الاحتجاجات على تعديل النظام القضائي تتصاعد في كافة أنحاء إسرائيل

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تتصاعدت الاحتجاجات في كافة أنحاء إسرائيل على تعديل النظام القضائي. وتسعى الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة.
رفض طيارو وأطقم ضيافة شركة طيران العال الإسرائيلية الطيران نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته إلى إيطاليا. لكن الشركة أعلنت أخيراً العثور على طاقم بديل للقيام بالرحلة.
طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية من رئيس الوزراء نتنياهو أن يقيل رئيس حزب شاس الديني المتشدّد أرييه درعي بسبب إدانته بالتهرّب الضريبي. وقالت المحكمة في قرارها إنّ تعيين درعي وزيراً للداخلية والصحة "لا يمكنه الاستمرار به".
في هجوم وصفه نتنياهو بـ"هجوم إرهابي في قلب تل أبيب"، أصيب عدة أشخاص بعضهم حالته خطيرة. وقد قتلت الشرطة الإسرائيلية المهاجم المنتمي لحماس. فيما حذر وزير الدفاع الأمريكي من الأعمال التي قد تؤدي لمزيد من انعدام الأمن.
تتواصل في إسرائيل المظاهرات المنددة بمحاولات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لعمل إصلاحات قضائية مزمعة يرون أن من شأنها إضعاف النظام القضائي. ميدانياً أعلنت إسرائيل التصدي لصاروخ أطلق من قطاع غزة.
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