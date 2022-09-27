الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات بعد الاشتباه في تخريب "نورد ستريم"

ذكرت قناة إن.تي.في الألمانية نقلاً عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يعتقد أن سبب التسريب في خط أنابيب نورد ستريم للغاز عمل تخريبي على الأرجح، وهدد بالرد. وأضاف بوريل في بيان نقلته القناة "أي تخريب متعمد لبنية الطاقة التحتية في أوروبا غير مقبول بالمرة وسيواجه برد فعل قوي وموحد".

وقال بوريل اليوم الأربعاء (28 أيلول/سبتمبر 2022) إن الاتحاد سيكثف حماية البنية التحتية للطاقة في أعقاب حوادث تسرب الغاز. وذكر في بيان "تشير كافة المعلومات المتاحة إلى أن هذه التسربات نتجت عن عمل متعمد". وتابع "سندعم أي تحقيق يهدف إلى استجلاء الحقيقة كاملة بخصوص ما حدث وسببه، وسنتخذ خطوات إضافية لزيادة مرونتنا في أمن الطاقة".

من جهته قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن تسريبات خطي أنابيب نورد ستريم عمل تخريبي، مضيفا أنه ناقش حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان الحلف مع وزير الدفاع الدنمركي. وكتب على تويتر "ناقشت تخريب خط أنابيب نورد ستريم مع وزير الدفاع مورتن بودسكوف".

واشنطن تدعم

ومن جانبها، أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء استعدادها لمساعدة حلفائها الأوروبيين بشأن أمن الطاقة وذلك بعد رصد حالات تسرب للغاز في خطوط أنابيب نورد ستريم وقالت إنها تنظر في ما إذا كان السبب يعود لعملية تخريب. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تنظر في تقارير تفيد بأن حالات التسرب "نجمت عن هجوم أو تخريب ما".

وأضاف "إذا تأكد ذلك، فهو لا يخدم مصلحة أحد". وتابع "علمت أن التسرب لن يكون له تأثير يذكر على توافر الطاقة في أوروبا"، لكنه أضاف "المهم هو أننا نعمل يوما بعد يوم، سواء على المدى القريب أو البعيد، لمعالجة أمن الطاقة في أوروبا، وفي هذا الصدد، في أنحاء العالم".

وأشار إلى جهود الولايات المتحدة في تسريع شحنات الغازالطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقت يسعى حلفاء واشنطن ولا سيما ألمانيا، لخفض اعتمادهم على إمدادات الطاقة الروسية.

وفي وقت لاحق قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان في تغريدة إنه تحدث إلى نظيره الدنماركي جان شارل إليرمان كينغومب بشأن "التخريب على ما يبدو، لأنابيب نورد ستريم". وأضاف أن "الولايات المتحدة تقوم بدعم جهود التحقيق وسنواصل العمل من أجل ضمان أمن الطاقة في أوروبا".

وقال مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق "نحن على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم" للأوروبيين بعد حالات التسرب.

واتهمت أوكرانيا روسيا بالتسبب بالتسرب، وقالت إن الأفعال المفترضة "تصل إلى حد هجوم إرهابي".

وتظهر صور التقطها الجيش الدنماركي بقع تسرب كبيرة على سطح بحر البلطيق، فيما أفاد معهد الزلازل في السويد عن انفجارين تحت الماء.

خ.س/إ.ف (د ب أ، أ ف ب، رويترز)