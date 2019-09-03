الادعاء الألماني يتهم بواتنغ بالاعتداء على شريكته السابقة

أفاد مصدر قضائي ألماني أن المدعية آن لايدينغ قدمت شكوى بحق جيروم بواتنغ، مدافع فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، وأشارت فيها إلى أن "مكتب المدعي العام في ميونيخ فتح إجراءات ضد جيروم بواتنغ (بشبهة) الاعتداء الخطر. بعد تحقيقات مكثفة، تم توجيه الاتهام إليه في 11 شباط/ فبراير 2019"، وذلك في تصريحات لوكالة "سيد" الألمانية المرتبطة بوكالة فرانس برس.

وأوضحت لايدينغ أن السلطات القضائية لم تشرع بعد في إجراءات المحاكمة بحق بواتنغ البالغ من العمر 31 عاما. وأفادت تقارير صحافية ألمانية أن الاعتداء موضع الشكوى قام به بواتنغ بحق شريكته السابقة لعشرة أعوام، وهي والدة اثنين من أولاده الثلاثة.

وتراجع بواتنغ المتوج مع منتخب بلاده بطلا لكأس العالم 2014، في خيارات مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش في الآونة الأخيرة، وسط نصائح وجهت إليه أيضا من مسؤولي العملاق البافاري بالرحيل عن النادي.

وأشارت تقارير صحفية في الأيام الماضية الى أن بواتنغ في طريقه للانتقال الى يوفنتوس بطل إيطاليا، لكن هذه الصفقة لم تبصر النور قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في أوروبا مساء أمس الاثنين.

وفي وقت سابق هذا العام، أعلن المدرب يواخيم لوف استبعاد بواتنغ من تشكيلة المنتخب الألماني، إضافة الى زميله في بايرن توماس مولر وماتس هوملس، لاعب بوروسيا دورتموند، ضمن عملية إعادة بناء المنتخب بعد خروجه من الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

م.م/ ع.ج (أ ف ب)