 الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات ضخمة على روسيا | DW الأخبار | DW | 20.02.2022

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الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات ضخمة على روسيا

الاتحاد الاوروبي يهدد بفرض عقوبات ضخمة على روسيا في حال غزوها أوكرانيا

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