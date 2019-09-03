الادعاء الألماني يتهم بواتنغ بالاعتداء على شريكته السابقة

أفاد مصدر قضائي ألماني أن المدعية آن لايدينغ قدمت شكوى بحق جيروم بواتنغ، مدافع فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، وأشارت فيها إلى أن "مكتب المدعي العام في ميونيخ فتح إجراءات ضد جيروم بواتنغ (بشبهة) الاعتداء الخطر. بعد تحقيقات مكثفة، تم توجيه الاتهام إليه في 11 شباط/ فبراير 2019"، وذلك في تصريحات لوكالة "سيد" الألمانية المرتبطة بوكالة فرانس برس.
وأوضحت لايدينغ أن السلطات القضائية لم تشرع بعد في إجراءات المحاكمة بحق بواتنغ البالغ من العمر 31 عاما. وأفادت تقارير صحافية ألمانية أن الاعتداء موضع الشكوى قام به بواتنغ بحق شريكته السابقة لعشرة أعوام، وهي والدة اثنين من أولاده الثلاثة.
وتراجع بواتنغ المتوج مع منتخب بلاده بطلا لكأس العالم 2014، في خيارات مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش في الآونة الأخيرة، وسط نصائح وجهت إليه أيضا من مسؤولي العملاق البافاري بالرحيل عن النادي.
وأشارت تقارير صحفية في الأيام الماضية الى أن بواتنغ في طريقه للانتقال الى يوفنتوس بطل إيطاليا، لكن هذه الصفقة لم تبصر النور قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في أوروبا مساء أمس الاثنين.
وفي وقت سابق هذا العام، أعلن المدرب يواخيم لوف استبعاد بواتنغ من تشكيلة المنتخب الألماني، إضافة الى زميله في بايرن توماس مولر وماتس هوملس، لاعب بوروسيا دورتموند، ضمن عملية إعادة بناء المنتخب بعد خروجه من الدور الأول لمونديال روسيا 2018.
م.م/ ع.ج (أ ف ب)
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كارلوس فالديراما (51 عاما)، أفضل لاعب في تاريخ كولومبيا. اشتهر بتسريحة شعره، التي تشبه لبدة الأسد. لعب فالديراما مع منتخب بلاده بين أعوام 1985 و 1998، شارك خلالها في ثلاث بطولات لكأس العالم. ويحتفل لاعبو المنتخب الكولومبي به بين فترة وأخرى بارتداء باروكة تشبه تسريحته. أما المدينة التي ولد فيها فنصبت له تمثالا لتخليده.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
اشتهر رودي فولر بتسريحة "تجاعيد الشعر المدور"، التي تشبه الأمواج. فولر، الذي فاز مع ألمانيا بكأس العالم 1990، ظل محافظا على تلك التسريحة طيلة مسيرته الرياضية. وقد فرق شعره من المنتصف ما جعل الألمان يطلقون عليه تسمية "العمة/ الخالة كيتى"، تندرا باللاعب المحبوب.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كان جورج بيست نجما في فريق مانشستر يونايتد من سنة 1963 ولغاية سنة 1974. وأكثر ما كان يميز اللاعب الأيرلندي هو مهاراته وقدرته على التهديف بكلتا القدمين. توفي بيست عام 2005، وكان أسطورة كرة القدم في أيرلندا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك كان نجما في وسائل الإعلام وارتبط اسمه بالحفلات الماجنة والنساء.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
يعد نجم دفاع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني جيروم بواتينغ من محبي ومتابعي عالم الموضة. ويعتني بواتينغ دائما بملابسه واقتناء الإكسسوارات الخاصة به، مثل النظارات. وحمل مجموعة خاصة من النظارات معه إلى فرنسا لارتدائها خلال تواجده في بطولة أمم أوروبا 2016.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كان المدرب الألماني الراحل هيلموت شون أشهر مدربي المانشافت. حيث درب شون المنتخب الألماني من سنة 1964 ولغاية سنة 1978 وحاز معه على بطولة أمم أوروبا ولقب وصيف بطل العالم ووصيف بطل أوروبا ومن ثم بطل العالم في سنة 1974. وكانت علامته المميزة قبعة رأسه الشهيرة التي رافقته أغلب أيام حياته.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
أما أبطال العالم لسنة 1974، مثل باول برايتنر (في اليسار) وغونتر نيتسر فقد تركوا العنان لشعر رؤوسهم مواكبة لموضة السبعينات. وكان نجوم الكرة في سبعينات القرن الماضي كنجوم الطرب رغم عدم تمكنهم من الغناء. وحافظ بعضهم، مثل غونتر نيتسر، على تسريحته المفضلة لغاية اليوم.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
اشتهر اللاعب الهولندي رود خوليت بتسريحة شعره الغريبة وكان أحد ثلاثة نجوم في المنتخب الهولندي في ثمانينات القرن الماضي، بالإضافة إلى ماركو فان باستن وفرانك ريكارد. وفاز الثلاثي مع المنتخب الهولندي بأمم أوروبا 1988. وأطلق على خوليت تسمية "وردة التوليب السوداء" بسبب تسريحة شعره.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كانت حياة لوتار ماتيوس كلاعب مشوقة مثل حياته الخاصة، التي امتلأت بالعلاقات العاطفية والكثير من النساء. ولعب ماتيوس 150 مباراة للمنتخب الألماني وفاز بجميع الألقاب المهمة، مثل كأس العالم وأمم أوروبا والبوندسليغا. ويتميز ماتيوس (55 عاما) بقدرته على تسويق نفسه، والنجاح في مجالات عديدة إلا في العلاقات العاطفية.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
اللاعب الفرنسي جبريل سيسي أو ملك التاتو (الوشم) كان يغير باستمرار تسريحات شعره وموضة ملابسه والأوشام التي ملئت لاحقا جسمه. ويستحق وحده معرضا للصور يظهره بأشكال ومظاهرمختلفة. وفي عام 2015 كان عليه أن يعتزل عندما كان عمره 34 عاما.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
أما الانكليزي ديفيد بيكهام فكان نجما في كرة القدم ورمزا في عالم الموضة والإعلانات التجارية. واحتفلت به "الصحف الصفراء" بسبب مظهره، ونشرت تقارير مفصلة عن حياته الخاصة وعن الأوشام التي كان يحملها على جسمه. أما تسريحات شعره فكانت فريدة من نوعها. أعتزل بيكهام اللعب سنة 2013 وهو بعمر 41 عاما.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كريستيانو رونالدو هو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ. وتعد أغلب أهدافه وتمريراته الكروية فنونا لحالها تمتع الجمهور. بالإضافة إلى ذلك دخل رونالدو عالم الموضة بإنتاج ملابس داخلية وعطور تحمل اسمه، وكذلك المشاركة في الإعلانات التجارية التي تدر عليه أرباح خيالية تبرع بجزء منها للأعمال الخيرية.
الكاتب: زيلكه فونش / زمن البدري