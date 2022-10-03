 الاحتجاجات في إيران تنتقل إلى المدارس والجامعات، والعديد منها بقيادة طالبات | DW الأخبار | DW | 04.10.2022

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الاحتجاجات في إيران تنتقل إلى المدارس والجامعات، والعديد منها بقيادة طالبات

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Bei einem Protest des Nationalen Widerstandsrates Iran (NWRI) vor der iranischen Botschaft in Berlin halten Teilnehmer Bilder der verstorbenen Mahsa Amini in Händen. Die junge Frau war am vergangenen Dienstag von der Sitten- und Religionspolizei wegen ihres «unislamischen Outfits» festgenommen worden. +++ dpa-Bildfunk +++

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19.09.2022: A police motorcycle burns during a protest over the death of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police, in Tehran, Iran September 19, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

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