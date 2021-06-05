الادعاء التركي يرفع دعوى جديدة لحظر حزب الشعوب

رفع ممثلو الادعاء التركي مرة أخرى اليوم الاثنين (السابع من حزيران/يونيو 2021)، لائحة اتهام ضد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إلى المحكمة الدستورية، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وقالت الوكالة إن لائحة الاتهام تدعو إلى إغلاق حزب المعارضة وفرض حظر سياسي على نحو 500 عضو وذلك من بين أشياء أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول اليوم الاثنين. ولم تقبل المحكمة بعد لائحة الاتهام.

وكان ممثلو الادعاء قد قدموا بالفعل لائحة اتهام أولية ضد الحزب في منتصف آذار/ مارس الماضي، لكنها أعيدت بسبب أوجه قصور رسمية.

وفاز حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 11.7 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل ثلاث سنوات.

اقرأ أيضا: العراق.. قصف تركي لمخيم للاجئين الأكراد بعد تهديدات أردوغان

ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الذراع الطولى لحزب العمال الكردستاني المحظور، الأمر الذي يرفضه الحزب الأول.

ويشن حزب العمال الكردستاني الذي يملك قواعد خلفية في شمال العراق، منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أوقع اكثر من 40 الف قتيل. وهو يصنف مجموعة "إرهابية" من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)