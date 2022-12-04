 الاحتجاجات ضد إجراءات كورونا في الصين | DW الأخبار | DW | 15.12.2022

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DW الأخبار

الاحتجاجات ضد إجراءات كورونا في الصين

الخبير في الشؤون الصينية بيورن ألبرمان يبحث في التحول الاجتماعي في المدن الصينية، ويحاول الإجابة على السؤال: هل تمثل الاحتجاجات ضد استراتيجية "صفر كوفيد" فاتحة لتغييرات سياسية جذرية؟

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