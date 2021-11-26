 الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق بعض أحكام طلب اللجوء على حدود بيلاروسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.12.2021

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الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق بعض أحكام طلب اللجوء على حدود بيلاروسيا

اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول المجاورة لبلاروسيا بتعليق بعض قواعد طلب اللجوء، ما يسمح بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء وتمديد مهلة مراجعة الطلب بالإضافة إجراءات "سريعة ومسهلة" لإعادة المهاجرين المرفوضة طلباتهم.

مهاجرون يحاولون الدخول إلى بولندا من بيلاروسيا

مهاجرون يحاولون الدخول إلى بولندا من بيلاروسيا

اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء السماح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا بتعليق بعض أحكام طلب اللجوء لمدة ستة أشهر، بسبب تدفق المهاجرين إلى حدودها من بيلاروسيا. 

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس اليوم الأربعاء (الأول من ديسمبر/كانون الأول 2021) أثناء استعراض الإجراءات المقترحة في بروكسل: "نحن أسرة، وعندما يتعرض أحدنا لهجوم، سوف يساعده الباقون. هذه هي الرسالة التي نريد التأكيد عليها بهذه الحزمة".

مختارات

فيما تركز معظم المهاجرين على حدود بولندا مع بيلاروسيا، واجهت ليتوانيا هي الأخرى زيادة غير مسبوق في أعداد المهاجرين واللاجئين على حدودها. فكيف يبدو الموقف الرسمي والشعبي تجاه المهاجرين؟

زار فريق مهاجر نيوز مقاطعات وبلدات بالقرب من المنطقة الحدودية البولندية البيلاروسية، منها غابة تجاور بلدة ميخالوفا (شمال شرق بولندا) التابعة لمقاطعة بياليستو. التقى هناك بمهاجرتين سوريتين كانتا ضمن مجموعة من 11 شخصا.

قالت بولندا إن محاولات عبور المهاجرين الحدود من بيلاروسيا مستمرة وإن مجموعة "من الأجانب العدوانيين" هاجمت قواتها الأمنية بالحجارة والقضبان، فيما استنكر البابا "استغلال المهاجرين واستخدامهم كبيادق في معارك السياسة".

ومن شأن المقترح أن تعكى سلطات الحدود فترة أطول لتسجيل طلبات اللجوء، ومن المحتمل احتجاز أصحابها في مراكز الاستقبال الحدودية. وسوف يكون أمامهم أربعة أسابيع بدلا من عشرة أيام حاليا، كما سيتيح ترحيل أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة على نحو أسهل.

ويمكن لعملية اللجوء بأكملها، والتي تشمل الاستئناف، أن تجرى عند الحدود خلال فترة أقصاها أربعة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، تريد المفوضية السماح بعمليات ترحيل أسهل وأسرع.

 وفي سياق متصل، وافق البرلمان البولندي أمس الثلاثاء على مشروع قانون من شأنه السماح بوضع قيود مؤقتة على العبور من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا.

وتمت الموافقة على التشريع في رد فعل على أزمة الحدود مع بيلاروسيا، المتهمة بتشجيع آلاف المهاجرين من دول أخرى مثل العراق بالاحتشاد على حدودها مع الاتحاد الأوروبي.

وانتقد نواب المعارضة هذه الخطوة واتهموا حزب القانون والعدالة بالسعي لحرمان الصحفيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية في محاولة لتجنب التغطية الإعلامية السلبية للوضع.

وأعلن وزير الداخلية ماريوش كامينسكي مساء أمس الثلاثاء أنه سوف يستمر إغلاق منطقة الحدود أمام الأجانب حتى الأول من آذار/مارس القادم، مستغلا قانون دخل حيز التنفيذ مؤخرا.

وكانت بولندا قد أعلنت في بداية أيلول/سبتمبر الماضي حالة الطوارئ لمسافة ثلاثة كيلومترات على طول الحدود مع بيلاروسيا. ولم يسمح للصحفيين ومنظمات الاغاثة بالدخول.

وانتهت فترة العمل بحالة الطوارئ أمس الثلاثاء، ولا يمكن تمديدها. ومع ذلك، يتيح القانون الجديد لوزير الداخلية منع جميع السكان غير المحليين من دخول منطقة الحدود في حال وجود وضع خطير. وسوف يحدد حراس الحدود المحليون الاستثناءات، خاصة للصحفيين.

من جهته أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أنه سوف يتخذ إجراءات مضادة قاسية إذا تم فرض مزيد من  العقوبات ضد بلاده، وهدد مجددا بوقف مرور إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أراضي بيلاروسيا.

ويمر جزء من خط الأنابيب الروسي-الأوروبي المهم "يامال-أوروبا" عبر بيلاروسيا. ومع ذلك، فإن هذا الخط ينقل كمية قليلة فقط من الغاز من روسيا إلى  وسبق لروسيا أن أكدت أن إمدادات الغاز  إلى أوروبا آمنة.

وسارعت الرئاسة الروسية (الكرملين) على الفور إلى التأكيد أن إمدادات الغاز إلى أوروبا آمنة. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن بيسكوف القول:"يتوقع الرئيس (فلاديمير بوتين) ألا يؤدي هذا بأي حال من الأحوال إلى خرق لالتزاماتنا التعاقدية مع  مشتريي الغاز الأوروبيين، لاسيما في هذه الفترة الصعبة للأوروبيين". لكنه اضاف أن "بيلاروسيا تتعرض لضغوط غير مسبوقة، من شأنها أن تؤدي  بالتأكيد  إلى رد فعل قاس".
 

ع.ا/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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بولندا: أزمة المهاجرين أكبر تهديد لأوروبا منذ الحرب الباردة

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