الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات ضخمة على روسيا

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الاتحاد الاوروبي يهدد بفرض عقوبات ضخمة على روسيا في حال غزوها أوكرانيا
يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية على المخاوف في أوروبا والعالم بأسره، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية. ماذا يعني ذلك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإلى أي حد هي معنية بتطورات الصراع بين الغرب وروسيا؟
تتواصل الأحداث في الملف الأوكراني، وسط تأكيد الكرملين على عودة قوات روسية من الحدود الأوكرانية إلى ثكناتها "بعد إنهاء مهمات تدريب"، وحلف الناتو يخطط لنشر وحدات قتالية ردّاً على نشر روسيا لقواتها سواء اندلعت الحرب أم لا.
أعلنت بيلاروسيا عن تمديد المناورات العسكرية بين قواتها وبين القوات الروسية، ما يعني بقاء الأخيرة على الحدود الأوكرانية في مؤشر يزيد من حدة التوتر، فيما طالبت أوكرانيا تطبيق العقوبات على روسيا.
رغم تأكيد فلاديمير بوتين أهمية وقف إطار النار، إلا أن الوضع على الأرض لا يزال ينذر بالخطر، وسط استمرار الانفجارات والمعارك في الشرق الأوكراني. وكررت واشنطن تحذيراتها من غزو روسي لأوكرانيا.
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