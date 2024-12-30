الادعاء الألماني يتهم زوجين عراقيين باستعباد إيزيديتين

من المقرر محاكمة زوجين عراقيين أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية قريبًا، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاتين إيزيديتين صغيرتين واستعبادهما.

ووجه الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه يوم الاثنين (30 كانون الأول/ديسمبر 2024) اتهامات ضد الرجل والمرأة بالاستعباد والتعذيب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب الاشتباه الشديد في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية والانتماء إلى تنظيم "داعش"، فضلًا عن ارتكاب جرائم جنسية والاتجار بالبشر.

وبحسب بيانات الادعاء العام، قام المتهمان بـ"شراء" طفلة إيزيدية تبلغ من العمر خمس سنوات بناء على طلب المرأة في سوق بالعراق عام 2015، وفتاة إيزيدية أخرى تبلغ من العمر 12 عامًا عام 2017 واستغلالهما كعبيدتين. وقام الرجل باغتصاب الطفلتين عدة مرات، وتولت زوجته إعدادهما وتزيينهما لذلك.

وذكر الادعاء العام أن الطفلتين اضطرتا أيضًا إلى العمل بصورة متواصلة، كما تعرضتا للضرب بصفة مستمرة. وبحسب البيانات، تم حرق يد الطفلة (5 سنوات) بماء ساخن. ولم يسمح للطفلتين بممارسة شعائرهما الدينية.

وقبل مغادرة الزوجين من سوريا، تم نقل الفتاتين إلى أعضاء آخرين في داعش. وتم القبض على المتهمين في ولاية بافاريا الألمانية يوم 9 أبريل/نيسان الماضي، وهما رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)