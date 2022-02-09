 الاختراع وعالم العمل | صنع في ألمانيا | DW | 09.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

الاختراع وعالم العمل

تجمع الاختراعات التقنية بين الإنسان والآلة عبر ما يسمى روبوت الهيكل الخارجي المرتبط بجسم الإنسان. اختراع يخفف العبء عند الحمل والرفع والمشي. ويمكن له التحكم في الرافعات الشوكية أو الشاحنات الصغيرة أو سيارات الأجرة بسهولة من المكتب في المستقبل.

مشاهدة الفيديو 03:30

المزيد من المركز الإعلامي

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - الابتكارات وتأثيرها على حياتنا 09.02.2022

Titel: Shipping, Made Quelle: DW

التكلفة الحقيقية للشحن البحري 02.02.2022

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - الاستدامة في عالم الاقتصاد 02.02.2022

Titel: Shein, Made Quelle: Wu PeiYue (schon insertiert)

شي إن: الموضة السريعة تدمر البيئة 02.02.2022

المزيد صنع في ألمانيا

08.02.2022 - Screenshot der heutigen Sendung

انترنت من الفضاء 09.02.2022

08.02.2022 - Screenshot der heutigen Sendung

أفتار وتأمين فرص العمل 09.02.2022

08.02.2022 - Screenshot der heutigen Sendung

رادار للتنبؤ بالأمطار 09.02.2022

حدود الروبوتات

حدود الروبوتات 09.02.2022

اقرأ أيضا

07.09.2019, China, Wuhan: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, Mittte rechts) lässt sich neben Webasto-Vorstandschef Holger Engelmann (3.v.l.), bei der Betriebsbesichtigung in einem neuen Werk des deutschen Fahrzeugzulieferers Webasto, die Fertigung von Schiebedächern erklären. Merkel hält sich zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik China auf. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

"صنع في ألمانيا".. منافسة صينية شرسة للشركات الألمانية! 02.09.2021

تواجه الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو ما تعرف بـ "الأبطال الخفيون" منافسة شرسة من الشركات الصينية. ويشعر البعض بالخوف حيال ذلك، فيما يعتبر آخرون هذا الأمر فرصة للتأكيد على قوة شعار "صنع في ألمانيا".

صنع في ألمانيا ـ شركة بيونتيك تسابق الزمن لطرح أول لقاح ضد كورونا

"صنع في ألمانيا" ـ شركة "بيونتيك" تسابق الزمن لطرح أول لقاح ضد كورونا 10.11.2020

أعلنت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية أنهما على وشك الحصول على تصريح لاستخدام لقاح لفيروس كورونا الذي ينتظره ملايين الناس حول العالم. الفضل في ذلك يعود لزوجين من أصل تركي هما أوغور شاهين وأوزلم تورجي.

Un vehicule automatise jaune, baptise ADORE, pour Autonomously Delivered Orders from Restaurants at EPFL barde d'ecrans geants a l'avant et a l'arriere et de petits casiers lateraux, se promene au pas sur le site de l'EPFL, lors d'une presentation a la presse le lundi 12 octobre 2020 a Lausanne.

البريد السويسري يطور سيارة توصيل جديدة بدون سائق! 13.10.2020

طورت سويسرا سيارة توصيل فريدة من نوعها، وطرحت بذلك اختراعا تكنولوجيا جديدا في عالم المواصلات. البريد السويسري بدأ تنفيذ تجربة التوصيل الجديدة ويسعى لاختبار مميزاتها.

(201208) -- BEIJING, Dec. 8, 2020 (Xinhua) -- Cira 03 robot performs an echocardiogram on a volunteer at a hospital in Tanta city of Gharbiya province, north of Cairo, Egypt, on Dec. 3, 2020. In an unusual scene, a white human-shaped robot was walking in the corridor of a private hospital's emergency department in Tanta city. Cira 03 was remotely controlled by his inventor Mahmoud el-Komy, an 27-year-old Egyptian mechatronic engineer who has been developing his robot until he recently came up with the current prototype version. (Xinhua/Ahmed Gomaa)

من المعاناة يولد الإبداع.. اختراعات ومبادرات عربية لمواجهة كورونا 21.12.2020

مع ختام سنة 2020 نستعرض أبرز الاختراعات والمبادرات العربية التي خرجت للنور في محاولة لمواجهة جائحة كورونا من خلال جهود جماعية وفردية: روبوتات في تونس ومصر، تعليم عن بعد في دول عدة، ومبادرات إنسانية أخرى.