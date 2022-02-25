الاتحاد الأوروبي يقر خطة لتعزيز استراتيجيته الدفاعية

الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حظر نفطي على روسيا وموسكو تحذر التداعيات

يناقش الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا، لكن اعتماد دول الاتحاد على الغاز الروسي للحصول على الطاقة يعيق هذه الإمكانية. وفي خطوة استباقية حذرت موسكو من أن "الحظر سيكون له تأثير خطير جدا على سوق النفط العالمية".