحافيين تم وضعهما قيد الحجز الاحتياطي بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية". وكان الصحافيان نشرا رسائل بريد إلكتروني مسربة لصهر الرئيس التركي.

بعد يومين من تقديم التماس للمحكمة الدستورية بحل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، شنت السلطات التركية حملة اعتقال واسعة بأوساط قيادة الحزب. كما احتجزت أيضا أوزتورك توركدوغان، رئيس أكبر جمعية لحقوق الإنسان في تركيا.

وقالت الوكالة إن لائحة الاتهام تدعو إلى إغلاق حزب المعارضة وفرض حظر سياسي على نحو 500 عضو وذلك من بين أشياء أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول اليوم الاثنين. ولم تقبل المحكمة بعد لائحة الاتهام.

وكان ممثلو الادعاء قد قدموا بالفعل لائحة اتهام أولية ضد الحزب في منتصف آذار/ مارس الماضي، لكنها أعيدت بسبب أوجه قصور رسمية.

وفاز حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 11.7 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل ثلاث سنوات.

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ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الذراع الطولى لحزب العمال الكردستاني المحظور، الأمر الذي يرفضه الحزب الأول.

ويشن حزب العمال الكردستاني الذي يملك قواعد خلفية في شمال العراق، منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أوقع اكثر من 40 الف قتيل. وهو يصنف مجموعة "إرهابية" من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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    يا إنسان: أين هي حقوقك!

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    حظر التمييز ـ البند 2

    جميع الحقوق والحريات تسري على الجميع، على مستوى العالم ـ بغض النظر عن العرق ولون البشرة والجنس واللغة والدين والميول السياسي والأصل الوطني أو الاجتماعي والثروة والمولد. (الصورة بنيويورك، 16 فبراير 2016)

  • 25.05.2016 DW GLO Aegypten Folter (NDR)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في الحياة والحرية

    كل شخص له الحق في الحياة والحرية والأمن (3). لا يحق احتجاز أحد في عبودية أو ملكية جسدية (4). لا يحق إخضاع أحد للتعذيب أو معاملة قاسية غير إنسانية أو مهينة أو للعقوبة (5). (الصورة توثق للتعذيب في مصر 25 مايو 2016)

  • Türkei Ankara Verhaftung von Pro-Kurden-Demonstranten (Getty Images)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    المساواة أمام القانون

    كل إنسان له الحق في محاكمة عادلة وحماية القانون (6،8،10،12). وهو بريء مادام لم تُثبت إدانته. (11) جميع الناس سواسية أمام القانون. ولا يحق سجن أحد بعشوائية واحتجازه أو طرده خارج البلاد. (الصورة أنقرة: اعتقال متظاهرين أكراد)

  • Idomeni Flüchtlingskind mit Spidermanpuppe (picture-alliance/AP Photo/V. Ghirda)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    ليس هناك إنسان غير شرعي

    لكل إنسان الحق في التنقل بحرية داخل دولة واختيار مكان إقامته. لكل شخص الحق في مغادرة بلد (13). لكل إنسان الحق في طلب اللجوء في بلدان أخرى هربا من الاضطهاد (14). لكل إنسان الحق في التوفر على جنسية. (الصورة: معسكر اللاجئين إيدوميني باليونان)

  • Pakistan Lahore grausame Ehrenmorde Hassan Khan verlor seine junge Frau (picture-alliance/AP Photo/K.M. Chaudary)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحماية من الزواج الإجباري

    النساء والرجال في سن الزواج يتمتعون في فترة زواجهم وبعدها بنفس الحقوق. الزواج "لا يمكن عقده إلا بتوافق حر وكامل للزوجين". العائلة لها الحق في الحماية من جانب المجتمع والدولة. (الصورة: لاهور باكستان، رجل يعرض صورة زوجته التي راحت ضحية جريمة شرف).

  • USA Proteste Ölpipeline in Indianerreservat (Reuters/S. Keith)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في الملكية

    لكل شخص الحق في الملكية منفردا او في مجموعة. لا يحق تجريد أي شخص بصفة عشوائية من ملكيته. الصورة: داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. سكان أصليون يتظاهرون ضد مشروع مد أنبوب نفط في محمية ستاندينغ روك)

  • Türkei Protest gegen Verfolgung von Journalisten der Zeitung Özgür Gündem (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في حرية الرأي

    لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين(18). لكل شخص حرية التفكير والتعبير (19). جميع البشر لهم الحق في التجمع السلمي. (الصورة: إسطنبول، تركيا، احتجاج ضد إغلاق صحيفة Özgür Gündem)

  • Angola Slum Kinanga in Luanda (DW/N. Sul d'Angola)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في تقرير المصير

    لكل شخص الحق في المساهمة في بلورة الشؤون العامة لبلاده بصفة مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين. هناك "حق في الأمن الاجتماعي" وأحقية في حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية تُعتبر ضرورية لكرامته. (الصورة: طفل في حي عشوائي في لواندا، 12 سبتمبر 2016)

  • Deutschland Jobcenter Arbeitslose stehen Schlange in Gelsenkirchen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في العمل

    كل إنسان له الحق في العمل. كل إنسان له الحق في الحصول على أجر متساو مقابل نفس العمل. الشخص الذي يعمل له الحق في أجر عادل ومرض، وله الحق في الانضمام إلى نقابة. ولكل إنسان الحق في وقت فراغ. (الصورة: عاطلون عن العمل في مكتب العمل بمدينة غيلزنكيرشن، ألمانيا، 5 يناير 2016).

  • Äthiopien Frauen mit Kindern (Reuters/T. Negeri)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حياة كريمة

    كل إنسان له الحق في مستوى عيش يضمن له ولعائلته الصحة والرفاهية بما في ذلك التغذية واللباس والسكن والتطبيب والخدمات الاجتماعية الضرورية. الأمهات والأطفال لهم أحقية خاصة في العناية والدعم. (الصورة: نساء وأطفال ينتظرون الحصول على ماء، إثيوبيا، 26 يناير 2016).

  • Frankreich Flüchtlingslager Calais - Warten auf die Räumung (DW/D. Pundy)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في التعليم

    كل إنسان له الحق في التعليم. التعليم الأساسي إجباري للجميع وبدون رسوم. التعليم يجب أن ينبني على الانفتاح الكامل للشخصية البشرية وعلى احترام حقوق الإنسان. (الصورة: مدرسة مؤقتة في مخيم اللاجئين العشوائي بكاليه الفرنسية قبل إخلاءه، 13 أكتوبر 2016).

  • YouTube gegen GEMA (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحقوق في الفنون والعلوم

    كل إنسان له الحق في مشاركة المجموعة البشرية في الحياة الثقافية والتمتع بالفنون والمشاركة في التقدم العلمي. وكل إنسان يملك الحماية القانونية للملكية الفكرية في إنجازات العلوم والأدب أو الفنون. والانتشار الرقمي لكثير من الإنجازات يبقى اليوم محل جدل كبير.

  • Syrien Krieg - Kämpfe in Aleppo (Reuters/A. Ismail)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حقوق غير قابلة للتجزئة

    كل إنسان له الحق في نظام اجتماعي ودولي تتحقق فيه جميع الحقوق والحريات (28). لكل إنسان واجبات تجاه المجموعة. ولا يحق لأي دولة أو مجموعة أو شخص أن يستمد من ذلك حق تقييد حقوق الإنسان العامة (30). (الصورة: دمار الحرب، حلب، سوريا، 23 نوفمبر 2016). الكاتب: جيبسن هيله/م.ا.م


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