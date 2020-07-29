 الاتحاد الأوروبي يعد قائمة عقوبات على تركيا.. ما آثارها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.09.2020

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سياسة واقتصاد

الاتحاد الأوروبي يعد قائمة عقوبات على تركيا.. ما آثارها؟

يناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقبلة قائمة من العقوبات على تركيا، بغية حملها على تقديم تنازلات في نزاع الغاز مع اليونان وقبرص بمنطقة شرق المتوسط. فما نوع العقوبات المحتملة وما مدى نجاعتها؟

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فيديو: الخلاف التركي اليوناني: هل ينتهي التصعيد بالحرب؟

يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على تجهيز قائمة بالعقوبات الممكن فرضها على تركيا، من أجل حثها على قصر حفريات التنقيب عن الغاز المثيرة للجدل في نطاق مياهها الإقليمية فقط. اليونان وقبرص، العضوان في الاتحاد الأوروبي، تشعران بالتهديد بسبب ذلك. في منتصف يوليو/ تموز الماضي نجحت الدولتان في تمرير فقرة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التفكير بإمكانية فرض عقوبات. ولكن النزاع شهد تصعيداً جديداً.

مختارات

في الخلاف بين بين اليونان وتركيا على مخزون الغاز في المتوسط، يتعلق الأمر بقانون البحار وبالدور الجيوسياسي، وتركيا ترى نفسها في مواجهة تحالف من الأعداء. أزمة كبيرة باتت تتفاقم بسرعة. خلفيات وتعقيدات الأزمة في هذا التحليل.

يزداد بوضوح تحول الخلاف التركي اليوناني إلى صراع ملموس. وباءت حتى الآن كل محاولات الوساطة بالفشل. وقال الرئيس التركي "لن نتراجع أمام العقوبات والتهديدات"، عن مواصلة عمليات التنقيب عن مصادر الطاقة بشرق المتوسط.

في إطار جهود برلين للوساطة في الأزمة المتفاقمة في شرق المتوسط، طالب وزير الخارجية الألماني تركيا واليونان بإصدار إشارات تهدئة وإبداء الاستعداد للحوار، محذراً من أن الوضع بمثابة "لعب بالنار قد تؤدى شرارة منها إلى كارثة".

أزمة متصاعدة في شرق المتوسط بين تركيا التي ترى أن لها حقوقاً تاريخية سلبت منها وبين اليونان التي ترى أن تركيا تحاول فرض سيطرتها واستعادة إرثها العثماني المفقود بقوة السلاح. فكيف يمكن أن تتطور الأمور؟

تصعيد وتهديد بالحرب بين تركيا واليونان في نزاعهما بشأن التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. هل ينزلق شريكا الناتو إلى حرب فعلية أم أنهما يمارسان سياسة حافة الهاوية؟ وأي درو يمكن أن تلعبه ألمانيا في نزع فتيل هذه الأزمة؟

يزداد التوتر حدة وترتفع حرارة المتوسط على وقع التراشق اللفظي والمناورات العسكرية. آخر فصول التوتر وصف الرئيس التركي المسؤولين اليونانيين والفرنسيين بـ"الجشع وعدم الكفاءة". قبل ذلك كانت باريس قد استنكرت "تصعيد" أنقرة.


في غضون ذلك تم تنفيذ مناورات عسكرية، بل وصار الحديث يدور عن أسباب للحرب. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وجدوا أنفسهم مضطرين، نهاية أغسطس/ آب الماضي، لإعطاء الأمر بإعداد قائمة عقوبات محددة. وبحسب مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد، جوسيب بوريل، "يمكن" لقادة دول الاتحاد اتخاذ القرار بذلك في قمتهم التي ستعقد في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري. استخدم عبارة "يمكن" ولم يقل إنهم سيفرضون أو يجب أن يفرضوا عقوبات.

ضغط من اليونان وقبرص

يحافظ الاتحاد الأوروبي على حذره، فبوريل لديه بالتوازي مع ذلك مهمة التفاوض مع الأتراك، لتخفيف التوتر. حاولت ألمانيا، بصفتها الرئيسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي،  التوسط بين اليونانيين والقبارصة والأتراك  ولكن بدون نجاح هام حتى الآن. وحالياً مازال التفاوض مستمراً في المفوضية والأوروبية وفي اللجان التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تضم ممثلين عن دول الاتحاد، حول قائمة العقوبات. 
اليونان وقبرص تريدان منع التراخي والإبطاء وتزيدان الضغوط، الأمر الذي لا يعجب مفوض الشؤون الخارجية بوريل. الدولتان قالتا إنهما لن توافقا على قائمة العقوبات ضد بيلاروسيا، رغم أنها جاهزة، إلا إذا  فرض الاتحاد عقوبات على أنقرة أيضاً. قبرص هددت علناً بأنها ستضع فيتو. يذكر أن قرارات فرض العقوبات تحتاج إلى إجماع دول الاتحاد. هذا يعني أن أي دولة يمكنها منفردة أن تعطل القرار.

سيناريوهات حول عقوبات الاتحاد الأوروبي: مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل (إلى اليسار) ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس

سيناريوهات حول عقوبات الاتحاد الأوروبي: مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل (إلى اليسار) ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس

عقوبات متدرجة
على مَنْ وعلى ماذا في تركيا ستُفرض العقوبات، أمر مازال سرياً. ولكن جوسيب بوريل ألمح إلى أن العقوبات لن تقتصر على أشخاص، وإنما ستمتد إلى الشركات المساهمة في التنقيب عن الغاز. "كل ما هو متعلق بالمشكلة" يمكن أن تشمله العقوبات"، يقول مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
والمقصود هنا سفن الحفر والبحث التي تعمل لصالح تركيا، حيث سيتم إغلاق الموانئ الأوروبية في وجهها وحرمانها من قطع الغيار. كما قد تفرض عقوبات البنوك الممولة للمؤسسات المشاركة في التنقيب.
وفي المرحلة التالية من التصعيد يمكن التفكير بفرض عقوبات ضد قطاعات اقتصادية بأكملها، كما ألمح بوريل. وهذا يشمل قطاعات "يكون فيها الاقتصاد التركي والاقتصاد الأوروبي مترابطين بقوة". ويشمل هذا على الأرجح الاتحاد الجمركي الذي يمكّن تركيا والاتحاد الأوروبي من تبادل السلع بدون رسوم جمركية تقريباً. والأتراك يسعون منذ وقت طويل لتوسعة الاتحاد الجمركي. 
والآن  يمكن بموجب هذه العقوبات أن يحد الاتحاد الأوروبي من نطاقها. كما يمكن أيضاً الإعلان رسمياً عن إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، هذه المفاوضات التي تسير ببطء شديد أصلاً. النمسا تطالب بذلك علناً، أما بقية دول الاتحاد فمازالت غير مستعدة لذلك. فمسألتا الاتحاد الجمركي ومفاوضات الانضمام للاتحاد هما أهم ورقتي ضغط دبلوماسيتين بيد الاتحاد الأوروبي.

جعجعة السلاح في البحر المتوسط: كل من تركيا واليونان تجريان مناورات

جعجعة السلاح في البحر المتوسط: كل من تركيا واليونان تجريان مناورات

ما تأثير العقوبات؟
"حتى وسيلتا الضغط هاتين لن تغيرا من طريقة تفكير تركيا"، يقول سنان أولغن من مؤسسة كارنيغي في بروكسل، ويضيف بالقول: "لا يصدقون في أنقرة أن الدول الأوروبية يمكن أن تُجمع على قرار فرض هذا العقوبات. فهذا أمر له نتائج عكسية". 
ويرى خبير الشؤون الخارجية التركية أن الاتحاد الأوروبي بات في مأزق، فالاتحاد "لا يمكنه فرض عقوبات إلا بإجماع كل الأعضاء. وهذا يعني أن العقوبات التي ستفرض ستكون متواضعة وغير كافية لحمل تركيا على تغيير سلوكها". وبالتالي فإن العقوبات الموضعية على أشخاص أو شركات لن يكون لها تأثير يذكر، كما يقول أولغن، في حديثه لـDW.
وزير الاقتصاد بيتر ألتماير يبدو متشككاً حيال ذلك، فعند سؤاله عن عقوبات ضد روسيا، قال للقناة الألمانية الأولى: إنه لا يعرف أي بلد حملته إجراءات كهذه على تغيير سلوكه. العقوبات تقود على الأرجح إلى تشدد في السياسة.
ولكن هناك خبراء، مثل يينس كلوغه من "مؤسسة العلوم والسياسة" في برلين، يرون أن العقوبات هي أداة مناسبة للتأثير على السياسية بشكل طويل الأمد، ولإرسال إشارات سياسية.

الخبير في الشأن التركي سنان أولغن من مؤسسة كارنيغي في بروكسل

يقول سنان أولغن من مؤسسة كارنيغي في بروكسل: "لا يصدق أحد في أنقرة أن الدول الأوروبية يمكن أن تُجمع على قرار فرض هذا العقوبات".

سياسة العصا والجزرة؟
"أعتقد ذلك. وهنا يمكننا مقارنة الأمر بمواقف أخرى، أدت فيها العقوبات الموجهة إلى إحداث تأثير"، يقول النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر والخبير في الشؤون الخارجية، سيرغي لاغودينسكي. الهدف هو إرسال إشارة قوية إلى تركيا لتتراجع قليلاً في "استخدامها لخطاب الحرب".
مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد، جوسيب بوريل، كان قد تحدث عن ذلك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نهاية أغسطس/ آب الماضي، مشيراً إلى ضرورة استخدام أسلوب العصا والجزرة مع تركيا. فتقديم الحوافز يمكن له أيضاً أن يغير السلوك التركي، من خلال توسعة نطاق الاتحاد الجمركي مثلاً، لو أبدت أنقرة مرونة في النزاع حول الغاز.
الاتحاد الأوروبي يلعب دور الوسيط، من وجهة نظر تركية، بحسب الخبير في الشؤون التركية سنان أولغن من مؤسسة كارنيغي. وفي حال فرض عقوبات سيفقد الاتحاد الأوروبي قدرته على الوساطة.  كما أن تركيا سترد بعقوبات مقابلة.
ولذلك يعول سيرغي لاغودينسكي على الحوار بين أطراف النزاع. "من حيث المبدأ لم نستنفد كل الإمكانيات من أجل الوصول لتجميد الوضع، بغية البحث عن حل مشترك وهيكل أمني عادل في البحر المتوسط". كما يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبحث بالاشتراك مع تركيا عن مصادرة بديلة للطاقة، بدلاً من الاعتماد على الغاز فقط.

بيرند ريغرت/ ف.ي

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


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فيديو: الخلاف التركي اليوناني: هل ينتهي التصعيد بالحرب؟  

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