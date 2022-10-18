 الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض المزيد من العقوبات على إيران | DW الأخبار | DW | 12.12.2022

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DW الأخبار

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض المزيد من العقوبات على إيران

إيران تعدم متظاهرا ثانيا في تتويج لتكتيكات وحشية لقمع المحتجين منذ أسابيع. وتُظهر عمليات الإعدام المتسرعة أن المسؤولين يذهبون في جهودهم إلى أبعد مدى لسحق المعارضة.

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(R-L) Annalena Baerbock, Bundesaussenministerin, aufgenommen im Gespraech mit Josep Borrell Fontelles, Hoher Vertreter der EU fuer Aussen- und Sicherheitspolitik, im Rahmen des Gymnich-Treffens der Aussenministerinnen und Aussenminister der Europaeischen Union. Berlin, 31.08.2022.

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بعد ثاني عملية إعدام متعلقة بالاحتجاجات في إيران، أدانت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك الإعدامات الأخيرة، مؤكدة أنها "محاولة سافرة لترهيب" المحتجين، وأوضحت أن العقوبات الأوروبية المتوقعة على إيران تستهدف الحرس الثوري.

***Achtung dieses Foto zeigt verstörende Inhalte. Die Nutzung ist nur im spezifischen Kontext der Berichterstattung über öffentliche Hinrichtungen in Iran möglich und muss im Artikel / Bildunterschrift eingeordnet werden.*** Two men hanged after being convicted of killing four members of a family, in Qazvin, about 80 miles (130 kilometers) northwest of the capital Tehran, Iran on December 29, 2011. Photo by Karimi Mehr/ParsPix/ABACAPRESS.COM # 302918_012

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أعدمت إيران شخصًا ثانيًا على خلفية الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ ثلاثة أشهر إثر وفاة أميني. وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصًا بالإعدام حتى الآن على خلفية المظاهرات، لكن نشطاء يحذرون أن عدد المهددين بالإعدام أكبر.

Statement von Annalena Baerbock Buendnis 90/Die Gruenen, Bundesaussenministerin, beim OSZE Ministerrat in Lodz Lodz Poland *** Statement by Annalena Baerbock Buendnis 90 Die Gruenen , German Foreign Minister, at the OSCE Ministerial Council in Lodz Lodz Poland Copyright: xThomasxKoehlerx

إيران تنفذ حكم الإعدام بمتظاهر وبيربوك تعد برد أوروبي صارم 08.12.2022

نفذت إيران أول حكم إعدام لمتظاهر منذ انطلاق حركة الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني. وأدانت محكمة الثورة الإيرانية المتظاهر محسن شيكاري بـ"شن حرب على الله". دول عديدة نددت بتنفيذ الحكم واستدعت ألمانيا السفير الإيراني لديها.

8. Weltkongress gegen die Todesstrafe im Auswaertigen Amt mit Annalena Baerbock (Buendnis 90/Die Gruenen), Bundesaussenministerin, und Marco Buschmann (FDP), Bundesminister der Justiz.

ألمانيا تناهض عقوبة الإعدام وتكافح من أجل حظرها في العالم 16.11.2022

ألغى كثير من دول العالم عقوبة الإعدام، فحكم الإعدام قد يصدر أو ينفذ بشكل خاطئ. وتكافح الحكومة الألمانية من أجل حظر وإلغاء تلك العقوبة عالميا، وتمارس ضغوطا لذلك وتستضيف المؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام.