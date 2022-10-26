 الاحتجاجات مستمرة في إيران | DW الأخبار | DW | 16.11.2022

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الاحتجاجات مستمرة في إيران

الاحتجاجات مستمرة في إيران رغم حملة القمع الوحشية.

المزيد من المركز الإعلامي

بعد أربعين يوما على وفاة الشابة الإيرانية أميني ، الأمن الإيراني يواجه الاحتجاجات بعنف.

احتجاجات في إيران في ذكرى مرور 40 يوما على وفاة الشابة أميني 26.10.2022

مظاهرات في برلين لدعم الاحتجاجات في إيران بعد وفاة الشابة أميني على يد شرطة الأخلاق

مظاهرات في برلين لدعم الاحتجاجات في إيران ضد النظام 23.10.2022

تواصل الاحتجاجات في إيران رغم توعد السلطة القضائية بتشديد الأحكام على من وصفتهم بعناصر الشغب.

المطالبة "بإسقاط النظام " من مطالب المحتجين في إيران 13.10.2022

استمرار الاحتجاجات في المدن الإيرانية إثر مقتل الشابة مهسا أميني.

مقتل أميني يشعل الاحتجاجات في إيران 23.09.2022

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ناسا تطلق برنامج اختبار طيران جديد لمهمة أرتيمس1 إلى القمر

ناسا تطلق برنامج اختبار طيران جديد لمهمة "أرتيمس1" إلى القمر 16.11.2022

منذ أكثر من أسبوعين يعتصم اللاجئ الإيراني العالق في لبنان بيمان كريمي أمام مفوضية اللاجئين في بيروت للخروج من لبنان

لاجئ إيراني في لبنان 16.11.2022

بعض الجمهوريين يصبون اهتمامهم على حالكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيبس الذي يترشح للانتخابات الأمريكية

بعض الجمهوريين يعلقون آمالهم على ديسانتيس 16.11.2022

صواريخ تضرب عدة مدن أوكرانية وتودي بحياة شخصين على الأقل

صواريخ تضرب عدة مدن أوكرانية وتودي بحياة شخصين على الأقل 16.11.2022

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03.11.2022 Iranian protesters clashed with police in Karaj a town near the capital, reportedly killing or wounding a number of members of the security forces, The protesters had gathered in Karaj, just outside Tehran, to mark the 40th day since the shooting death of Hadis Najafi, 22, one of several young women to have been killed during the protests. The demonstrations were ignited by the death of Mahsa Amini by the country's morality police.The 40th day after someone's death has great symbolism in Shiite Islam and is marked by public mourning. Commemorating protester deaths has given momentum to the ongoing demonstrations, Karaj. Iran. November 3, 2022. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

احتجاجات إيران: اعتقالات وضحايا وأحكام بالإعدام 16.11.2022

سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.

24.09.2022 Women chant slogans and hold up signs depicting the image of 22-year-old Mahsa Amini, who died while in the custody of Iranian authorities, during a demonstration denouncing her death by Iraqi and Iranian Kurds outside the UN offices in Arbil, the capital of Iraq's autonomous Kurdistan region, on September 24, 2022. - Angry demonstrators have taken to the streets of major cities across Iran, including the capital Tehran, for eight straight nights since the death of 22-year-old Mahsa Amini. The Kurdish woman was pronounced dead after spending three days in a coma following her arrest by Iran's feared morality police for wearing the hijab headscarf in an improper way. (Photo by SAFIN HAMED / AFP) (Photo by SAFIN HAMED/AFP via Getty Images)

كردستان العراق.. قاعدة جديدة للحركة الاحتجاجية الإيرانية؟ 15.11.2022

تسعى إيران إلى إضفاء الطابع الكردي على حركة الاحتجاجات التي انتشرت في عموم البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني. ولذلك تقوم بقصف مواقع في كردستان العراق بزعم أن من تصفهم بـ"إرهابيين"، يقفون وراء الاحتجاجات. فما حقيقة ذلك؟

07.11.2022 Iranian Woman protester clash with security forces in Marivan city, Kurdistan Province, Iran. Protests have continued to sweep Iran for nearly seven weeks since Mahsa Amini was killed by Iran's Morality Police in Tehran. Marivan. Iran. November 7, 2022. Photo by SalmPix/ABACAPRESS.COM

إيران.. أول حكم بإعدام شخص متهم بـ"الشغب" على خلفية الاحتجاجات 13.11.2022

أفادت مصادر رسمية إيرانية إصدار القضاء الإيراني حكما بالإعدام في أول عقوبة قصوى يعلنها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني. ويواجه نحو ألفي شخص تهما بعضها تصل عقوبتها إلى الإعدام.

EU Aussenministreffen Luxemburg. Annalena Baerbock, deutsche Aussenministerin, verlangt Sanktionen gegen den Iran. Aufgenommen 17.10.2022.

حرب تصريحات بين برلين وطهران على خلفية قمع إيران للاحتجاجات 10.11.2022

في تطور جديد يعكس حدة في الخطاب الدبلوماسي بين ألمانيا وإيران، رد وزير الخارجية الإيراني على انتقادات نظيرته الألمانية للإجراءات العنيفة ضد الاحتجاجات في إيران، محذرا من "عواقب الإضرار بعلاقات تاريخية".