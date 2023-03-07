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الاتحاد الأوروبي يضع خطة لإمداد أوكرانيا بالذخيرة والقذائف وتوافق على ضرورة رفع الاستثمارات العسكرية في دول الاتحاد من جديد

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يضعون خطة من ثلاثة أجزاء لإمداد أوكرانيا بالسلاح. وتوافق بين دول الاتحاد على ضرورة الاستعداد مجدداً للصراعات العظمى بعد سنوات من خفض الاستثمارات العسكرية بعد الحرب الباردة.