 الاحترار العالمي - طرق للنجاة من كارثة المناخ | تقارير جديدة | DW | 14.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

الاحترار العالمي - طرق للنجاة من كارثة المناخ

في السنوات الثلاثين الماضية ارتفعت نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 60 في المئة في جميع أنحاء العالم. ويجري البحث عن حلول لأكثرالمشاكل إلحاحا في عالمنا، وهي ظاهرة الاحتباس الحراري.

Dokumentation Heißzeit - Wege aus der Klima-Katastrophe

Dokumentation Heißzeit - Wege aus der Klima-Katastrophe

 يرافق هذا الفيلم الوثائقي نشطاء في مساعيهم لمكافحة التغير المناخي.

ينصح العلماء بأن درجة حرارة الأرض لا ينبغي أن ترتفع بمعدل يزيد عن 1,5 درجة مئوية   في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2100 مقارنة بعام 1850، وإلا فستكون الآثار وخيمة على الناس والبيئة. ولكن هل سننجح في تحقيق هذا الهدف الطموح؟ في كافة أنحاء العالم يكافح سياسيون وشركات ومختبرات وجامعات لإيجاد حلول.

 

Dokumentation Heißzeit - Wege aus der Klima-Katastrophe

يزور فريق الفيلم منقذي المناخ في السودان وإندونيسيا وأوروبا. روح الابتكار لديهم مكنتهم من تسيير طائرات ورقية في الجو، وتبريد مباني، وربط بلدان بشبكات كهرباء رفيقة بالبيئة، أو تطوير طرق لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. عملهم هذا يلعب دورا هاما في تحديد ظروف الحياة للأجيال القادمة.

 

Dokumentation Heißzeit - Wege aus der Klima-Katastrophe

في كل مرة تغرس فيها النساء شتلة من شجرة الأكاسيا في رمال دارفور تغمر القرية الواقعة في غرب السودان فرحة كبيرة. تصل جذور هذه الشجرة إلى عمق 100 متر في الأرض، وتستطيع تحمل الجفاف في منطقة الساحل أكثر من معظم الأشجار الأخرى. وبعد بضع سنوات تفرز الشجرة عند شق لحائها عصارة يتكون منها الصمغ العربي الذي تبيعه نساء القرية، ما يساعد في التخفيف من حدة الفقر في المنطقة.

65 ألف شجرة أكاسيا تنمو بالفعل في دارفور.  هذه الأشجار نعمة للمنطقة التي تعاني من فقر مدقع، وهي في الوقت ذاته خزان لثاني أكسيد الكربون يمكن أن يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

 

مواعيد البث

الجزء الأول

DW  عربية

السبت 15 يوليو/تموز 2023 – 03:15 UTC
السبت  15 يوليو/تموز 2023 – 13:15 UTC
السبت 15 يوليو/تموز 2023 – 16:15 UTC
السبت 15 يوليو/تموز 2023 – 19:15 UTC
الأحد 16 يوليو/تموز 2023 – 05:15 UTC
الأحد 16 يوليو/تموز 2023– 22:03 UTC
الإثنين 17 يوليو/تموز 2023– 11:15 UTC
الإثنين 17 يوليو/تموز 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  19 يوليو/تموز 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 19 يوليو/تموز 2023  – 15:15 UTC
الجمعة 21 يوليو/تموز 2023  – 01:45 UTC
الجمعة 21 يوليو/تموز 2023  – 10:15 UTC

الجزء الثاني

DW  عربية

السبت 22 يوليو/تموز 2023 – 03:15 UTC
السبت  22 يوليو/تموز 2023 – 13:15 UTC
السبت 22 يوليو/تموز 2023 – 16:15 UTC
السبت 22 يوليو/تموز 2023 – 19:15 UTC
الأحد 23 يوليو/تموز 2023 – 05:15 UTC
الأحد 23 يوليو/تموز 2023– 22:03 UTC
الإثنين 24 يوليو/تموز 2023– 11:15 UTC
الإثنين 24 يوليو/تموز 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  26 يوليو/تموز 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 26 يوليو/تموز 2023  – 15:15 UTC
الجمعة 28 يوليو/تموز 2023  – 01:45 UTC
الجمعة 28 يوليو/تموز 2023  – 10:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

مواضيع ذات صلة

Protesters stand in front of a brown coal excavator during a demonstration at the Garzweiler lignite open cast mine near Luetzerath, western Germany, on November 12, 2022. - German energy provider RWE is planning to entirely demolish houses in the village of Luetzerath for coal mining. The country's economy has restarted part of its mothballed inventory of coal power plants to relieve the pressure on gas-powered facilities, following a cut to supplies from Russia in the wake of the invasion of Ukraine. Several thousand protesters are expected to descend on Luetzerath, now a symbol of the resistance to fossil fuels, to urge more action from participants in the COP27 conference in Egypt. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

بسبب الاستهلاك المفرط.. ألمانيا تحتاج لثلاثة كواكب مثل الأرض 04.05.2023

مثل تاريخ الرابع من مايو/ أيار موعدا يفيد رمزيا باستنفاد ألمانيا مواردها الطبيعية المتجددة أو ما يطلق عليه "تجاوز موارد الأرض"، ما يعني ضرورة الحصول على الموارد من البلدان الفقيرة ومن رصيد الأجيال القادمة.

إعلان