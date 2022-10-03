الاحتجاجات في إيران تنتقل إلى المدارس والجامعات، والعديد منها بقيادة طالبات

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الاحتجاجات في إيران تمتد إلى المدارس والجامعات. والرئيس الإيراني يدعي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقف وراء الاحتجاجات التي انطلقت في أعقاب مقتل مهسا أميني على يد شرطة الآداب
نددت واشنطن بالحملة الأمنية "المروعة" التي تنفذها إيران ضد المتظاهرين المحتجين على وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة. في المقابل اتهم الزعيم الإيراني خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الاحتجاجات.
قُتل أكثر من 75 شخصا في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين إثر وفاة مهسا أميني، وفقاً لمنظمة حقوقية، فيما تكثف دول غربية الضغط على طهران لوقف العنف.
وسط استمرار احتجاجات المنددة بوفاة مهسا أميني في إيران، فرضت واشنطن عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بانتهاك حقوق المتظاهرين، بينما اتهم الرئيس الإيراني رئيسي الغرب بـ"الكيل بمكيالين"، وأكد إجراء تحقيق بالحادثة.
تواصلت الاحتجاجات في إيران لليلة العاشرة احتجاجًا على وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها، وارتفع مستوى التوتر بين طهران ودول غربية ووصل إلى استدعاء سفراء وفرض أو المطالبة بفرض عقوبات على إيران، التي رفضت الانتقادات الغربية.
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