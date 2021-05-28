 الاتحاد الأوروبي يعتمد لقاح بيونتيك ـ فايزر للأطفال فوق 12 عاما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.05.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الاتحاد الأوروبي يعتمد لقاح بيونتيك ـ فايزر للأطفال فوق 12 عاما

اعتمدت مفوضية الاتحاد الأوروبي رسميا لقاح بيونتيك ـ فايزر ضد مرض كوفيد 19 لتطعيم الأطفال ما فوق سن 12 عاما. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية وافقت الجمعة على استخدام نفس اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما.

Themenbild Impfangebot fuer Kinder und Jugendliche

صار في وسع الأطفال البالغ عمرهم 12 عاما فأكثر في دول الاتحاد الأوروبي تلقي لقاح بيونتيك ـ فايزر المضاد لمرض كوفيد 19، بعد أن منحت المفوضية الأوروبية موافقتها على ذلك اليوم (الاثنين 31 مايو/ أيار 2021). وقالت ستيلا كيرياكيديس مفوضة شؤون الصحة الأوروبية في معرض إعلانها القرار على موقع تويتر "بات في مقدور الدول الأعضاء الآن التوسع في إعطاء اللقاحات ليشمل ذلك الشباب. وتعد كل جرعة مهمة من أجل وضع حد للأزمة".

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة على استخدام لقاح بيونتيك ـ فايزر للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي. وأفادت الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها أن الاطفال قادرون على "تحمّل" اللقاح "بشكل جيد" ولا توجد "مخاوف كبيرة" فيما يتعلّق بالآثار الجانبية.

 وسبق لألمانيا التأكيد على أنها ستبدأ تطعيم الأطفال البالغة أعمارهم فوق 12 عاما اعتبارا من السابع من حزيران/ يونيو بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية. كما أذنت الولايات المتحدة وكندا بالفعل باستخدام اللقاح لهذه الفئة العمرية.

مشاهدة الفيديو 01:57

التعليم المنزلي في ألمانيا في ظل أزمة كورونا

 وأفاد مدير استراتيجية التطعيم لدى وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري للصحافيين أن بيانات الاختبارات السريرية "تظهر حقا أن اللقاح يقي بشكل كبير" الفئات الأصغر سنا. وكان استخدام اللقاح الذي تنتجه شركة بيونتيك الألمانية بالاشتراك مع فايزر الأميركية العملاقة مقتصرا حتى الآن على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

 وأكدت فايزر وشريكتها بايونتيك في آذار/ مارس أن لقاحهما المكوّن من جرعتين أثبت بأنه آمن وفعال خلال اختبار جرى على 2260 شخصا تبلغ أعمارهم ما بين 12-15 عاما.

 من جهتها أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس أن ألمانياستمضي قدما بخطتها تطعيم الأطفال البالغة أعمارهم فوق 12 عاما. لكنها شددت على أن التطعيم لن يكون إلزاميا ولن يؤثر على مسألة إن كان بإمكان الأطفال ارتياد المدارس أو قضاء عطلاتهم.

مشاهدة الفيديو 02:40

كورونا يعيد المرأة الألمانية الى دورها القديم

وأعلنت موديرنا التي تستخدم ذات تقنية الحمض النووي الريبي المرسال المستخدمة في بيونتيك ـ فايزر في وقت سابق هذا الشهر أن اللقاح فعال بنسبة 96 في المئة في أوساط البالغة أعمارهم ما بين 12 و17 عاما، وفق النتائج الأولية للاختبارات السريرية. وأفادت السلطات الصحية الأميركية أنها تدرس عددا صغيرا من التقارير بشأن وجود حالات التهاب في عضلة القلب في أوساط الفئات الأصغر سنا.

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ / أ.ف.ب)

 

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


 

مختارات

ألمانيا تعتزم تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

من المنتظر أن توفر ألمانيا إمكانية التطعيم ضد فيروس كورونا بالنسبة للأطفال من سن 12 عاما، اعتبارا من السابع من حزيران/يونيو المقبل، وذلك حسبما أعلنت المستشارة ميركل بعد مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات.  

دراسة: الرياضة في الصغر تقلل من الاكتئاب عند الكبر

تراجعت أعداد الذين يمارسون الرياضة، خصوصا بين الأطفال والمراهقين، بسبب أزمة وباء كورونا. ويحذر خبراء من ذلك نظرا لفوائد الرياضة على الصحة النفسية.  

دراسة: تزايد المعاناة النفسية للأطفال بسبب جائحة كورونا

أظهرت نتائج دراسة ألمانية أن جائحة كورونا تسببت في ظهور اضطرابات نفسية لدى الأطفال. وغيّرت أزمة كورونا حياتهم اليومية بشكل اشتد فيه الشعور بالخوف والقلق لديهم، حسبما أعلن عنه الخبراء.  

مواضيع ذات صلة

Themenbild Impfangebot fuer Kinder und Jugendliche

وكالة الأدوية الأوروبية تسمح باستخدام لقاح بيونتيك-فايزر للأطفال 28.05.2021

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح بيونتيك-فايزر للأطفال الذين تترواح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، مؤكدة أن اللقاح "آمن" للأطفال أيضاً. وستبدأ ألمانيا بتطعيم الأطفال باللقاح اعتباراً من 7 حزيران/يونيو.

Belgien Ursula von der Leyen bei Pfizer in Puurs

الاتحاد الأوروبي يقتني 1.8 مليار جرعة لقاح بيونتيك/فايزر 08.05.2021

ستقتني المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد 1.8 مليار جرعة من لقاح بيونتيك/فايزر خلال سنتين، لأجل "توفير الاحتياجات المستقبلية"، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية. من جانب آخر دعت بروكسل واشنطن إلى رفع صادرتها من اللقاحات.

Deutschland Coronavirus - Impfgipfel

ألمانيا تعتزم تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا 27.05.2021

من المنتظر أن توفر ألمانيا إمكانية التطعيم ضد فيروس كورونا بالنسبة للأطفال من سن 12 عاما، اعتبارا من السابع من حزيران/يونيو المقبل، وذلك حسبما أعلنت المستشارة ميركل بعد مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات.