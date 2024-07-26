الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 1,5 مليار يورو من فوائد روسية

حوّل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 1,5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية. الكرملين حذر من أن قرار منح كييف هذه الأموال لن يمر دون رد. ومصدر هذا المبلغ هو فوائد ناشئة من أموال روسية مجمدة، وليس الأموال نفسها.

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة (26 يوليو / تموز 2024)، تأمين 1,5 مليار يورو (1,6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، وهي أول دفعة من الأموال المكتسبة من الأرباح على الأصول الروسية المجمدة.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت في مايو / أيار 2024 على استخدام مليارات اليوروهات من الأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا وتمويل إعادة إعمارها بعد الحرب.

وجمد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الكتلة كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا في عام 2022. كما جمدت الدول الغربية ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية بعد أن أرسلت موسكو قواتها لغزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ونحو 90 في المئة من الأموال المجمدة في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بها منظمة الإيداع الدولية يوروكلير ومقرها بلجيكا.

من جانبها أدانت روسيا هذه الخطوة ووصفتها بـ "غير القانونية". وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين "هذا سبب بالطبع لاتخاذ إجراءات مدروسة ردا على مثل هذه القرارات غير القانونية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي".

وأكد المتحدث باسم الكرملين أنه لن يكون هناك رد فعل فوري، وأوضح أن روسيا سوف تدرس خطواتها المقبلة للرد. وأضاف: "لكن مثل هذه الخطوات من قبل المفوضية الأوروبية لن تمر دون رد بالطبع".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين في بيان: "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا. اليوم نقوم بتحويل 1,5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسيةالمجمدة إلى الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا". وأضافت: "لا يوجد رمز أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكانا أكثر أمانا للعيش فيه".

ومصدر هذه الأموال هو الفوائد الناشئة من الأموال الروسية المجمدة، وليس الأموال نفسها. وبحسب الاتحاد الأوروبي فإن 90% من الأموال ستذهب إلى صندوق مركزي يستخدم لدفع ثمن الأسلحة لأوكرانيا، معروف باسم مرفق السلام الأوروبي. وتُخصص النسبة المتبقية البالغة 10% لمرفق أوكرانيا المنفصل التابع للاتحاد الأوروبي لدعم احتياجات إعادة الإعمار في البلاد.

وشكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمهال للاتحاد الأوروبي دعمه. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "شكرا فون دير لايين والاتحاد الأوروبي لدعمكما الثابت ولهذه المساهمة الكبيرة في الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا". وأعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن "امتنانها للاتحاد الأوروبي لاتخاذه هذه الخطوة الحيوية"، مضيفة "سيساعدنا هذا التحويل في تعزيز قدراتنا الدفاعية".

ع.م/ف.ي (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)