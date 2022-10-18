الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض المزيد من العقوبات على إيران بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان

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إيران تعدم متظاهرا ثانيا في تتويج لتكتيكات وحشية لقمع المحتجين الذين يتظاهرون منذ أسابيع. تُظهر عمليات الإعدام المتسرعة أن المسؤولين يذهبون في جهودهم إلى أبعد مدى لسحق المعارضة
بعد ثاني عملية إعدام متعلقة بالاحتجاجات في إيران، أدانت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك الإعدامات الأخيرة، مؤكدة أنها "محاولة سافرة لترهيب" المحتجين، وأوضحت أن العقوبات الأوروبية المتوقعة على إيران تستهدف الحرس الثوري.
أعدمت إيران شخصًا ثانيًا على خلفية الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ ثلاثة أشهر إثر وفاة أميني. وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصًا بالإعدام حتى الآن على خلفية المظاهرات، لكن نشطاء يحذرون أن عدد المهددين بالإعدام أكبر.
نفذت إيران أول حكم إعدام لمتظاهر منذ انطلاق حركة الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني. وأدانت محكمة الثورة الإيرانية المتظاهر محسن شيكاري بـ"شن حرب على الله". دول عديدة نددت بتنفيذ الحكم واستدعت ألمانيا السفير الإيراني لديها.
ألغى كثير من دول العالم عقوبة الإعدام، فحكم الإعدام قد يصدر أو ينفذ بشكل خاطئ. وتكافح الحكومة الألمانية من أجل حظر وإلغاء تلك العقوبة عالميا، وتمارس ضغوطا لذلك وتستضيف المؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام.
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