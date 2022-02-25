الاتحاد الأوروبي يقر خطة لتعزيز استراتيجيته الدفاعية

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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرر تبني خطة تقضي بتشكيل قوة عسكرية قوامها خمسة آلاف مقاتل، وزيادة إنفاقه العسكري حتى يتمكن من تنفيذ التدخلات بمفرده مع حلول 2025.
وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي يتبنون سياسة دفاعية مشتركة جديدة، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية متعددة. ومن أساسيات هذه السياسة، إنشاء قوات مشتركة تتألف من آلاف الجنود للاستجابة السريعة في حالة نشوب أي أزمات.
يناقش الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا، لكن اعتماد دول الاتحاد على الغاز الروسي للحصول على الطاقة يعيق هذه الإمكانية. وفي خطوة استباقية حذرت موسكو من أن "الحظر سيكون له تأثير خطير جدا على سوق النفط العالمية".
طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.
دخل أزيد من 225 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا، لكن الرقم قد يكون أعلى بكثير بسبب عدم وجود نقاط تفتيش على الحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي.
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