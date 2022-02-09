الاختراع وعالم العمل

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تجمع الاختراعات التقنية بين الإنسان والآلة عبر ما يسمى روبوت الهيكل الخارجي المرتبط بجسم الإنسان. اختراع يخفف العبء عند الحمل والرفع والمشي. ويمكن له التحكم في الرافعات الشوكية أو الشاحنات الصغيرة أو سيارات الأجرة بسهولة من المكتب في المستقبل.
تواجه الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو ما تعرف بـ "الأبطال الخفيون" منافسة شرسة من الشركات الصينية. ويشعر البعض بالخوف حيال ذلك، فيما يعتبر آخرون هذا الأمر فرصة للتأكيد على قوة شعار "صنع في ألمانيا".
أعلنت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية أنهما على وشك الحصول على تصريح لاستخدام لقاح لفيروس كورونا الذي ينتظره ملايين الناس حول العالم. الفضل في ذلك يعود لزوجين من أصل تركي هما أوغور شاهين وأوزلم تورجي.
طورت سويسرا سيارة توصيل فريدة من نوعها، وطرحت بذلك اختراعا تكنولوجيا جديدا في عالم المواصلات. البريد السويسري بدأ تنفيذ تجربة التوصيل الجديدة ويسعى لاختبار مميزاتها.
مع ختام سنة 2020 نستعرض أبرز الاختراعات والمبادرات العربية التي خرجت للنور في محاولة لمواجهة جائحة كورونا من خلال جهود جماعية وفردية: روبوتات في تونس ومصر، تعليم عن بعد في دول عدة، ومبادرات إنسانية أخرى.
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