 الاحتجاجات على تعديل النظام القضائي تتصاعد في كافة أنحاء إسرائيل | DW الأخبار | DW | 09.03.2023

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الاحتجاجات على تعديل النظام القضائي تتصاعد في كافة أنحاء إسرائيل

تتصاعدت الاحتجاجات في كافة أنحاء إسرائيل على تعديل النظام القضائي. وتسعى الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة.

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