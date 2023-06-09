 الاحتفاظ بملفات أسرار نووية - 37 تهمة لترامب تشمل اتهامات خطيرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.06.2023

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الاحتفاظ بملفات أسرار نووية - 37 تهمة لترامب تشمل اتهامات خطيرة

اتهمت وزارة العدل الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب بتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر من خلال الاحتفاظ بوثائق سرية نووية.

USA | New York | Ex-Präsident Donald Trump

 وُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها الجمعة (9 يونيو/ حزيران 2023)، واتهم أيضا بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية.

وقالت وزارة العدل إنه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2021، أخذ ترامب معه صناديق كاملة من الملفات السرية من البنتاغون و"سي أي ايه" ووكالة الأمن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات.

 

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واحتفظ ترامب بهذه الملفات بشكل غير آمن في منزله في مارالاغو في فلوريدا الذي استضاف فيه فعاليات اجتماعية كبيرة شارك فيها عشرات آلاف الضيوف، بحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فدرالية في فلوريدا.

 وفي مناسبتين على الأقل، قام ترامب بعرض ملفات سرية عن العمليات العسكرية الأمريكية وخطط على أشخاص غير مخولين الاطلاع عليها في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بنيوجيرسي.

 وتضمنت الوثائق التي أخذها ترامب "معلومات تتعلق بقدرات دفاعية وأسلحة لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وبرامج نووية أمريكية ونقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري، وخطط الرد المحتمل على هجوم أجنبي".

 وبحسب الوثيقة فإن "الكشف غير المصرح به لهذه الوثائق السرية قد يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر".

 وتضمنت لائحة الاتهام تهمًا من بينها "الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي" و"التآمر لعرقلة العدالة" وإخفاء وثائق وبيانات كاذبة.

 ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل منها.

 وتم توجيه ست اتهامات إلى مساعد لترامب يدعى والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق.

 وبعيد نشر الاتهامات، أكد المدعي الفدرالي الخاص جاك سميث أن القوانين في الولايات المتحدة "تنطبق على الجميع".

 واوضح المدعي في مداخلة مقتضبة نقلت وقائعها مباشرة أن دوائره تريد "محاكمة سريعة".

ترامب يصل إلى نيويورك للمثول أمام محكمة جنائية في سابقة تاريخية

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للشرطة الاتحادية فحص ممتلكات ترامب الخاصة في مقره بفلوريدا في آب/ أغسطس الماضي وصادر العديد من الوثائق السرية هناك، بعضها حاصل على أعلى مستوى من التصنيف. ولأن ترامب احتفظ بوثائق في منزله الخاص بعد فترة طويلة من مغادرته الرئاسة، فهناك احتمال بارتكابه جريمة جنائية.

وبعد أن أعلن ترامب رسميا في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي أنه سيرشح نفسه مرة أخرى لانتخابات عام 2024 ، فقد عينت وزارة العدل محققا خاصا مستقلا هو جاك سميث للاستعانة بمصادر خارجية للتحقيق الحساس مع ترامب.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام فيدرالية ضد رئيس أمريكي سابق. كان ترامب قد تعرض بالفعل لاتهامات على مستوى ولاية نيويورك في نيسان /أبريل الماضي فيما يتعلق بمدفوعات مالية لحض نجمة أفلام إباحية على الصمت. وتضمنت دعوى مدنية قبل عدة أسابيع حكما بتحميله المسؤولية عن اعتداء جنسي.

وحتى الآن تعد المزاعم المتعلقة بالوثائق القانونية تهمة من أثقل التهم وزنا من الناحية القانونية. ومع ذلك، يتم التحقيق في قضايا أخرى ضد ترامب فيما يتعلق بمحاولاته لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام .2020 لذلك من المحتمل أن يتبع ذلك مزيد من الاتهامات - وقد تكون خطيرة عليه أيضا.

ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Donald Trump mit Familie (picture-alliance/dpa)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    أسرة ترامب - الامبراطورية

    ترامب برفقة زوجته ميلانيا كناوس، وابنتيه ايفانكا وتيفاني، وابنيه إريك ودونالد جونيور وحفيديه كاي ودونالد، وهي العائلة التي كان لها دور كبير في الحملات الانتخابية التي قادها ترامب للوصول إلى البيت الأبيض.

  • USA Donald Trump 1984 (picture-alliance/AP Images/M. Lederhandler)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب عام 1984

    في هذا العام بدأ يظهر ترامب كواحد من المستثمرين. إذ قام بافتتاح كازينو أتلانتيك سيتي، وهو أحد استثمارات عديدة أطلقها ترامب بعد أن ورث الملايين من والده، حيث استطاع أن يؤسس لامبراطورية من الفنادق والكازينوهات.

  • USA Frederick Trump - Vater von Donald Trump (imago/ZUMA Press)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الأب - فريدريك جونيور

    دونالد ترامب هو الرابع من بين الأبناء الخمسة لفريدريك جونيور ترامب، وله أخوان هما فريد جونيور، وروبرت وأختان هما ماريان وأليزابيث. وقد ورث ترامب مع إخوته نحو 400 مليون دولار أمريكي بعد وفاة والدهم عام 1999.

  • USA Trump Tower in New York City (Getty Images/D. Angerer)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    علامة تجارية باسمه

    استثمر ترامب بقوة في العديد من المجالات رغم الإخفاقات التي مني بها قبل أن يحقق النجاح. هنا في الصورة برج ترامب في مدينة نيويورك والذي يظهر ثراء هذا الرجل. فالتقديرات تشير إلى أن ثروته بلغت عشرة مليارات دولار، لكن الخبراء يرون أن الأرقام التي يمكن تأكيدها الآن تتمثل في ثلث هذا المبلغ.

  • USA - The Wharton School, Ex-Universität von Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/B.J. Harpaz)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    "كي تكون جيدا جدا، عليك أن تكون ذكيا"

    هكذا يصف ترامب نفسه. يُذكر أنه درس في جامعة وارتون للنخبة في فيلادلفيا، وقد نال درجة البكالوريوس منها عام 1968.

  • USA Donald Trump - New York Military Academy in Cornwall-on-Hudson (picture-alliance/AP Photo/)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الكابتن ترامب

    في سن الـ 13، قام والده بإرساله إلى مدرسة عسكرية داخلية وذلك لتعلم الانضباط حيث قُلِّد وسام الكابتن. يقول ترامب إنه تمتع كثيراً بتلك المرحلة التعليمية.

  • USA Ivana Trump & Donald Trump (Getty Images/AFP/Swerzey)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    إيفانا.. بداية القصة

    زوجة ترامب الأولى هي التشيكية إيفانا تزيلينيكوفا، وهي رياضية وعارضة أزياء، أنجب منها ترامب ثلاثة أطفال.

  • Donald Trump mit damaliger Ehefrau Marla und Tochter Tiffany (picture alliance/AP Photo/J. Minchillo)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب في رحلة العمر الثانية

    بعد طلاقة بإيفانا، تزوج ترامب مرة ثانية مارلا التي تصغره بـ17 عاما، وأنجب منها طفلة سُميت تيفاني.

  • USA 2007 Donald Trump & Fun Girls (picture-alliance/dpa/K. Lemm)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الجميلات ثم الجميلات

    ترامب لا يتباهي فقط بالظهور في الأماكن العامة مع زوجته، ولكن مع الجميلات وعارضات الأزياء. فقد أصبح المالك الوحيد للمنظمة التي ترعى مسابقة ملكة جمال الكون.

  • USA Wahlkampf Republikaner Donald Trump - Buch The Art of the Deal (Getty Images/AFP/M. Schwalm)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب: فن عقد الصفقات

    كيفية تجني الملايين؟ "ترامب: فن عقد الصفقات”، هي بعض عناوين الكتب التي كتبها ترامب والتي شرح فيها حياته المهنية والتجربة التي اكتسبها في مجال الأعمال. وقد حققت هذه الكتب مبيعات قياسية.

  • USA Donald Trump Wrestling 2007 (Getty Images/B. Pugliano)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    حينما تخلو الحَلبة لترامب

    يحب ترامب الأضواء. إذ إنه يستمتع حينما تسلط الكاميرات عدساتها نحوه، فهو يقوم باستضافة وإنتاج برنامج “ذي أبرينتيس” لتلفزيون الواقع والذي تبثه قناة "إن بي سي"، وهو البرنامج الذي يكرر فيه مقولته الشهيرة "أنت مطرود".

  • Donald Trump (picture-alliance/dpa/J. Lane)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب والسياسة

    لم يكن ترامب مولعاً بالسياسة، لكنه أعلن في الـ 16 يونيو/ حزيران 2015 ترشحه للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري في انتخابات 2016. وقال يومها: "رشحت نفسي رسميا لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وسنجعل هذا البلد عظيما مرة أخرى". مؤكدا أن ثروته ستجعل منه رئيسا فعالا.

  • USA Präsidentschaftswahl Donald Trump (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    وكل شيء ممكن!!

    كثيرون لا يصدقون ما جرى حتى الآن، لكن الملياردير الأمريكي الشعبوي دونالد ترامب الذي لا يملك أي خبرة سياسية فاز الأربعاء 09 / 11 / 2016 في الانتخابات الرئاسية، في زلزال سياسي غير مسبوق أغرق الولايات المتحدة والعالم في مرحلة غموض قصوى. ي.ب / ع.م


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