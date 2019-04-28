الاثنين هو أول رمضان في غالبية الدول الإسلامية وترامب يهنئ المسلمين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الأحد (5 مايو/ أيرا) "أوجه أطيب تحياتي لجميع المسلمين الذين يستقبلون شهر رمضان المبارك". وأضاف: "تشاركني (السيدة الأولى) ميلانيا في توجيه أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بالاحتفال بشهر رمضان المبارك".
وقال "طوال هذا الشهر، لدينا جميعا فرصة للتفكير في النعم التي منحت إلينا وأن نعمل من أجل فيض أكبر من الود تجاه بعضنا البعض، والعمل من أجل مزيد من المودة مع بعضنا البعض" وتابع ترامب تهنئته "معا، بروح رمضان يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تآلفا واحتراما".
من جانبه أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، أن بلاده كانت ولا تزال "تدعو إلى الحفاظ على التسامح والوسطية والاعتدال" التي يدعو إليها الإسلام، وأكد العاهل السعودي أن بلاده كانت ولا تزال "تدعو إلى الحفاظ على الصورة الوضاءة التي يتحلى بها هذا الدين الحنيف من تسامح واعتدال ووسطية".
وأعلنت السلطات الدينية الإسلامية الأحد في معظم دول الخليج واليمن أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان. بينما قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان إن اليوم الأول من شهر رمضان سيكون بعد الثلاثاء، بسبب "عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان" بحسب وكالة الأنباء العمانية.
بموازاة ذلك أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني مساء اليوم الأحد أن أول أيام شهر رمضان في العراق سيكون بعد غد الثلاثاء، في الوقت الذى أعلن فيه مجلس الافتاء وديوان الوقف السني العراقى أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم غد الاثنين .
وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كل الأطراف المنخرطة في القتال إلى هدنة إنسانية مدتها أسبوع تبدأ في الرابعة من صباح غد الأول من شهر رمضان الموافق السادس من أيار/مايو الجاري، وتكون قابلة للتمديد، تتعهد كل الأطراف خلالها بوقف العمليات العسكرية بمختلف أنواعها من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحة القتال. وجاءت دعوة البعثة خلال بيان نشرته مساء اليوم الأحد عبر موقعها الرسمي تقدمت فيه بالتهنئة لكل الليبيين بحلول شهر رمضان.
وقالت البعثة إن هذه الدعوة تأتي عملا بروح مناسبة شهر رمضان، وكذلك باتفاقية حقوق الإنسان، داعية كل الأطراف للسماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، وبحرية الحركة للمدنيين خلال هذه الهدنة، وكذلك البدء بتبادل الأسرى والجثامين، ومؤكدة استعدادها التام لتوفير الدعم اللازم لذلك.
م.أ.م/ ع.ج ( د ب أ، أ ف ب)
-
إفطار جماعي في نيويورك تضامنا مع المهاجرين
احتجاج ضد الجدران
احتجت نساء في مانهاتن بنيويورك قرب مكتب الهجرة ضد خطط الرئيس ترامب لإنشاء جدار قرب الحدود مع المكسيك، وكذلك ضد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. هيئة الهجرة والضرائب (ICE) هي إحدى أهم الهيئات التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية. بالإضافة إلى الاحتجاجات النسوية، نظمت أيضا عملية إفطار جماعي.
-
إفطار جماعي في نيويورك تضامنا مع المهاجرين
صلاة المغرب
مسلمات يؤدين صلاة المغرب خلال الاحتجاجات السياسية في مانهاتن قبيل الإفطار الجماعي. في السنوات الأخيرة أُتخذ من شهر رمضان مناسبة لتنظيم إفطار جماعي مفتوح أمام عامة الناس. يرغب مسلمون في الإشارة بذلك إلى الجانب المسالم في الإسلام والتعريف بشعائر وأجواء رمضان.
-
إفطار جماعي في نيويورك تضامنا مع المهاجرين
بداية الفطور بتناول التمور
امرأة توزع التمور على الصائمين المتجمعين. يعمل المسلمون على تقوية أواصرهم في هذا الشهر، مقارنة بالأشهر الأخرى في السنة، وزيارة المساجد والالتقاء فيها. ويفضل كثيرون أن لا يفطروا وحيدين وإنما بشكل جماعي. ويفطر المسلمون غالبا عبر تناول التمور بداية، وفق السنة النبوية.
-
إفطار جماعي في نيويورك تضامنا مع المهاجرين
القضاء على العطش
فيما يختار صائمون آخرون شرب رشفة من الماء أو الحليب عند غروب الشمس. وجزء من التقشف في شهر رمضان هو محاولة التعاطف مع الفقراء. وتزدهر نشاطات التكافل الاجتماعي مع المحتاجين في هذا الشهر.
-
إفطار جماعي في نيويورك تضامنا مع المهاجرين
ناشطة نسائية مسلمة
لندا صرصور، ناشطة نسائية أمريكية مسلمة، وهي إحدى المنظمات لمظاهرات "مسيرة النساء" التي كانت من أكبر المظاهرات بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة. واختارت مجلة "غلامور" التي تهتم بشؤون النساء في الولايات المتحدة، الناشطة لندا صرصور كإحدى "نساء عام 2017". وفي جانب آخر أُنتقدت لندا صرصور بسبب تصريحات وُصت بـ"الإسلامية – المتطرفة".
-
إفطار جماعي في نيويورك تضامنا مع المهاجرين
تهديد بالترحيل
نساء يؤشرن بأصابعهن باتجاه مبنى هيئة الهجرة. وعلى الرغم من أن مدينة نيويورك تعد "مدينة ملاذ" يتمتع بها المهاجرون بحماية خاصة. إلا أنه، ومنذ صدور قرار الرئيس ترامب في 25 كانون الثاني/يناير 2017، قامت السلطات بحملات اعتقال وترحيل مهاجرين لا يحملون تصاريح إقامة.
-
إفطار جماعي في نيويورك تضامنا مع المهاجرين
أقوياء معاً
ينظم المتظاهرون حلقات بشرية خلال صلاة المغرب. وفي نيويورك هنالك شيء متعارف عليه: لا يتم ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين، ما دام هؤلاء المهاجرين لم يرتكبوا جرائم كبيرة. وفي المقابل يدفع أغلب المهاجرين غير الشرعيين وغير المسجلين رسميا ضرائب بصورة اختيارية، وهو ما يعني أن ترحيلهم قد يسبب للمدينة خسائر مالية كبيرة.
-
إفطار جماعي في نيويورك تضامنا مع المهاجرين
تضامن يهودي
يشارك من غير المسلمين أيضا في التظاهرات وفي الإفطار الجماعي. وتضامن يهود مع المهاجرين المسلمين وتظاهروا ضد الإسلاموفوبيا. تشير تقديرات إلى أن 11 مليون مهاجر لا يملكون تصريحات إقامة في الولايات المتحدة ومعرضين للترحيل، والبعض منهم يعيشون منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة.
-
إفطار جماعي في نيويورك تضامنا مع المهاجرين
دعوات للدعم
المهاجرون يخشون كل يوم أن يتم ترحيلهم بسبب جرائم تافهة، ومعظمهم قادمون من أمريكا اللاتينية أو المكسيك. ولم يعد أحد يجرؤ على الذهاب إلى الشرطة أو المحاكم أو المستشفيات خوفا من الاعتقال. وفي بلد كان يسمى ببلد الأحلام، صار تحقيق الأحلام أكثر صعوبة بالنسبة للمهاجرين. الكاتب: فيولا روسر/ زمن البدري