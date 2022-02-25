 الاتحاد الأوروبي يقر خطة لتعزيز استراتيجيته الدفاعية | DW الأخبار | DW | 21.03.2022

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DW الأخبار

الاتحاد الأوروبي يقر خطة لتعزيز استراتيجيته الدفاعية

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرر تبني خطة تقضي بتشكيل قوة عسكرية قوامها خمسة آلاف مقاتل، وزيادة إنفاقه العسكري حتى يتمكن من تنفيذ التدخلات بمفرده مع حلول 2025.

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