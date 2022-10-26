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الاحتجاجات مستمرة في إيران رغم حملة القمع الوحشية.
سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.
تسعى إيران إلى إضفاء الطابع الكردي على حركة الاحتجاجات التي انتشرت في عموم البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني. ولذلك تقوم بقصف مواقع في كردستان العراق بزعم أن من تصفهم بـ"إرهابيين"، يقفون وراء الاحتجاجات. فما حقيقة ذلك؟
أفادت مصادر رسمية إيرانية إصدار القضاء الإيراني حكما بالإعدام في أول عقوبة قصوى يعلنها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني. ويواجه نحو ألفي شخص تهما بعضها تصل عقوبتها إلى الإعدام.
في تطور جديد يعكس حدة في الخطاب الدبلوماسي بين ألمانيا وإيران، رد وزير الخارجية الإيراني على انتقادات نظيرته الألمانية للإجراءات العنيفة ضد الاحتجاجات في إيران، محذرا من "عواقب الإضرار بعلاقات تاريخية".
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