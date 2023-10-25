 الاحترار يهددها.. اكتشاف مساحة خضراء "مخبأة" تحت الجليد | التغيرات المناخية | DW | 25.10.2023

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بيئة ومناخ

الاحترار يهددها.. اكتشاف مساحة خضراء "مخبأة" تحت الجليد

"لم يسبق لأحد أن رأى هذا المنظر" هذا ما يؤكده باحثون عن مساحة خضراء شاسعة تحت القطب الجنوبي. لكن هذه المفاجأة السارة قد يهددها الاحترار المناخي.

Antarktis | Eisberg

مساحات شاسعة من التلال والوديان الخضراء، مخبأة منذ ملايين السنين، تم العثور عليها، تحت القطب الجنوبي، وفق دراسة جديدة نُشرت هذا الأسبوع.

مختارات

تنبأ تحليل جديد أجراه باحثون أستراليون وأمريكيون بأن توقف دورة حياة المحيطات وتجدد المياه سيحدث على الأرجح في فترة زمنية أقل بكثير مما كان متوقعاً وأن مكانه سيختلف عما ذكرته الأبحاث السابقة.

بعد نجاح المسبار الهندي براجيان في مهمته وهبوطه بسلام على سطح القمر، بدأت المركبة الفضائية رحلة استكشاف سطح القطب الجنوبي للقمر وإجراء التجارب المطلوبة. ومن المتوقع بقاء عمل المسبار لمدة أسبوعين.

أخفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في محاولتهما حل النزاعات التجارية الرئيسية في اجتماع قمة بينهما. وساد التوتر بشأن قانون أمريكي ينص على تخصيص مليارات الدولارات من الاستثمارات لدعم الصناعة الأمريكية.

الباحثون البريطانيون والأميركيون الذين توصلوا إلى هذا الاكتشاف، رجحوا أن تكون هذه اللوحة الطبيعية قد بقيت على حالها من دون أي تغيير طوال 34 مليون سنة، لكنهم حذّروا من أن ذوبان الجليد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي قد يجرّدها من غطائها الأبيض الحافظ.

وقال المعدّ الرئيسي للدراسة التي نُشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" ستيوارت جاميسون من جامعة دورهام البريطانية لوكالة فرانس برس إنه "مشهد طبيعي لم يسبق اكتشافه ولم يره أحد من قبل".

ولم يحتَج الباحثون إلى بيانات جديدة لاكتشاف هذا المشهد، لكنّهم اكتفوا ببساطة بانتهاج مقاربة جديدة لرصد هذه الأرض المجهولة الواقعة تحت الغطاء الجليدي في شرق القطب الجنوبي، والتي تتوافر عنها أبحاث ومعلومات أقلّ بكثير من تلك المتاحة عن سطح المريخ.

وتطلّبت رؤية ما يكمن تحت الطبقة الجليدية ضخّ موجات راديوية داخل الطبقة الجليدية، فيما تتولى طائرة التحليق فوقها، ما يتيح تحليل الأصداء، وهي تقنية تُسمّى فحص الموجات فوق الصوتية الراديوية.

 لكنّ تنفيذ هذه العملية على نطاق القارة القطبية الجنوبية التي تََفوق أوروبا مساحةً، ينطوي على صعوبة كبيرة. وأوضح ستيوارت جاميسون أن الباحثين استخدموا تالياً صور أقمار اصطناعية موجودة للسطح "لترسيم الوديان والتلال" بعمق أكثر من كيلومترين.

ومن خلال دمج هذه البيانات مع بيانات المسح الراديوي بالموجات فوق الصوتية، تكوّنت صورة مشهد طبيعي يخترقه نهر، ويتألف من وديان عميقة وتلال ذات قمم شديدة الانحدار، تشبه تلك الموجودة حالياً على سطح الأرض.

وشبّه عالِم الجليد المشهد الذي أنتجته الدراسة بذلك الذي يبدو للناظر من نافذة طائرة لدى مرورها فوق  منطقة جبلية، مقارناً إياه بمنطقة سنودونيا في شمال ويلز.

وتبيّن أن هذه المساحة الممتدة على 32 ألف كيلومتر مربع كانت في السابق تضمّ غابات وكانت على الأرجح موطناً لحيوانات، قبل أن يغطيها الجليد "ويجمّدها في الزمن".

جليد القطب الجنوبي

تبيّن أن هذه المساحة الممتدة على مساحة 32 ألف كيلومتر مربع كانت في السابق تضمّ غابات وكانت على الأرجح موطناً لحيوانات، قبل أن يغطيها الجليد "ويجمّدها في الزمن". -أرشيف

ورغم صعوبة التحديد الدقيق لزمن تعرّض  المنطقة آخر مرّة للشمس، أشارت التقديرات إلى أن ذلك حصل قبل 14 مليون سنة على الأقل. لكنّ "حدس" العالم جاميسون هو أن الأمر يعود إلى أكثر من 34 مليون سنة، عندما بدأت القارة القطبية الجنوبية بالتجمد.

وسبق لباحثين أن اكتشفوا بحيرة بحجم مدينة تحت جليد القارة القطبية الجنوبية، ويأمل معدو هذه الدراسة في اكتشاف المزيد من المناظر الطبيعية. لكن ظاهرة الاحترار المناخي يمكن أن تهدّد اكتشافهم الأخير.

غير أن ما يشفع بالمنظر الطبيعي المكتشف هو كونه يقع على بعد أميال من حافة الغطاء الجليدي، ما من شأنه أن يحميه من التعرض للضوء في المستقبل.

أما العامل الآخر الذي يحمل على الاطمئنان، فهو أن هذا العالم الخفي لم يتأثر بتراجع الجليد خلال فترات الاحترار القديمة، كفترة البليوسين، قبل 3 إلى 4,5 ملايين سنة.

ولكن من غير المعروف بعد، بحسب جاميسون، ما هي "نقطة التحوّل" المناخية التي تؤدي إلى ذوبان جليدي غير مضبوط النتائج. وقد نبهت دراسة حديثة إلى أن ذوبان الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية المجاورة يُرجّح أن يتسارع بشكل كبير في العقود المقبلة، حتى لو احترم العالم التزاماته بالحد من ظاهرة الاحترار المناخي.

ع.ا/ أ.ح ( أ ف ب)

  • The coastal village Ittoqqortoormiit behind ice covered mountains.

    أبعد قرية في العالم لم تسلم من التغيرات المناخية

    من بعيد

    تقع إيتوكورتيرمايت في منطقة خلابة مقابل الجبال المغطاة بالجليد على ساحل جرينلاند. إنها قرية يبلغ عدد سكانها 350 نسمة فقط في منطقة سكورسبي ساوند، التي يوجد بها أكبر نظام للمضايق البحرية في العالم.

  • Blue, yellow, ocher and brown wooden houses stand close together in the remote village of Ittoqqortoormiit.

    أبعد قرية في العالم لم تسلم من التغيرات المناخية

    منازل خشبية خلابة

    تذكرنا طريقة بناء هذه المنازل وألوانها بتراثها الاسكندنافي: منذ 70 عامًا فقط لم تعد جرينلاند مستعمرة دنماركية. واليوم، هي أكبر جزيرة في العالم وتقع بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي – جزء منها يتمتع بالحكم الذاتي إلى حد كبير عن الدنمارك.

  • A group of people with four-wheeled motorcycles.

    أبعد قرية في العالم لم تسلم من التغيرات المناخية

    الصيادون ودراجات الدفع الرباعي

    إيتوكورتيرمايت هي مستوطنة للإنويت (الإيسكيمو) يعيش سكانها على صيد الفقمات وثيران المسك وكركدن البحر والدببة القطبية. رغم ذلك بات العديد من الصيادين يفضلون الآن قيادة دراجات الدفع الرباعي بدلاً من فرق الكلاب التقليدية.

  • A woman stands at the open window in a red house and knocks out pillows

    أبعد قرية في العالم لم تسلم من التغيرات المناخية

    الحياة اليومية في أقصى العالم

    لكن أساليب العيش الحديثة جعلت الحياة صعبة على سكان إيتوكورتيرمايت. فالسفن السياحية باتت تجلب الكثير من السياح إلى المضايق وتتسبب في تراجع الحياة البرية. كما أن العلماء أيضًا يحذرون من أن لحوم هذه الحيوانات أصبحت ملوثة بشكل خطير بالمواد الكيميائية.

  • A polar bear skin hangs over a wooden beam next to a green house.

    أبعد قرية في العالم لم تسلم من التغيرات المناخية

    ارتفاع درجة الحرارة

    وباتت ظاهرة الاحتباس الحراري تترك أثرها السلبي على سكان الجزيرة. في السابق كان مألوفا رؤية جلود الحيوانات تجف هنا. في الماضي، عندما عزلت الثلوج السكان عن بقية العالم لمدة 11 شهرًا في السنة كان سكان الجزيرة يعيشون على الحيوانات البرية. لكن تلك العادات القديمة أصبحت تذوب مع الأنهار الجليدية. ففي القطب الشمالي، ترتفع درجات الحرارة بمعدل أربع مرات أسرع من أي مكان آخر.

  • A girl bounces on a trampoline in front of a yellow and blue painted house.

    أبعد قرية في العالم لم تسلم من التغيرات المناخية

    الاستفادة القصوى من الصيف

    وثق أوليفييه مورين، مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الحياة في إيتوكورتيرمايت في الأيام الأخيرة من صيف 2023، عندما يحاول الصغار والكبار الاستفادة أقصى قدر ممكن من الأسابيع القليلة التي لا تزال فيها الشمس تشرق فوق دائرة القطب الشمالي.

  • A girl sits at the edge of a pool with the tail of her mermaid costume, another child is in the water, a third in bathrobe and slippers watches. A woman sits next to her in fur boots and anorak.

    أبعد قرية في العالم لم تسلم من التغيرات المناخية

    الاستحمام في المياه الذائبة

    القفز في هذا المسبح قد يشكل بكل تأكيد تحديًا حقيقيًا لمعظم الناس. فحتى في شهر يوليو/ تموز، نادرًا ما ترتفع درجات الحرارة عن 10 درجات مئوية. ولا يتم تسخين المياه الجليدية الذائبة.

  • A soccer field with artificial turf among the rocky hills on the outskirts of the village Ittoqqortoormiit

    أبعد قرية في العالم لم تسلم من التغيرات المناخية

    البقعة الخضراء الوحيدة

    في مكان لا ينمو فيه العشب، فإن البقعة الخضراء الوحيدة هي العشب الصناعي في ملعب كرة القدم. يجتمع الشباب هنا للعب كرة القدم. ولكن في ظل عدم وجود الأضواء الكاشفة، يجب أن تقام المباريات في منتصف النهار معظم أيام العام.

  • An elderly couple sitting together outside in the low sun in Ittoqqortoormiit

    أبعد قرية في العالم لم تسلم من التغيرات المناخية

    لم يعد الوضع مثلما كان

    لقد تقلص عدد سكان إيتوكورتيرمايت إلى حوالي 500 شخص قبل بضع سنوات فقط. والناس الذين كانوا في السابق صيادين، مثل أجدادهم، يكافحون الآن للعثور على عمل بديل. فهذه القرية النائية تقع على الخط الأمامي لتبعات التغيير المناخي.


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