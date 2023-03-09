الاحتجاجات على تعديل النظام القضائي تتصاعد في كافة أنحاء إسرائيل

جرحى في هجوم في تل أبيب وأوستن يدعو لتخفيف حدة التوتر

في هجوم وصفه نتنياهو بـ"هجوم إرهابي في قلب تل أبيب"، أصيب عدة أشخاص بعضهم حالته خطيرة. وقد قتلت الشرطة الإسرائيلية المهاجم المنتمي لحماس. فيما حذر وزير الدفاع الأمريكي من الأعمال التي قد تؤدي لمزيد من انعدام الأمن.