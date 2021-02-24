 الادعاء الألماني يحرك دعوى ضد طبيب سوري متهم بالقتل والحرق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.07.2021

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الادعاء الألماني يحرك دعوى ضد طبيب سوري متهم بالقتل والحرق

حركت النيابة العامة الألمانية دعوى ضد طبيب كان يعمل في مؤسسات عسكرية في سوريا، خلال عامي 2011 و2012، ووجهت له تهم قتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

صورة رمزية

صورة رمزية

وجه الادعاء العام الألماني، اليوم الأربعاء (28 يوليو/تموز 2021)، تهما بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية ضد سوري يُشتبه في ارتكابه ممارسات تعذيب أثناء عمله كطبيب في مؤسسات سورية. وأعلن الادعاء العام الاتحادي في مقره بمدينة كارلسروه أنه يُشتبه في أن الرجل عذب 18 حالة في مستشفيين عسكريين وسجن تديره المخابرات العسكرية.

مختارات

قبل فرارها من سوريا إلى ألمانيا، كانت لونا سجينة أقبية المخابرات السورية، والآن تتابع باستمرار جلسات محاكمة بحق ضابطين سوريين سابقين أمام محكمة ألمانية. وتضمن القائمة تهماً بالقتل والتعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب البيانات، مات اثنان من الضحايا. وتتعلق تهم أخرى بالتسبب في أذى جسدي خطير والشروع في الإيذاء الجسدي.

وغادر الرجل سوريا عام 2015، وعاش في ألمانيا حيث عمل كطبيب. وكان قد اعتقل في حزيران/يونيو من العام الماضي وهو قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

ويُشتبه في أن الجرائم ارتكبت بين عامي 2011 و 2012 في أحد السجون بمدينة حمص غربي سوريا، وفي مستشفيين عسكريين في حمص ودمشق، حيث احتُجز معارضو النظام السوري. ويُشتبه في أن الطبيب أعطى حقنة قاتلة لسجين قاوم الاعتداء، ما أدى إلى وفاة الرجل في غضون دقائق.

وتوفي سجين آخر أصيب بنوبة صرع دون تحديد سبب الوفاة. ويُشتبه في أن الطبيب ضرب الرجل على وجهه. وفي حالات أخرى، يُتهم الطبيب بسكب سوائل قابلة للاشتعال على الأعضاء التناسلية لضحاياه وأجزاء أخرى من أجسامهم وإشعال النار فيها. كما يواجه الطبيب اتهامات بمحاولته مرتين حرمان رجال من قدرتهم على الإنجاب.

 

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)

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مراسلون - تعذيب السوريين أمام القضاء الألماني

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