 الاتفاق على تقليص القوات الأمريكية في قاعدتين بالعراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.09.2021

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الاتفاق على تقليص القوات الأمريكية في قاعدتين بالعراق

ضمن خطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق، بغداد وواشنطن تتفقان على تقليص الوحدات العسكرية الأمريكية في قاعدتي عين الأسد بالأنبار وأربيل بإقليم كردستان العراق.

جندي أمريكي يحرس قاعدة كركوك والتي سحبت الولايات المتحدة جنودها منها عقب الهجوم الذي تعرضت له مطلع العام الماضي.

جندي أمريكي يحرس قاعدة كركوك والتي سحبت الولايات المتحدة جنودها منها عقب الهجوم الذي تعرضت له مطلع العام الماضي (أرشيفية).

عقدت اللجنة الفنية العسكرية العراقية-الأمريكية اجتماعاً في بغداد  كرس لوضع آلية لتقليص الوحدات العسكرية الأمريكية في قاعدتي عين الأسد بمحافظة الأنبار وأربيل بإقليم كردستان العراق. كشف عن ذلك في بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية، بعد عقد الاجتماع ليل الخميس/ الجمعة (17 سبتمبر/ أيلول 2021) في العاصمة بغداد، في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الإتفاق عليها في الحوار الإستراتيجي العراقي - الأمريكي وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق، بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد في يوليو/ تموز الماضي. 

وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل، على أن يكتمل بحلول نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وتخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.

  

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وأوضح البيان أن الطرفين جددا التأكيد بأن وجود القوات الأمريكية ضمن قوات التحالف الدولي في البلاد هو بدعوة من بغداد ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية.

كما أتفق الجانبان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية.

يذكر أن بغداد وواشنطن اتفقتا خلال جلسات الحوار الاستراتيجي على انسحاب القوات الامريكية مع حلول 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وهناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة، بينهم 2500 أميركي.

و.ب/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)

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