الاتحاد الأوروبي يمنح تذاكر مجانية للشباب لـ"اكتشاف أوروبا"

ستمنح المفوضية الأوروبية 60 ألف تذكرة قطار مجانية للشباب اعتباراً من يوم الثلاثاء (12 تشرين الأول/ أكتوبر). تسمح بالسفر المجاني بالقطار عبر أوروبا لمدة تصل إلى شهر بهدف تمكينهم من التعرف على قارتهم.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، في إعلانها عن المسابقة: "خلال جائحة كورونا، أظهر شبابنا تضامناً حقيقياً، وضحوا بلحظات ثمينة من شبابهم بسبب تفشي الجائحة". وأضافت: "الغاية من المبادرة هو "إحياء التنقل في أوروبا".
كيفية الحصول على التذاكر
تفتح عملية التقديم في منتصف نهار الثلاثاء (12 تشرين الأول/ أكتوبر لغاية 26 تشرين الأول/ أكتوبر). ويجب أن تتراوح أعمار المتقدمين من 18 إلى 20 عاماً ويحملون جنسية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. كما سيتعين عليهم إجراء اختبار مع أسئلة حول الاتحاد الأوروبي ليكونوا مؤهلين للحصول على التذاكر.
وسيتمكن الفائزون من السفر في أنحاء جميع دول الاتحاد الأوروبي مجاناً لمدة تصل إلى 30 يوماً بين (آذار/ مارس 2022 و شباط/فبراير 2023). ولا تقتصر هذه التذاكرعلى ركوب القطارات فحسب، وإنما سيتمكن حاملو التذاكر المجانية من ركوب الحافلات والعبارات أيضاً.
عادة ما يكون البرنامج مخصصاً لمن هم في سن 18 عاماً فقط، ولكن هذه المرة، سيحق أيضا للأأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 عاماً بالمشاركة، لأن الجولتين الأخيرتين قد تم تعليقهما وسط الوباء.
إلى جانب ذلك، سيحصل الشباب من المملكة المتحدة أيضاً على فرصة للتقدم للمرة الأخيرة، على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نظراً لأن شباب المملكة المتحدة كانوا مؤهلين في عام 2020 عندما تم إلغاء الجولة بسبب كوفيد-19. وبالتالي نُقل التمويل لذلك العام إلى عام 2021.
انطلقت المبادرة، المسماة "استكشف أوروبا /DiscoverEU"، كإجراء تحضيري بدأه البرلمان الأوروبي بين عامي 2018 و 2020. وكانت الخطة هي توفير فرص السفر والتنقل للشباب الذين يبلغون 18 عاماً، وهو سن الرشد القانوني.
ويذكر أنه قد تقدم في الجولة الأولى في عامي 2018 و 2019 ، نحو 350 ألف شاب أوروبي بطلبات للحصول على 70 ألف تصريح سفر، وفقاً للمفوضية.
وقال حوالي 66 في المائة من المشاركين إنهم يسافرون إلى الخارج بالقطار لأول مرة. بالإضافة إلى ذلك، قال ثلثا المستجيبين إنهم لم يتمكنوا من تمويل السفر بأنفسهم.
ر.ض
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رحلة بالقطار لاستكشاف وجهات سياحية أوروبية
ساحل سنك تير- إيطاليا
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البندقية- إيطاليا
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رحلة بالقطار لاستكشاف وجهات سياحية أوروبية
ليوبليانا- سلوفينيا
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رحلة بالقطار لاستكشاف وجهات سياحية أوروبية
براغ- التشيك
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رحلة بالقطار لاستكشاف وجهات سياحية أوروبية
براغ
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رحلة بالقطار لاستكشاف وجهات سياحية أوروبية
بداية الرحلة
بدأت رحلتنا (الصورة) بالقطار من ألمانيا في اتجاه العاصمة التشيكية براغ. ويمنح السفر عبر القطار في القارة الأوروبية إمكانية التعرف على عدة أشخاص من جنسيات مختلفة مثل الدنمارك وبريطانيا، كما يمكن الاستمتاع بتناول بعض المأكولات الخاصة ببعض البلدان الأوروبية وذلك على متن القطار، فضلاً عن التمتع برؤية المناظر الطبيعية.
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رحلة بالقطار لاستكشاف وجهات سياحية أوروبية
خطة سفر جيدة
في رحلة عبر القطار، التي استمرت 22 يوماً، زرنا 12 مدينة (سبعة بلدان)، فقد رأينا في هذا الرحلة عدة معالم سياحية واكتشفنا أماكن للمرة الأولى في القارة الأوروبية. ويساعد التوفر على خطة سفر جيدة في تسهيل الأمور بشكل كبير والاستمتاع بالرحلة في نفس الوقت.
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رحلة بالقطار لاستكشاف وجهات سياحية أوروبية
التحضير للرحلة
تمنح تذكرة " Interrail-Ticke" إمكانية استعمال كل القطارات تقريباً في القارة الأوروبية، إذ تجعل هذه التذكرة القيام بجولة في أوروبا أمراً مرناً للغاية. أما كل ما يلزم، فهو حقيبة سفر تتوفر على ملابس تناسب طقس كل بلاد، بالإضافة إلى أحذية مشي للمسافات الطويلة وبالتأكيد كتاب جيد. إعداد: إيفان وودنورث/ر.م