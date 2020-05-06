 الاحتلال الألماني لليونان .. معالجة مشتركة لماضٍ أليم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.05.2020

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سياسة واقتصاد

الاحتلال الألماني لليونان .. معالجة مشتركة لماضٍ أليم

في غالب الأحيان، يواجه مراسلنا في سالونيكي قضية الاحتلال الألماني. ويلاحظ في ذلك أن تبادل أطراف الحديث مع زملاء يونانيين حول التاريخ المشترك يُثري ويعيد للأذهان وقائع تاريخية لم يسمع بها.

نصب تذكاري لليهود في سالونيكي

نصب تذكاري لليهود في سالونيكي

إنه يوم ربيعي دافئ في سالونيكي. أنا وزميلتي أليكسيا نذهب معا لنتجول على شاطئ البحر. وبإمكاننا فعل ذلك مجددا، بعد أن كان من المحظور طوال أسابيع، في إطار إجراءات كورونا، التجول على الشاطئ. والآن فتحت المدينة أسيجة الحجر الصحي. وفي الأسابيع الأخيرة تحولت سالونيكي تحت إجراءات مكافحة الفيروس إلى هيكل عظمي، فالحياة التي كانت تعج بالنشاط عبر الأزقة الضيقة تحولت إلى الجمود. فالحانات  والمقاهي والمطاعم أُغلقت. والآثار التاريخية القديمة تلقي بظلالها على الساحات الفارغة. سالونيكي هي مدينة التحول المستمر، التي تكتشف نفسها عبر القرون والعقود وهي مكسوة بغطاء التنوع الذي يمكن شقه بطرح أسئلة والبحث في الماضي والمقارنة.

اكتشاف التاريخ اليهودي

مختارات

أثار تقرير أصدره اتحاد المؤسسات المعنية بشؤون الاندماج والهجرة مخاوف كبيرة من الأوضاع بالجزر اليونانية التي تستقر فيها أعداد ضخمة من اللاجئين. الاتحاد طالب الدول الأوروبية بتقاسم استقبال اللاجئين. (31.03.2020)

فوض البرلمان اليوناني الحكومة بالتحرك رسمياً للحصول على تعويضات مالية ضخمة من ألمانيا عن الأضرار والجرائم التي وقعت خلال الاحتلال النازي في قضية تعترض عليها برلين، وتشكك فيها حتى المعارضة اليونانية نفسها. (18.04.2019)

حدد نائب وزير المالية اليوناني مبلغا قدره 279 مليار يورو حجم التعويضات التي تطالب بها الحكومة اليسارية الجديدة ألمانيا لدفعها كتعويض عما لحق اليونانيين من أضرار خلال الاحتلال النازي لليونان. (07.04.2015)

فصل منسي من تاريخ سالونيكي يجد ببطء الطريق نحو ذاكرة الناس: الماضي اليهودي. وحوالي 1000 يوناني يهودي يعيشون اليوم في سالونيكي. هناك منهم عدد ليس بالقليل يحاول التستر على الهوية اليهودية أمام الرأي العام. وقبل أن يستعمر الجيش الألماني البلاد التي عمها الجوع والألم ونقل اليهود إلى معسكرات الاعتقال، كانت المدينة معروفة بـ"قدس البلقان".

ويعود تاريخ سالونيكي إلى أكثر من 2000 عام. وفي أواخر القرن الـ 15 الميلادي استقر فيها اليهود السفارديم من إسبانيا الذين طردهم الكاثوليك الإسبان. وشاركوا في تشكيل الحياة في سالونيكي وحولوها إلى "الأم إسرائيل". كان نصف مجموع سكان سالونيكي يدين باليهودية وممثلا في جميع طبقات المجتمع. وبعدما قتل النازيون نحو 97 في المائة من اليهود الـ 50.000، الذين كانوا يعيشون هناك في الأربعينات، أسدل عليهم ستار النسيان لسنوات طويلة. "لم نتعلم شيئا في المدرسة عن السكان اليهود للمدينة"، تقول ألكسيا. وسألتُ الكثير من الناس في سالونيكي عن تاريخهم اليهودي وتبين أنهم لا يعرفون الكثير.

التاريخ الألماني في اليونان

فلوريان شميتس، مراسل دويتشه فيله في سالونيكي

فلوريان شميتس، مراسل دويتشه فيله في سالونيكي

العمل كصحفي ألماني في هذه المدينة هو نوع من الرسالة. فتحت كل حجر أقلبه أجد روابط جديدة مع لتاريخي الخاص، دليلا على الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيل أجدادي هنا. جدي في اليونان هنا أثناء الاحتلال. وأتحدث في الغالب مع أناس أُجبروا على مشاهدة كيف أن الجيش النازي ذبح عائلاتهم وأصدقاءهم أمام أعينهم. ولم يحصل الغالبية على أي "سنت" من التعويضات. فهل كان جدي جزءً من هذه الجرائم؟

الحديث مع اليونانيين حول الاحتلال والمحرقة (الهولوكوست) يُعتبرا تحديا. وكألمان كنا متعودين على مناقشة الماضي بيننا. لكنه أمر مختلف التعامل مع أشخاص يبقى تاريخهم غير معروف تقريبا في ألمانيا. وفقدت اليونان مئات الآلاف من الضحايا تحت الاحتلال الألماني، الذي جاء بعده الحرب الأهلية والديكتاتورية. ولا نعرف شيئا عن ذلك في ألمانيا. وعند التعامل مع موضوع الحرب نفضل البقاء بيننا، والضحايا يبقون بعيدين عنا.

وأثناء الحديث مع ألكسيا يتضح لي مجددا أن تاريخ الحرب العالمية الثانية لم يُستنفد بعد. وأثناء نقاشنا يتلاحم وعينا التاريخي وتمتلأ ثقوب سوداء بالمعرفة. "لقد اعتنيت متأخرة بالتاريخ اليهودي"، تقول ألكسيا. والأمر نفسه ينطبق عليّ وعلى الاحتلال الألماني في اليونان، على ما أعتقد.

الأطفال اليهود لمدينتي

أليكسيا كالايتزي، صحفية من سالونيكي

أليكسيا كالايتزي، صحفية من سالونيكي

يصف فلوريان شعوره عندما سمع لأول مرة عن الفتاة اليهودية "آنه فرانك". وأتذكر أنا أيضا. لقد كان عمره ثماني سنوات، ولابد أن عمري كان حوالي اثني عشر عاما. وكلانا يتذكر أنه كان من الصعب أن نفهم فظاعة وظلم الهولوكوست في ذلك السن. والآن وبعد سنوات طويلة أتساءل لماذا لم أتعلم شيئا في المدرسة عن إستير وسابيتاي كامي، تلميذتين، 13 و 9 سنوات قُتلتا في معسكر الاعتقال "أوشفيتس". وقبل الحرب العالمية الثانية كان نحو 7500 طفل يهودي يذهبون إلى مدرسة مدينتي. والقليل منهم نجوا من الهولوكوست. ولم يتم أبدا ذكر أسمائهم بالرغم من أن ملفاتهم موجودة في صناديق موصدة في قبو المدارس. وطوال سنوات ساد الصمت في مدينتي عندما كان الأمر يتعلق بالماضي اليهودي.

ولذلك أنا (ألكسيا) سعيدة للغاية لكون مؤرخ ومؤرخة شابين من سالونيكي طرحا أسئلة وفتحا تلك الصناديق وكشفا عن أسماء 1450 تلميذ يهودي. إنهما كريستوس خازيوأنيديس وزميلته أغيليكي غافرييلوغلو، اللذان طورا مع المتحف اليهودي ومعهد الدراسات اليهودية لجامعة أريستو وأرشيف الجالية اليهودية مشروع "رسم خرائط الذاكرة" (Mapping the Memory). وقد طور خبير البرمجيات كريستوس بانوغرياس خريطة تفاعلية يمكن للمرء من خلالها تتبع أين عاش الأطفال.

الماضي الذاتي ـ أفق جديد

شعرت بالصدمة عندما حكى فلوريان أنه قلما يُعرف شيء في ألمانيا عن الاحتلال الألماني في اليونان. لكني أعرف منذ طفولتي الجرائم التي ارتكبها جيش هتلر في بلادي. وفي آن واحد يتساءل فلوريان كيف تمكنت مدينة من تجاهل تاريخها اليهودي. فالذكرى الانتقائية خطيرة، لاسيما في الأوقات الصعبة التي توجد أمامنا. والجروح التي تخلفها الحرب داخل مجتمع تُشفى بصعوبة، فهي في الغالب تنتقل من جيل لآخر. جدتي فقدت شقيقها في الحرب الأهلية. لكن جيلنا يجب أن يكف عن توجيه الاتهامات للآخرين ويجب أن نبين بأننا تعلمنا شيئا من التاريخ.

محطة القطار القديمة في سالونيكي: من هنا بدأ تهجير اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية

محطة القطار القديمة في سالونيكي: من هنا بدأ تهجير اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية

ومن خلال الانترنت وبرنامج التبادل الدراسي الأوروبي "إرازموس" ومن خلال أوروبا نحن اليوم على تواصل. والكثير من أصدقائي يعيشون في الخارج أيضا في ألمانيا. "لا أشعر بالذنب فقط لأنني ألماني. لكنني أتحمل المسؤولية، لأنني أعرف جرائم النازيين"، يقول فلوريان. لقد حان الوقت كي نفكر من جديد معا في ماضينا. فالسلام ليس ببساطة إعلانا سياسيا، إذ يمكن الحفاظ عليه فقط عندما نتذكر معا وعندما نتقمص موقف الآخر ونفهم بأننا جميعا على ظهر نفس السفينة.

فلوريان شميتس/ ألكسيا كلايتسيس/ م.أ.م

  • „Eine Straße im Ghetto von Lodz“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    هل ممكن أن يصنع الرعب والإرهاب فنا جميلا؟ يحاول المعرض الفني الذي يقام في برلين تحت شعار "فن من الهولوكوست" الإجابة عن هذا السؤال اكبر جريمة في التاريخ الإنساني خلال الحكم النازي مورست بحق اليهود، ورغم ذلك استطاع بعض الفنانين خلال وجودهم في المعسكرات النازية رسم وتخليد لحظات حياتهم في مادة فنية ، كما في لوحة "شارع في غيتو في مدينة وودج" لجوزيف كونر الذي نجا من المحارق.

  • Der Flüchtling

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    استعار المعرض في برلين 100 لوحة فنية من متحف ياد فاشيم من إسرائيل. وعرضت اللوحات أعمال 50 فنانا يهوديا نجا 26 منهم من المحارق، فيما لقي الفنانون الآخرون المعروضة أعمالهم حتفهم على يد النازية، ومنهم فيلكس نوسباوم الذي يعد من أشهرهم، والذي توفي في سنة 1944 في معسكر أوشفيتز. الصورة هي لوحته الشهيرة "اللاجئ" التي رسمها في سنة 1939 في بروكسل التي عرضت في برلين.

  • „Selbstporträt“ der Charlotte Salomon

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    عرضت أعمال فنية للرسامة شارلوته سالومون التي رسمت لوحات ومخطوطات تجاوزت الـ 700 عمل وثقت فيها حياتها في مجموعة فنية تحت عنوان "حياة أم مسرح؟". نُقلت شارلوته وكانت حاملا من معسكرات الاعتقال النازية في جنوب فرنسا إلى معسكر أوشفيتز في سنة 1943 وقتلت هناك فور وصولها.

  • Mädchen im Feld“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    أما الفنانة نيللي تول فنجت من الموت من المحارق والمعسكرات النازية بعد أن اختبأت مع أمها عند عائلة مسيحية آوتهما في مدينة لفيف الأوكرانية. ورسمت نيللي في غرفتها المقفلة لوحات باستعمال ألوان جواش (وهي من الألوان المائية المعتمة). وجاءت نيللي التي تبلغ من العمر اليوم 81 عاما خصيصا من محل إقامتها في الولايات المتحدة إلى برلين لحضور المعرض الفني.

  • „Pfad zwischen den Baracken“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    وُلد الفنان ليو بروير في مدينة بون وشارك في الحرب العالمية الأولى مع الجيش الألماني. وفي سنة 1934 وبعد عام على وصول هتلر إلى الحكم هرب إلى مدينة لاهاي الهولندية ومن ثم إلى بروكسل وعمل هناك رساما لغاية سنة 1940 حيث اودع في معسكر الاعتقال بسانت سيبرين جنوب فرنسا. استطاع بروير الاحتفاظ بمخطوطاته وأعماله المائية، وبعد خروجه من الاعتقال عاد إلى مدينته بون ليعيش فيها حتى وفاته في سنة 1975.

  • Hintereingang“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    كانت بيدريش فريتا تدير مرسما في معسكر الاعتقال تيريزين، وكانت مهمتهم الرسمية تنفيذأعمال دعائية للنازية، لكن فريتا ورفاقها استطاعوا رسم بعض اللوحات بصورة سرية عن رعب الحياة في المعسكر. وفي سنة 1944 قبض عليها متلبسة وأرسلت إلى معسكر أوشفيتز لتموت هناك. وبعد التحرير من النازية كشف عن 200 عمل فني لها كانت قد خبأتها في الجدران أو تحت الأرض.

  • „Ankunft eines Transports in Theresienstadt“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    ليو هاس لم يكن معروفا لكونه شارك بيدريش فريتا في رسم الكثير من الأعمال الفنية التي وثقت جرائم النازية فحسب، بل لكونه شارك أيضا وبطلب من النازية في تزوير أوراق نقدية تابعة لقوات الحلفاء في عملية أطلق عليها تسمية "عملية بيرنهارد". ليو هاس نجا من الموت وتبنى بعد تحريره الطفل توماس ابن بيدريش فريتا واستطاع العثور على 400 عملا فنيا كان قد خبائها أثناء الاعتقال في تيريزين.

  • Das Lied ist aus

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    كان بافيل فانتل ضمن قائمة الفنانين في معسكر الاعتقال في تيريزين، على الرغم من أنه كان مدير المستوصف الخاص لمرضى التيفوئيد في المعسكر كونه قد درس الطب. وقبض عليه أيضا في المعسكر متلبسا برسم لوحات عن الجرائم النازية وأرسل إلى معسكر أوشفيتز ليعدم هناك في سنة 1945. بعد التحرير عُثر على نحو 80 عملا لفانتل في معسكر تيريزين.

  • „Der Geschlagene“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    أما الفنان ياكوب ليبشيتس فكان يدرس في معهد الفنون في فيلنيوس قبل الحرب العالمية الثانية. وفي سنة 1941 أجبر على العيش في غيتو كاوناس وهناك انضم إلى مجموعة من الفنانين التي رسمت أعمال فنية عن الحياة في غيتو كاوناس وبصورة سرية. توفي ليبشيتس في سنة 1945 وبعد التحرير عادت زوجته وابنته إلى غيتو كاوناس لإنقاذ أعماله الفنية التي خبأها في مقبرة الغيتو.

  • „Dächer im Winter“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    استطاع الفنانون توثيق الخراب والعنف في المعسكرات النازية، وتمكنوا أيضا من رسم عالم آخر في لوحاتهم الفنية مغاير لما يعيشونه في الواقع، كما في لوحة "سقوف المباني في الشتاء" لموريتس مولر. ينعقد معرض "فن من الهولوكوست" على قاعات المتحف التاريخي في برلين ويستمر لغاية الثالث من نيسان/ أبريل 2016.

    الكاتب: سارة يوديث هوفمان/ زمن البدري


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