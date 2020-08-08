 الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية هجومية لمحاصرة الأخبار الزائفة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.09.2020

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سياسة واقتصاد

الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية هجومية لمحاصرة الأخبار الزائفة

شكل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة من أجل كشف الهجمات ومحاولات التأثير الالكتروني الخارجية ومحاربتها. ومع تفشي وباء كورونا بالتحديد ازداد حملات التضليل وانتشار الأخبار الكاذبة، كما تعتقد المؤسسات الأوروبية.

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حرية الصحافة هنغاريا: من يحدد طبيعة الأخبار الزائفة؟

في بداية الصيف أطلقت بروكسل صفارة الإنذار، إذ قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا "أثناء وباء كورونا غرقت أوروبا في حملات التضليل".

مختارات

شركات التكنولوجيا العالمية، مثل غوغل وأمازون، تموّل مواقع تنشر أخبارًا زائفة عن فيروس كورونا بملايين الدولارات. ومسؤول بمؤشر التضليل العالمي يطالب عبر DW، الشركات الكبرى، بتحمل مسؤوليتها.

كثف عملاق وسائل التواصل الإجتماعي من جهوده لمكافحة المعلومات الكاذبة على موقعه والتي يمكن أن تؤثر على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي. ولكن هل يفعل فيسبوك ما يكفي لمنع ذلك؟

وهذه الحملات ليست فقط لأسباب صحية خطيرة، بل هي تهدف للقضاء على الثقة في الحكومات والإعلام. وكمثال على ذلك أشارت المفوضية إلى الازدياد الكبير لمناهضي التلقيح في ألمانيا. ففي أقل من شهرين، كما أكد تحقيق تراجع الاستعداد لتلقي لقاح في ألمانيا بنحو 20 في المائة. والادعاء المروج له في المواقع الاجتماعية بأن شرب مسحوق مبيض يساعد ضد كورونا تراه المفوضية كمحاولة إضافية للتضليل المقصود. "التضليل في أوقات وباء كورونا يمكن أن يكون قاتلا"، كما قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل. ويتم ترويج نظريات المؤامرة بشكل متزايد في أوقات كورونا: ومن بين تلك النظريات هو أن محاربة الفيروس يمكن أن تُتخذ كذريعة لتلقيح إجباري للسكان أو أن مؤسس مايكرسوفت بيل غيتس يريد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مراقبة الناس.

الصورة لامرأة مشاركة في مظاهرة مناهضة للتلقيح بمدينة شتوتغارت 02.05.2020

ازدياد كبير في عدد مناهضي التلقيح في ألمانيا خلال شهرين

الدعاية والهجمات الكترونية

ومن أجل مجابهة هذا النوع من الحملات، شكل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة باشرت الآن عملها الذي يتجاوز الإحاطة بكورونا، لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن وراء الحملات محاولات لاسيما من روسيا والصين لتدمير الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي ومن ثم إضعاف الاتحاد الأوروبي ودوره في العالم. وهذه اللجنة من شأنها أولا أن تكشف في أي مجالات يتم نشر هذه الأخبار الزائفة، وأحد تلك المجالات هو محاولة التأثير على الانتخابات. فقبل الانتخابات الأوروبية الأخيرة اشتكى نواب من البرلمان الأوروبي من دعاية روسية مكثفة، ولم يتعلق الأمر في ذلك بحملات التضليل في المواقع الاجتماعية فقط. فالنواب تحدثوا عن هجمات الكترونية على البنية التحتية للانتخابات. وبعض النواب المقربون من داعميهم في بلدان ثالثة يتلقون بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا. وعلى هذا النحو هناك شبهة في أن حزب اليمينية الشعبوية الفرنسية والنائبة الأوروبية السابقة، مارين لوبين حصلت على أموال من الكرملين. ولوبين قامت بصفة متكررة بانتقاد العقوبات الغربية ضد روسيا في أزمة أوكرانيا.

ملصقات دعائية أثناء حملة الانتخابات الأوروبية 2019 في مدينة كوتبوس الالمانية

في الانتخابات الأوروبية الأخيرة 2019 كشف نواب أوروبيون محاولات خارجية للتأثير على الانتخابات

الحسم لدى منصات الانترنت الكبرى

وأهم الشركاء للاتحاد الأوروبي في هذه الحرب هي شركات الانترنيت الكبرى مثل فيسبوك وتويتر وغوغل. فالاتحاد الأوروبي يعتزم إلزامها بالتحرك بشكل أقوى ضد التضليل وفتح المجال للباحثين للحصول على البيانات. "ليس هناك تعاون هيكلي بين المنصات ومجموعة البحوث"، قالت المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. "فالمنصات يجب أن تضطلع بالمسؤولية أكثر وتقديمها للمحاسبة والعمل بشفافية"، كما قالت نائبة رئيسة المفوضية، جوروفا. وتوجد إجراءات طوعية، لكنها غير كافية بالنسبة إلى المفوضية التي تعتزم طرح اقتراحات إضافية.

ومنذ يونيو/ حزيران عندما تم تشكيل اللجنة الخاصة، حثت المفوضية الأوربية منصات الانترنت على التعاون بشكل وثيق مع محققين مستقلين وتقديم تقارير شهرية حول جهودها ضد الأخبار الزائفة. وهناك نتائج ايجابية حسب المؤسسة الأوروبية، إذ تم تبيان مصادر موثوقة والتقليل أو إزالة مضامين خاطئة ومضللة. وعلى هذا النحو أشارت فيسبوك وانستغرام مثلا إلى مضامين مؤسسات الصحة مثل منظمة الصحة العالمية.

أين تبدأ الرقابة؟

والإجراءات الطوعية لمنصات الانترنت ليست كافية بالنسبة إلى فيدرالية الصحفيين الأوروبية والمجلس الأوروبي لدور النشر واتحاد قنوات التلفزة الخاصة في أوروبا. أوروبا تعتمد كثيرا على النية الحسنة للفاعلين في الانترنت، كما كتبوا منذ يونيو/ حزيران في بيان مشترك. وطالبوا بعقوبات "فعالة"، إذا لم تلتزم الشركات بميثاق السلوك الطوعي. لكن الأمر ليس سهلا بالنسبة لمحققي البيانات، إذ ليس من السهل في الغالب تحديد الأخبار الزائفة وتمييزها عن التعبير عن الرأي، والمنتقدون يخشون التدخل في حرية التعبير. "لا أريد خلق وزارة حقيقة"، كما قالت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية. وحتى اللجنة الخاصة للبرلمان ستواجه في حربها ضد الأخبار الكاذبة هذه المشكلة باستمرار.

كريستوف هاسلباخ/ م.أ.م

  • Belgien Brüssel Pressekonferenz Donald Trump (Reuters/Y. Herman)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الهجوم الجديد!

    شن الرئيس الأميركي مجددا هجوما حادا على ألمانيا، متهما إياها بأنها "رهينة" روسيا في امدادات الطاقة. ترامب قال إن ألمانيا تدفع مليارات الدولارات لروسيا لتأمين إمداداتها بالطاقة وعلى الولايات المتحدة الدفاع عنها في مواجهة روسيا. "كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلا"، يتساءل ترامب! تصريحات ترامب دفعت ميركل للرد. فماذا قالت؟

  • Brüssel Nato-Gipfel - Merkel (picture-alliance/dpa/F. Mori)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ميركل ترد

    ميركل لم تسكت عن انتقادات ترامب وقالت إن بلادها تتخذ قرارتها بشكل "مستقل". وأوضحت المستشارة الألمانية، دون الإشارة مباشرة إلى ترامب: "يمكننا اعتماد سياساتنا الخاصة ويمكننا اتخاذ قرارات مستقلة". كثيرون اعتبروا في رد ميركل وانتقاد ترامب استمرارا للحرب الكلامية التي تنم عن خلافات كثيرة بين الطرفين.

  • Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin (picture alliance/dpa/S. Sauer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    خلاف حول "نوردستريم"

    من بين الخلافات الواضحة بين ميركل ونظيرها ترامب تلك المتعلقة بأنبوب الغاز "نورستريم"، ولطالما ندد الرئيس الأميركي بالمشروع الذي سيربط مباشرة روسيا بألمانيا ويطالب بالتخلي عنه. وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيعقد لقاء ثنائيا مع المستشارة الألمانية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

  • Kanada Staats- und Regierungschefs G7-Staaten diskutieren gemeinsame Erklärung in Charlevoix (Reuters/Prime Minister's Office/A. Scotti)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    قمة مجموعة السبع

    أثارت هذه الصورة التي تم التقاطها خلال انعقاد قمة الدول السبع الكبرى، تعليقات العالم. الصورة اعتبرها البعض دليلا على الخلاف الكبير بين ترامب ونظرائه الأوروبيين، خاصة ميركل التي ظهرت في مواجهة مباشرة معه. الرئيس الأمريكي كعادته هرع إلى "تويتر" ليعلن التراجع عن تأييده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع، وهو ما اعتبرته ميركل: أمرا "محبطا إلى حد ما"، حسب قولها.

  • Screenshot Twitter - Trump twittert erneut gegen Deutschlands und Europas Migrationspolitik (Twitter/Donald J. Trump)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقاد سياسة ميركل للجوء

    في الكثير من المرات وجه ترامب سهام النقد لألمانيا عبر تويتر، فقد سبق له أن نشر تدوينة تشير إلى ارتفاع معدلات الجريمة في ألمانيا بسبب الهجرة، مشككا في إحصاءات برلين الرسمية بشأن عدد الجريمة. ميركل ردت على هذه الانتقادات معتبرة أن الإحصائيات الحالية تشير إلى تطور إيجابي في معدل الجريمة في ألمانيا.

  • USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الملف النووي الإيراني

    الملف النووي الإيراني واحد من الملفات الخلافية الكبرى بين أمريكا وألمانيا ، حيث ترى ميركل في الاتفاق النووي ضمانا لعدم تطوير الأسلحة النووية الإيرانية، في حين يرى ترامب في الاتفاق أسوأ صفقة على الإطلاق. وقد زادت هوة الخلاف عمقا بعد إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في 08 مايو/ آيار 2018.

  • Deutschland G20 Gipfel (Reuters/P. Wojazer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    البيئة والمناخ

    في قمة مجموعة العشرين عام 2017 واجهت ميركل مواقف ترامب "العنيدة" بشأن ملف حماية المناخ. وبعد عدة محاولات إقناع باءت بالفشل، فضلت ميركل توثيق نقاط الاختلاف حول الملف من خلال خطاب واضح. وتشكل بنوذ اتفاقية باريس خلافا آخرا بين الطرفين، إذ تراها الحكومة الألمانية خطوة مهمة في تحدي مشكلات بيئية على عكس ترامب الذي أنهى التزام بلاده بالاتفاقية.

  • Archivbild Niederländische und deutsche Soldaten am Flughafen Eidhoven (picture-alliance/dpa)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    حلف الناتو

    ترامب ينتقد مرارا إنفاق ألمانيا العسكري المنخفض في حلف الناتو. ويرى أن ذلك لا يتناسب مع الحماية التي يقدمها الحلف لألمانيا. ويرغب ترامب في أن تستثمر برلين نسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو المتفق عليه في اجتماع الناتو عام 2014.

  • Deutschland BMW Hauptquartier in München (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    التجارة والرسوم الجمركية

    يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا، دليل على وجود علاقات تجارية غير متكافئة بين البلدين. وندد ترامب بهذا الوضع ووهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على واردات الصلب الأوروبي، وبالتحديد صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ترامب "يرفض" مصافحة ميركل

    التقارب الذي ميز علاقات ميركل ببعض الرؤساء الأمريكيين السابقين، بدا مفقودا في أول لقاء لها مع ترامب. صحف كثيرة تحدثت عن رفض ترامب مصافحة ميركل، حتى بعد أن طلبت منه ذلك. اللقاء الذي جمع المستشارة الألمانية بنظيرها الأمريكي كان مؤشرا على بداية الخلاف بين الطرفين. رغم محاولة ترامب التصريح بعكس ذلك.

  • Donald Trump im Interview mit Kai Diekmann (picture alliance/dpa/BILD/D. Biskup)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقادات لاذعة

    في حوار أجرته "بيلد" الألمانية و"تايمز" البريطانية، بداية 2017، انتقد ترامب سياسة ميركل للجوء، والاتحاد الأوروبي. وفي ردها على هذه الانتقادات اعتبرت ميركل أنه بوسع الاتحاد الأوروبي التصدي للإرهاب والتحديات الأخرى من خلال وحدة الاتحاد وقوته الاقتصادية . إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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حرية الصحافة هنغاريا: من يحدد طبيعة الأخبار الزائفة؟  

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