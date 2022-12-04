الاحتجاجات ضد إجراءات كورونا في الصين

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الخبير في الشؤون الصينية بيورن ألبرمان يبحث في التحول الاجتماعي في المدن الصينية، ويحاول الإجابة على السؤال: هل تمثل الاحتجاجات ضد استراتيجية "صفر كوفيد" فاتحة لتغييرات سياسية جذرية؟
ألمح الرئيس الصيني بأن بلاده يمكن أن تتبع سياسة أقل تشددا في مواجهة كوفيد بعدما أثار حريق اندلع في مبنى سكني في شينجيانغ احتجاجات واسعة نادرة. فهل ساهمت استراتيجية "صفر كوفيد" الصينية في ارتفاع حصيلة الضحايا؟ DW تتحقق.
يرى خبراء أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أحدث تغييرات جذرية في الصين وفي الخارج منذ وصوله إلى السلطة قبل عشر سنوات. لكن الخبراء يقولون إن هذه التغيرات قد تشكل معضلة يصعب التغلب عليها، فما خلفية ذلك؟
تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.
على الرغم من عمليات الإغلاق الشامل في الصين، تستمر أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في جميع مدن البلاد. عمليات الإغلاق الشامل الصارمة تتسبب في اضطرابات في الحياة اليومية، وخاصة في مجال الرعاية الطبية.
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