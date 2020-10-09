 الاتحاد الأوروبي يعتمد معايير مشتركة للقيود على السفر بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.10.2020

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أخبار

الاتحاد الأوروبي يعتمد معايير مشتركة للقيود على السفر بسبب كورونا

مع بداية عطل الخريف في أوروبا اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تطوير تصنيف جغرافي يقيّم وضع تفشي فيروس كورونا في دول الاتحاد، وتعتمد خارطة التقييم هذه على ثلاثة ألوان وهي الأحمر والأخضر والبرتقالي.

اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل

اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل

اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) معايير مشتركة لتنسيق القيود على السفر ضمن دول الاتحاد وإنهاء الإجراءات المختلفة المتخذة على المستوى الوطنيلمكافحة وباء كوفيد-19  الذي يسجل انتشاراً مقلقاً في القارة. وخلال اجتماع في لوكمسبورغ، وافق الوزراء على توصية غير ملزمة لوضع معايير مشتركة لتحديد المناطق العالية المخاطر ضمن الاتحاد الاوروبي.

مختارات

من المنتظر أن يقام معرض فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام بالكامل بدون جمهور بسبب جائحة كورونا. وعلى هامش المغرض فاز الحقوقي وكاتب الرأي اليمني عبد الرحمن الزبيب على جائزة رائف بدوي للصحفيين المميزين والشجعان هذا العام

وينص الاتفاق على أن ينشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومنعها كل أسبوع خارطة للوضع في كل دول الاتحاد الأوروبي على المستوى الإقليمي مع رمز بألوان مشتركة عملاً بمستوى خطر المناطق: أخضر وبرتقالي وأحمر.

وتحدد هذه المناطق مع الأخذ بالاعتبار المعايير في عدد الإصابات الجديدة التي يبلغ عنها لكل مئة ألف نسمة في الأيام الـ 14 الأخيرة ومعدل إيجابية الفحوصات.

وهناك لون رابع (رمادي) مرتقب للمناطق التي لا توجد فيها معلومات كافية أو حين يعتبر عدد الفحوصات التي تجرى على مئة ألف نسمة، ضعيفاً جداً.

وبحسب التوصيات فإن المسافرين القادمين من منطقة مصنّفة برتقالية أو حمراء أو رمادية يفرض عليهم حجر صحي أو فحص عند وصولهم. أما الوافدون من منطقة مصنفة خضراء فلا يخضعون لأي إجراء.
 

و.ب/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

  • Herbst in Deutschland

    الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب

    النهار يصبح أقصر، يتغير لون أوراق الشجر من الأخضر إلى البرتقالي والأحمر. وتنخفض درجات الحرارة أيضاً، إنه الخريف مجدداً. للخريف جماله الآخاذ في ألمانيا، التي تستحق الزيارة في هذا الفصل للتمتع بالطبيعة الرائعة، والتعرف على الاحتفالات والمأكولات التقليدية التي تنتعش في هذه الفترة من العام.

  • Herbst in Deutschland Drachen in Köln

    الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب

    الخريف الفصل الأفضل للطائرات الورقية. "دراخن" تعني طائرة ورقية في اللغة الألمانية. ومن المعتقد أن الصين هي المنشأ الاصلي للطائرات الورقية في العالم، والتي تصنع من الخيزران والحرير. هنا يلهو الناس بالطائرات الورقية على ضفاف نهر الراين في كولونيا غرب ألمانيا.

  • Deutschland «Festival of Lights» in Berlin (picture-alliance/Xinhua News Agency/S. Yuqi)

    الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب

    مهرجان الأضواء..ساحر، مفاجئ، وإبداعي- يأتي فنانو الإضاءة من جميع أنحاء العالم لإنارة أهم معالم برلين، مثل بوابة براندنبورغ (في الصورة)، التي أضيت بمناسبة عيد الوحدة الألمانية من 2 إلى 4 تشرين الأول/ أكتوبر. وبسبب تفشي وباء كورونا تم تقليص برنامج المهرجان، لعشرة أيام ابتداء من الحادي عشر من سبتمبرأيلول نظمت بعض الفعاليات بالأضواء في الشوراع. وتصادف هذه السنة 2020 الذكرى الـ16 لهذا المهرجان.

  • Kastanienaktion Haribo 2014

    الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب

    تفتح شركة "هاريبو" أبوابها في كل خريف لاستقبال البالغين والأطفال في تشرين الأول/ أوكتوبر لمدة يومين بجنوب بون، حيث يستبدل صانعي الحلوى أكياس الكستناء بأكياس مليئة بحلوى الهاريبو الهلامية- 10 كغ كستناء، مقابل كليو غرام من الهاريبو- يرجع تاريخ هذا التقليد لعام 1936. غير أن ظروف الجائحة فرضت على الشركة تغيير تعاملها مع المناسبة، عبر استخدام الانترنت في اقتناء المواد وبيع منتوجاتها.

  • wild geese flying (picture-alliance/dpa/H.Glader )

    الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب

    يقضي حوالي 20 إلى 30 ألف من الأوز البري الشتاء في محمية برية بالقرب زانتن في ولاية شمال الراين ويستفاليا، حيث تصلها الطيور بحلول تشرين الأول / أكتوبر، وتغادرها قبل نهاية شباط/ فبراير، حتى العام المقبل.

  • Start der Weinlese

    الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب

    حان موعد مهرجان النبيذ الذي يتزامن مع موعد حصاد العنب في الكروم الألمانية.

  • beach on Sylt wicker beach chair, Strand (picture-alliance/T.Uhlemann)

    الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب

    سيلت، الجزيرة المشهورة في أقصى شمال ألمانيا، وجهة سياحية جديرة بالاهتمام حتى في فصل الخريف، عندما تضرب الرياح القوية شواطئها.

  • Oktoberfest Munich

    الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب

    يفتقده زواره هذا العام بسبب وباء كورونا...مهرجان " أكتوبر فيست" السنوي وهو الأكثر شهرة في ألمانيا يزوره الملايين من أنحاء العالم سنوياً، يشربون البيرة في أكواب (1 ليتر). وطبعاً يتم التبليغ عن الكثير من المقتنيات المفقودة وسط هذا الزحام. وهذا العام ألغي المهرجان كإجراء احترازي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

  • horse and cart decorated with pumpkins (Juckerfarm/Werner Kuhnle)

    الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب

    تستضيف مدينة لودفيغسبورغ معرض اليقطين الضخم مع أعمال فنية مذهلة مصنوعة من مئات الآلاف من القرع بأنواع مختلفة.

  • Bildergalerie Deutschland - Herbstwald im Nebel

    الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب

    هذا الوقت من السنة عندما تتغير أوراق الشجر إلى الأصفر وتتساقط، وصفه الشعراء ومن بينهم شكسبير بأجمل التعابير.

  • Martinszug Freilichtmuseum Lindlar 013

    الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب

    (فيكمان) أو (شتوتينكيرل) عبارة عن معجنات على شكل إنسان. تُعرف بشكل خاص في عيد القديس مارتن في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر. عندما ترى هؤلاء الفتيان بعيون الزبيب في كافة المخابز، تعلم بأن الخريف قد وصل. داغمر برايتنباخ/ ريم ضوا.


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