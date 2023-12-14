الاتحاد الأوروبي يفتح باب مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا

قرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، كما وعد التكتل بالأمر نفسه مع البوسنة والهرسك، وسيتم كذلك تسمية جورجيا كدولة مرشحة. وفيما رحبت أوكرانيا بالقرار، وصفته المجر بـ"السيء".

قرر قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعون في قمة ببروكسل فتح باب المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن انضمامهما للاتحاد، وذلك وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة "إكس": إن التكتل سيفتح أيضا باب المفاوضات مع البوسنة والهرسك "بمجرد بلوغها الدرجة اللازمة من الامتثال لمعايير العضوية.

وأضاف المسؤول الأوروبي أنه سيتم أيضا تسمية جورجيا كدولة مرشحة. واعتبر ميشيل أن:" هذه إشارة أمل واضحة لشعوبهم ولقارتنا".

وتحدث المستشار الالماني أولاف شولتس عن "إشارة دعم قوية" لاوكرانيا تمنح "أفقا" لهذا البلد الذي يشهد نزاعا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت في تشرين الثاني/نوفمبر بفتح مفاوضات انضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدافيا ، البلدين اللذين حصلا على وضع المرشح لعضوية الاتحاد في حزيران/يونيو 2022، بعد أشهر قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار الأوروبي وقال، في منشور على منصة "إكس"، "إنه انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة".

وكانت كييف تنتظر الضوء الأخضر من القادة الأوروبيين بشأن بدء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ، وبدا هذا الأمر بعيد المنال بسبب رفض المجر بقيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

واليوم أعلن أوربان أنه امتنع بالفعل عن التصويت لصالح فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، منددا بـ"قرار سيء". وقال في مقطع مصور نشر على فيسبوك إن "المجر لا تريد أن تتقاسم مسؤولية" هذا الخيار "الأحمق" الذي اتخذته الدول ال26 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكرر السياسي القومي أن "أوكرانيا غير جاهزة".

وسبق أن هدد أوربان باللجوء الى الفيتو، علما أن قضايا التوسيع تتطلب إجماع الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، لكنه تراجع في نهاية المطاف عن الفيتو، لذلك تم اتخاذ القرار بدون أي معارضة.

وأوضح دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، أن "أوربان لم يكن حاضرا في القاعة عندما تم اعتماد النص، تم الاتفاق معه بشأن ذلك"، موضحا "إنه حل عملي (...) لقد أعطيت الإشارة السياسية".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)