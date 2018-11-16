الاتحاد الأوروبي يشدد على تحقيق شامل وشفاف بشأن مقتل خاشقجي

قال وزراء الخارجية الأوروبيون في بيان تم الاتفاق عليه مع منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس (السبت 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إن "الاتحاد الأوروبي كان واضحا منذ البداية في دعوته إلى إجراء تحقيق شامل وموثوق وشفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأوضح البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية في برلين على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن "الاتحاد الأوروبي أحيط علماً بإعلان السلطات السعودية في 15 (تشرين ثان) نوفمبر عن آخر التطورات في تحقيقاتها، لكن لا تزال هناك حاجة إلى توضيح كامل للظروف المحيطة بهذه الجريمة البشعة وضمان مساءلة جميع المسؤولين عنها".

وأضاف البيان "سنراقب مع شركائنا الدوليين عن كثب نتيجة التحقيق وسنواصل التأكيد على أن المملكة العربية السعودية يجب أن تضع تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى". يذكر أن خاشقجي، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ومعارض لسياسيات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قُتل في الثاني من تشرين الأول / أكتوبر في القنصلية السعودية في اسطنبول.

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وخلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إلى أن مقتل خاشقجي جاء بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمريكية. لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت يوم السبت إنه لم يتم التوصل إلى "نتيجة نهائية" من جانب الولايات المتحدة بشأن من يقف وراء مقتل الصحفي السعودي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تصريحات للصحفيين، إن ترامب ناقش هاتفيا تقييم وكالة المخابرات المركزية مع مديرة الوكالة جينا هاسبل ووزير الخارجية مايك بومبيو. ونقلت رويترز عن مصادر أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت جهات أخرى في الحكومة الأمريكية، ومن بينها الكونغرس، بشأن تقييمها. وهذا تطور يعقد جهود ترامب الرامية إلى الحفاظ على العلاقات مع الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في منطقة الخليج.

ح.ز /م.س(د.ب.أ)