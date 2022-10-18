الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض المزيد من العقوبات على إيران

إيران تنفذ ثاني عملية إعدام مرتبطة بالمظاهرات بعد وفاة أميني

أعدمت إيران شخصًا ثانيًا على خلفية الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ ثلاثة أشهر إثر وفاة أميني. وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصًا بالإعدام حتى الآن على خلفية المظاهرات، لكن نشطاء يحذرون أن عدد المهددين بالإعدام أكبر.