الاتحاد الأوروبي يضع خطة لإمداد أوكرانيا بالذخيرة والقذائف وتوافق على ضرورة رفع الاستثمارات العسكرية في دول الاتحاد من جديد

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وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يضعون خطة من ثلاثة أجزاء لإمداد أوكرانيا بالسلاح. وتوافق بين دول الاتحاد على ضرورة الاستعداد مجدداً للصراعات العظمى بعد سنوات من خفض الاستثمارات العسكرية بعد الحرب الباردة.
نفى الجيش الأوكراني انسحابه من جبهة باخموت وشدد عزمه على تعزيز قواته هناك. وبعدما قوبلت "مبادرتها" ببرود، جددت الصين دعوتها لإطلاق عملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا،
دق الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي ناقوس الخطر بشأن تداعيات احتمال استيلاء الجيش الروسي على باخموت، مؤكدا أن الدفاع عن المدينة يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لمسار الحرب.
حذرت مجموعة فاغنر الروسية من الانسحاب من مدينة باخموت الأوكرانية مؤكدة أن ذلك قد يؤدي لانهيار الجبهة الروسية بالكامل بسبب نقض الذخيرة. جاء ذلك فيما وصل وزير الدفاع الروسي إلى مدينة ماريوبول بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.
قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن الوضع أصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للمدافعين الأوكرانيين عن مدينة باخموت المحاصرة. وتواصل القوات الروسية هجومها في شرق أوكرانيا وتحاول محاصرة باخموت التي شهدت جانبا من أكثر المعارك ضراوة.
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