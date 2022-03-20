 الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حظر نفطي على روسيا وموسكو تحذر التداعيات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حظر نفطي على روسيا وموسكو تحذر التداعيات

يناقش الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا، لكن اعتماد دول الاتحاد على الغاز الروسي للحصول على الطاقة يعيق هذه الإمكانية. وفي خطوة استباقية حذرت موسكو من أن "الحظر سيكون له تأثير خطير جدا على سوق النفط العالمية".

بنيات تحتية للغاز الروسي - أرشيف

بنيات تحتية للغاز الروسي - أرشيف

 

تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا مع تجمعها هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو.

وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيين مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات ليست علنية "نعمل على جولة خامسة من العقوبات ويجرى اقتراح أسماء جديدة كثيرة".

مختارات

وافقت بروكسل على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، فيما يجري رؤساء وزراء كل من بولندا والتشيك وسلوفينيا زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف بهدف تأكيد الدعم الأوروبي للبلاد.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا برز على السطح مجددا ملف توريد الطاقة. فقد أدت المطالبة بفرض عقوبات تتعلق بهذا القطاع والتهديدات الروسية بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا للاندفاع لإيجاد بدائل. لكن هل هناك مقترحات مفيدة فعلا؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرًا على "جميع واردات النفط والغاز من روسيا" في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا. وتعتزم بريطانيا اتخاذ إجراء مماثل، فيما ترفض أوروبا الحظر حاليا.

وستجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات بين وزراء الخارجية اليوم الاثنين قبل وصول بايدن إلى بروكسل يوم الخميس لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون فرض مزيد من العقوبات على روسيا بما في ذلك عقوبات على قطاعي الطاقة والنفط. وقال للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل ردا على سؤال عما إذا كان سيتم الحديث عن فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية "سيناقش الوزراء ذلك".
 

ولم تسفر حتى الآن أربع جولات من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا. وشملت العقوبات 685 شخصا من روسيا وروسيا الاتحادية وعقوبات على التمويل والتجارة الروسية.

ويترك هذا الاتحاد الأوروبي أمام أصعب خيار اقتصادي وهو ما إذا كان يستهدف النفط الروسي مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا ولكن ليس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة نظرا لاعتماده على الغاز الروسي للحصول على الطاقة.

وقال دبلوماسيون لرويترز إن دول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا تحث على فرض حظر بوصفها الخطوة المنطقية التالية على الرغم من تحذير ألمانيا من التسرع في اتخاذ إجراءات بسبب أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا.

وقال الكرملين من جانبه إن فرض حظر على واردات النفط الروسية بدفع من بعض الدول الأوروبية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، سيكون له تأثير مباشر على الجميع.

وفي وقت يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة المزيد من العقوبات على موسكو، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن الحظر على النفط "قرار سيضر الجميع". وأوضح "هذا الحظر سيكون له تأثير خطير جدا على سوق النفط العالمية وبالتالي على سوق الطاقة في أوروبا. لكن الأميركيين لن يخسروا شيئا، إنه أمر واضح، سيشعرون بأن وضعهم أفضل بكثير من الاوروبيين".
 

ع.ا/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:46

ألمانيا .. خطط لتحقيق استقلالية عن الغاز الروسي

مواضيع ذات صلة

Braunkohlekraftwerk Neurath, Bloecke F und G, groesste Kraftwerk in Deutschland, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Grevenbroich | Neurath Power Station, BoA 2 and 3, largest power station in Germany, Germany, North Rhine-Westphalia, Grevenbroich

كيف تهدد حرب أوكرانيا بزيادة انبعاثات الكربون والتلوث عالميا؟ 20.03.2022

العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.

MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 4, 2017: Russia's President Vladimir Putin (L) and Norilsk Nickel co-owner Vladimir Potanin during a meeting at Novo-Ogaryovo residence. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Foto: Mikhail Klimentyev/TASS/dpa

الأوليغارش الروس في دائرة الاستهداف.. فمن هم وأين ينشطون؟ 14.03.2022

برلمانيون وضباط عسكريون رفيعو المستوى وصحافيون بارزون وصناعيون ومموّلون من الصف الأول. يواجه مئات الروس الأغنياء تجميد أصولهم مصحوبا أحيانا بحظر إقامة في عدد من دول العالم. فمن يكون هؤلاء؟ وأين ينشطون؟

Robert Habeck ( Bündnis 90/ Die Grünen ), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Vizekanzler spricht im Wirtschaftsministerium zum russischen Angriff auf die Ukraine.

ألمانيا تستعد للتخلي عن النفط والفحم الروسيين هذا العام 12.03.2022

متى سيتوقف اعتماد ألمانيا على النفط والفحم من روسيا؟ وزير الاقتصاد الألماني هابيك يحدد موعدا لذلك خلال العام الجاري. ولكن المشكلة الكبرى تتمثل في الغاز، حيث تبدو الأمور أكثر تعقيدا.