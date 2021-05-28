الاتحاد الأوروبي يعتمد لقاح بيونتيك ـ فايزر للأطفال فوق 12 عاما

صار في وسع الأطفال البالغ عمرهم 12 عاما فأكثر في دول الاتحاد الأوروبي تلقي لقاح بيونتيك ـ فايزر المضاد لمرض كوفيد 19، بعد أن منحت المفوضية الأوروبية موافقتها على ذلك اليوم (الاثنين 31 مايو/ أيار 2021). وقالت ستيلا كيرياكيديس مفوضة شؤون الصحة الأوروبية في معرض إعلانها القرار على موقع تويتر "بات في مقدور الدول الأعضاء الآن التوسع في إعطاء اللقاحات ليشمل ذلك الشباب. وتعد كل جرعة مهمة من أجل وضع حد للأزمة".

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة على استخدام لقاح بيونتيك ـ فايزر للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي. وأفادت الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها أن الاطفال قادرون على "تحمّل" اللقاح "بشكل جيد" ولا توجد "مخاوف كبيرة" فيما يتعلّق بالآثار الجانبية.

وسبق لألمانيا التأكيد على أنها ستبدأ تطعيم الأطفال البالغة أعمارهم فوق 12 عاما اعتبارا من السابع من حزيران/ يونيو بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية. كما أذنت الولايات المتحدة وكندا بالفعل باستخدام اللقاح لهذه الفئة العمرية.

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وأفاد مدير استراتيجية التطعيم لدى وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري للصحافيين أن بيانات الاختبارات السريرية "تظهر حقا أن اللقاح يقي بشكل كبير" الفئات الأصغر سنا. وكان استخدام اللقاح الذي تنتجه شركة بيونتيك الألمانية بالاشتراك مع فايزر الأميركية العملاقة مقتصرا حتى الآن على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وأكدت فايزر وشريكتها بايونتيك في آذار/ مارس أن لقاحهما المكوّن من جرعتين أثبت بأنه آمن وفعال خلال اختبار جرى على 2260 شخصا تبلغ أعمارهم ما بين 12-15 عاما.

من جهتها أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس أن ألمانياستمضي قدما بخطتها تطعيم الأطفال البالغة أعمارهم فوق 12 عاما. لكنها شددت على أن التطعيم لن يكون إلزاميا ولن يؤثر على مسألة إن كان بإمكان الأطفال ارتياد المدارس أو قضاء عطلاتهم.

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وأعلنت موديرنا التي تستخدم ذات تقنية الحمض النووي الريبي المرسال المستخدمة في بيونتيك ـ فايزر في وقت سابق هذا الشهر أن اللقاح فعال بنسبة 96 في المئة في أوساط البالغة أعمارهم ما بين 12 و17 عاما، وفق النتائج الأولية للاختبارات السريرية. وأفادت السلطات الصحية الأميركية أنها تدرس عددا صغيرا من التقارير بشأن وجود حالات التهاب في عضلة القلب في أوساط الفئات الأصغر سنا.

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ / أ.ف.ب)