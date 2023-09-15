 الاتحاد الأوروبي يصر على التحقيق في دعم بكين للسيارات الكهربائية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.09.2023

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أخبار

الاتحاد الأوروبي يصر على التحقيق في دعم بكين للسيارات الكهربائية

أعلن وزراء مالية الإتحاد الأوروبي تأييدهم لخطط الاتحاد لإجراء تحقيق في الدعم الي تقدمه الحكومة الصينية للسيارات الكهربائية المستوردة من الصين. وكانت بكين قد حثت الدول الأوروبية على الحوار وإشاعة "مناخ عادل".

صناعة السيارات في الصين

قالت فون دير لايين "الأسواق العالمية مليئة بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة والتي يتم إبقاء أسعارها منخفضة بشكل مصطنع

أكد الإتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (15 سبتمبر/ أيلول 2023) استعداده لأي رد فعل صيني غداة تحذير بكين من أن التحقيق الذي تجريه بروكسل في الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية سيضر بالعلاقات التجارية بينهما. وأتى التحذير الصيني بعدما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين، بضغط من فرنسا، فتح تحقيق في الدعم الصينيللسيارات الكهربائية، في خطوة رحّبت بها الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي التي تندّد بمنافسة غير عادلة.

مختارات

يأتي معرض السيارات الدولي في ميونيخ هذا العام وسط ضغوط هائلة يتعرض لها المصنعون الألمان. فالشركات الصينية تسعى لكسر الهيمنة الألمانية من خلال سياراتها الكهربائية الحديثة، بينما تؤكد الشركات الألمانية أنها لن تستسلم!

طلبت منظمة "غرينبيس" من السلطات الألمانية وقف دعم قطاع الصناعة المعتمد على الوقود الأحفوري، معتبرة أنه يعوق التحول إلى الحياد المناخي. وقطاع صناعة السيارات الألماني ينتقد إلغاء دعم لسيارات الكهربائية التجارية.

وقالت فون دير لايين "الأسواق العالمية مليئةبالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة والتي يتم إبقاء أسعارها منخفضة بشكل مصطنع بفضل إعانات عامة ضخمة".

ويحتمل أن يشهد التحقيق محاولة الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات لحماية الشركات من خلال فرض رسوم جمركية على السيارات التي يعتقد أنها تباع بأسعار مخفضة ما يؤثر على المنافسة العادلة في السوق.

وكانت وزارة التجارة الصينية وصفت في بيان التحقيق بأنه "تدبير حمائي صريح من شأنه أن يعطل بشكل حاد سلسلة التوريد العالمية لصناعة السيارات، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي". وتشكل التجارة مع الصين حوالى 2,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو.

ورحب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لدى وصوله إلى مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا الإسبانية لحضور اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بإعلان المفوضية الأوروبية فتح تحقيق في دعم السيارات الكهربائية في أوروبا.

وقال الوزير "من الصواب تحقيق العدالة ... كل شيء يجب أن يلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية. وإذا كانت هناك مخاوف، فإن التحقيق فيها محل ترحيب".

كما قال وزير مالية فرنسا برونو لومير إن بدء تحقيق "قرار عادل ... نريد وجود شراكة جيدة مع الصين، لكن يجب أن تقوم الشراكة على أساس قواعد عادلة وتكافؤ الفرص".

وأكدت وزيرة مالية إسبانيا ناديا كالفينو التي تستضيف بلادها اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذه التصريحات.

وقالت الوزيرة "لدينا مصلحة مطلقة في وجود إطار عمل تجاري يقوم على القواعد، ويتجنب كل الإجراءات التي يمكن أن تضعف أو تضر بتكافؤ الفرص بين الشركات في مختلف أنحاء العالم".

ويأتي التحقيق بعد أن دفعت فرنسا بروكسل إلى اتخاذ إجراءات أقوى للدفاع عن الصناعة الأوروبية ضد التهديدات المتزايدة من الصين والولايات المتحدة.

وتعد الصين أكبر سوق عالمي لكبرى ماركات السيارات الألمانية مثل فولكسفاغن وأودي ومرسيدس وبي إم دبليو، كما تعتبر الوجهة الرئيسية لكبرى شركات السلع الفاخرة الفرنسية مثل كيرنغ وهيرميس.

ويعتقد الخبراء أن السيارات الصينية تتفوق على المنافسين الأوروبيين بنحو 20 في المئة، وتعتقد بروكسل أن هذا قد يكون بسبب ممارسات غير قانونية، لكن بكين تؤكد أن صناعتها تجني فوائد الاستثمار.

والخميس حثّتالصين "الاتحاد الأوروبي على الحوار والتشاور مع الجانب الصيني، وإشاعة مناخ عادل غير تمييزي للسوق من أجل التطوير المشترك لصناعة السيارات الكهربائية بين الصين والاتحاد الأوروبي".

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ، أ ف ب)

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