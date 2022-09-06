 الاحتجاجات ضد الوقود الحيوي - أهم من الخبز؟ | صنع في ألمانيا | DW | 07.09.2022

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صنع في ألمانيا

الاحتجاجات ضد الوقود الحيوي - أهم من الخبز؟

عادت الجدل حول مسألة الغذاء أم الوقود. يتعرض منتجو الوقود الحيوي لضغوط، على الرغم من الحاجة إلى منتجاتهم خصوصاً بسبب الحظر النفطي المفروض على روسيا. لكن يجب استخدام الأراضي الزراعية لإنتاج الغذاء.

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