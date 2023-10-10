الادعاء الألماني يفتح تحقيقا حول تورط حماس في جرائم قتل وخطف

قال الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2023) إنه فتح تحقيقًا يتعلق بالاشتباه في تورط عناصر من حماس في جرائم قتل مشتبه بها واحتجاز رهائن خلال هجومها الإرهابي على إسرائيل. وأعلنت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه أنه تم فتح التحقيق "ضد أعضاء مجهولين في حركة حماس".



وخلال الهجوم الإرهابي لحماس على إسرائيل، قتل عناصر الحركة مئات المدنيين وتم اختطاف أكثر من 100 رهينة إلى قطاع غزة. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أمس الإثنين وجود مواطنين ألمان بين الرهائن الذين اخطفتهم حماس في أثناء هجومها على إسرائيل مطلع الأسبوع دون أن تذكر عددًا محددًا. وتفترض وزارة الخارجية الألمانية أن جميع هؤلاء الأشخاص يحملون الجنسية الألمانية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نعمل بشكل مكثف مع إسرائيل فيما يتعلق بالمخطوفين والمفقودين"، وأضاف: "نحاول بذل قصارى جهدنا لضمان حرية وحياة وصحة هؤلاء المواطنين". وكانت حركة حماس قد هددت "بإعدام الرهائن المدنيين" لديها في حال استمرار القصف على سكان قطاع غزة.

وكانت صحيفة "بيلد" قد أوردت أولًا نبأ فتح التحقيق وذكرت أن عائلات المخطوفين ناشدت الحكومة الألمانية تقديم المساعدة. ويُعْتَقَد أن هناك شابة (22 عامًا) بين المخطوفين، وذكرت عائلة الشابة أنها كانت في حفل موسيقي عندما تم اختطافها حيث كان الحفل واحدًا من الأماكن التي استهدفها الهجوم.





وأكدت منظمة إسرائيلية غير حكومية "زاكا"، تعنى بأعمال الإغاثة، مقتل قرابة 250 شخصًا، بينهم إسرائيليون وأجانب، في حفل كان جاريًا في صحراء النقب قرب الحدود مع غزة وهاجمه عناصر حماس.

وبحسب القانون الألماني، يقوم المدعي العام بالتحقيق في الجرائم المشتبه بها في الخارج إذا كانت تتعلق بمواطنين ألمان. وقالت المتحدثة إنها لا يمكنها بعد أن تقول كيف ستسير التحقيقات لاحقًا مشيرة إلى أن المسألة لا تزال في البداية تمامًا.

وشنت حماس هجومًا إرهابيًا مطلع الأسبوع اقتحم خلاله مقاتلوها بلدات إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل المئات وخطف العشرات.

يشار إلى أن حركة هي حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.



م.ع.ح/ع.ج.م /م.س(د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)