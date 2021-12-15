الاتحاد الأوروبي يطالب موسكو بفتح ممرات إنسانية بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي

طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي بضمان وجود ممرات إنسانية في ماريوبول بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي..

وكتب على تويتر "اتصال بالرئيس بوتين. طالبتُ بأن تفتح ممرات إنسانية في ماريوبول والمدن المحاصرة الأخرى فورا، لا سيما تزامنا مع عيد الفصح الأرثوذكسي."

وتخضع مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا بالكامل تقريبًا للسيطرة الروسية. ولا يزال المقاتلون الأوكرانيون راسخين في مجمع آزوفستال للمعادن المحاصر والذي لا يزال الجيش الروسي يقصفه، وألغيت عدة ممرات إنسانية في هذه المدينة في اللحظة الأخيرة.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك عدم تنظيم أي ممر إنساني للمدنيين الجمعة، معتبرةً أن الوضع "خطير" جدًا على الطرقات.

ولفت شارل ميشال عبر تويتر إلى أنه "كرّر" موقف الاتحاد الأوروبي خلال اتصاله ببوتين، كاتبًا "دعم لأوكرانيا ولسيادتها، إدانة وعقوبات ضدّ العدوان الروسي."

وكتب أيضًا "وحدتنا ومبادؤنا وقيمنا ثابتة."

وتلي دعوة ميشال زيارته أوكرانيا في 20 نيسان/أبريل حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وطلب رئيس المجلس الأوروبي أيضًا من بوتين "الاتصال مباشرة بالرئيس زيلينسكي بناء على طلب هذا الأخير"، حسبما قال مسؤول أوروبي في بروكسل.

من جهته، اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف بعدم السماح للقوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ماريوبول الساحلية بالاستسلام، وذلك خلال المحادثة الهاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي.





وتقول أوكرانيا إن المئات من عناصر قواتها ومن المدنيين باتوا محاصرين في مجمّع آزوفستال الصناعي في ماريوبول، وأطلقت كييف دعوات عدة لوقف إطلاق النار من أجل السماح للنساء والأطفال والمسنّين بمغادرة المدينة بشكل آمن.

وأعلن الكرملين أن بوتين قال خلال المحادثات الهاتفية "المطوّلة" مع ميشال إن "جرائم حرب عديدة" ارتكبتها القوات الأوكرانية تم تجاهلها.

وندّد بوتين بـ"بيانات عديمة المسؤولية لممثلين للاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة إيجاد حل عسكري للوضع في أوكرانيا"، وفق الكرملين.

وحضّ بوتين بروكسل على ممارسة ضغوط على القوات الأوكرانية لكي توقف هجماتها على مناطق في الشرق الأوكراني وغير ذلك من ممارسات تشكل "انتهاكات فاضحة" للقانون الدولي الإنساني.

واتّهم بوتين غالبية قادة دول الاتحاد الأوروبي بتشجيع "رهاب الروس علنا" في مجالي الثقافة والرياضة.

وجدد الكرملين التأكيد على أن أي لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتوقّف على نتائج محادثات تجري حاليا، واتّهم كييف بأن مواقفها متقلبة وبأنها "غير مستعدة للبحث في حلول مقبولة من الطرفين".

ع.أ.ج/ف.ي (أ ف ب، د ب ا)