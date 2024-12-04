الاتحاد الأوروبي يدين حظر التعليم الطبي على الأفغانيات

بعد منع طالبان الفتيات والنساء من التعليم بعد الصف السادس، منعت الحركة المتشددة دخول الأفغانيات على مهن طبية كالتمريض والقبالة، وهو قرار أدانه الاتحاد الأوروبي بشدة.

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2024) طالبان لانتهاكها حقوق الانسان وحقوق النساء في التعليم، بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن طالبان أصدرت أوامرها للمؤسسات الخاصة والعامة بوقف تقديم المحتوى التعليمي الطبي للنساء والفتيات في أفغانستان.

ولم تؤكد طالبان إصدارها لهذا الأمر ولم ترد على الطلبات للرد على التقارير الإعلامية. ولم يتسن الوصول للمتحدث باسم وزارة الصحة للتعليق.

وكانت طالبان قد أوقفت في سبتمبر/أيلول 2021، بعد شهر من عودتها للسلطة، تعلم الفتيات بعد الصف السادس. كما منعت التعليم الجامعي للفتيات في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وكان التعليم الطبي، مثل التمريض والقبالة، من بين السبل القليلة التي يمكن للفتيات من خلالها الاستمرار في التعليم.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وخمس هيئات أخرى قد ذكرت أن خمس مؤسسات في أنحاء أفغانستان قالت إن طالبان أصدرت لها الأوامر بالإغلاق "حين إشعار آخر"، كما أمرت طالبان النساء اللاتي يتدربن ليكن قابلات وممرضات بعدم العودة إلى الفصول اليوم الأربعاء .

وقال الاتحاد الأوروبي إن قرار طالبان الأخير الذي ذكرته وسائل الاعلام يمثل انتهاكاً آخر لحقوق الانسان الرئيسية وهجوماً غير مبرر على إمكانية تعلم الفتيات في أفغانستان.

خ.س/ح.ز (أ ب، د ب أ)