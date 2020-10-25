 الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات أردوغان ضد ماكرون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.10.2020

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الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات أردوغان ضد ماكرون

دافع الاتحاد الأوروبي عن إيمانويل ماكرون في وجه رجب طيب أردوغان الذي هاجم بقوة الرئيس الفرنسي وطالبه "بعلاج نفسه". وتشهد فرنسا وتركيا توترا على عدة أصعدة أججته تصريحات ماكرون حول الإسلام.

أردوغان وماكرون

توتر بالغ بين الرئيسين أردوغان وماكرون على عدة أصعدة

ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد (25 من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبراً أنها "غير مقبولة"، داعياً أنقرة إلى "وقف دوامة المواجهة الخطيرة".

وكتب بوريل في تغريدة: "تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ضد الرئيس إيمانويل ماكرون غير مقبولة. أدعو تركيا إلى وقف دوامة المواجهة الخطيرة هذه".

مختارات

في أكبر بلد أوروبي يحتضن الجالية المسلمة، تعاني فرنسا من تنامي ظاهرة "التطرف الإسلامي" التي خلّفت أعمالا إرهابية. فما هي أسباب استهداف البلد أكثر من غيره؟ وهل للعلمانية الفرنسية دور في تأجيج العداء أم توجد عوامل أخرى؟

بعد اغتيال أحد المعلمين مؤخرًا، ردت الحكومة الفرنسية بقسوة على الإسلاميين الذين يمارسون العنف. غير أن الرئيس ماكرون يحتاج إضافة للقسوة إلى الصبر والتقدير المناسب كما ترى باربرا فيزل في تعليقها التالي.

بعد تصريحات للرئيس التركي طالب فيها نظيره الفرنسي بـ"فحص صحته العقلية"، استدعت فرنسا سفيرها في تركيا. باريس اعتبرت أن "تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجا في التعامل". في المقابل ارتفعت الدعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية.

شنّ الرئيس التركي هجوما حادا على نظيره الفرنسي مطالبا إياه بـ "فحص صحته العقلية"، بسبب مقترح الأخير حماية قيم بلده العلمانية. من جانبه أدان الأردن إعادة نشر الصور الكاريكاتورية للنبي محمد "تحت ذريعة حرية التعبير".

وكانت فرنسا قد استدعت سفيرها لدى تركيا أمس السبت، وقال مكتب ماكرون في بيان: "الغضب والإهانات ليسا أسلوبا"، ردا على تصريحات لأردوغان قال فيها إن نظيره الفرنسي يحتاج لعلاج نفسي لموقفه من المسلمين.

وكان أردوغان قد قال في كلمة ألقاها أمام مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في مدينة قيصري بوسط تركيا: "ما هي مشكلة هذا الشخص الذي يدعى ماكرون مع المسلمين والإسلام؟ إنه يحتاج إلى علاج على المستوى النفسي".

وأضاف: "ماذا يمكن أن يقال أيضا لرئيس دولة لا يفهم حرية المعتقد ويتصرف بهذه الطريقة أمام ملايين الأشخاص الذين يعيشون في بلده ويؤمنون بدين مختلف؟".

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية: "تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة. تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل. نطلب من أردوغان أن يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة على كل الأصعدة. لن ندخل في سجالات عقيمة ولا نقبل الشتائم".

وتركيا وفرنسا حليفتان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف حول مجموعة من القضايا تتعلق بسياسات كل منهما في سوريا وليبيا، فضلا عن خلاف بشأن تنقيب أنقرة عن النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، وكذلك موقفهما من الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

 إ.ع/ع.ش (أ ف ب)

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