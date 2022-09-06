الاحتجاجات ضد الوقود الحيوي - أهم من الخبز؟

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عادت الجدل حول مسألة الغذاء أم الوقود. يتعرض منتجو الوقود الحيوي لضغوط، على الرغم من الحاجة إلى منتجاتهم خصوصاً بسبب الحظر النفطي المفروض على روسيا. لكن يجب استخدام الأراضي الزراعية لإنتاج الغذاء.
في أحدث حالة وفاة مفاجئة لرجال أعمال في روسيا، تم الإعلان عن وفاة مدير ثاني أكبر شركة نفط بالبلاد. الرواية الرسمية تروج لحادثة الانتحار، في حين يشكك آخرون في ذلك، خاصة وأن شركة المتوفي كان لها موقف من الحرب الأوكرانية.
حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نُشر اليوم ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فعالية.
فيما يعتزم وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فرض سقف على أسعار النفط الروسي، حذر الكرملين من هذه الخطوة معتبرا أنها "ستزعزع استقرار" السوق النفطية.
منذ فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، استطاع الاقتصاد الروسي تجنب الانهيار، لكن هناك من الخبراء من يعتقد أن روسيا ستتحمل تداعيات العقوبات لنحو عامين، فيما يتوقع البعض منهم أكثر من ذلك، وفريق ثالث لا يتفق مع هذا الرأي.
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