 الاتحاد الأوروبي يدين بشدة العنف في شمال كوسوفو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة العنف في شمال كوسوفو

"لدينا الكثير من العنف في أوروبا بالفعل اليوم. لا نتحمل اندلاع صراع آخر". بهذه الكلمات دعا الاتحاد الأوروبي على لسان ممثله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى خفض التوترات واستعادة الهدوء في شمال كوسوفو.

متظاهرون من صرب كوسوفو أمام أحد المقرات الحكومية التي تحرسها قوات حفظ السلام الدولية (كفور)

متظاهرون من صرب كوسوفو أمام أحد المقرات الحكومية التي تحرسها قوات حفظ السلام الدولية (كفور)

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء (30 أيار/ مايو 2023) إن الاتحاد الأوروبي" يدين بأقوى العبارات العنف في شمال كوسوفو" خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف "الأعمال العنيفة ضد المدنيين والإعلام وقوات إنفاذ القانون وقوات حفظ السلام الدولية (كفور) أمر غير مقبول إطلاقاً، حيث أنه يؤدي لحدوث وضع خطير للغاية".

مختارات

أمام محكمة خاصة في لاهاي نفى رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي كل الاتهامات الموجهة إليه في بداية محاكمته لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال بين 1998 و1999. خبراء يعتقدون أن المحاكمة قد تستمر لسنوات.

على ضوء التوترات الأخيرة بين كوسوفو وصربيا، يحذر الخبير في شؤون منطقة البلقان، كونراد كليفينغ في حوار مع DW، من تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبت في الأزمة الأوكرانية ويدعو إلى ضم كوسوفو لحلف الناتو.

رفضت تقريبا جميع الدول الأوروبية عودة "الدواعش" من سوريا والعراق، غير أن كوسوفو تنتهج طريقاً مختلفاً من خلال استعادة رعاياها. تحقيق حصري لـ DW يكشف أيضا دور المال الخليجي في تطرف "دواعش كوسوفو"؟ .

 ودعا بوريل اليوم قادة كوسوفو والصرب للعمل على خفض التوترات واستعادة الهدوء في شمال كوسوفو.

وأضاف: "أتوقع أن تعلق سلطات كوسوفو عملية الشرطة، التي تركز على مباني البلدية في شمال كوسوفو، وأن ينسحب المتظاهرون العنيفون". وأردف: "لدينا الكثير من العنف في أوروبا بالفعل اليوم. لا نتحمل اندلاع صراع آخر"، مضيفاً أنه يأمل أن يتم الإنصات لحديثه.

وتبقى الأجواء متوترة الثلاثاء في شمال كوسوفو حيث تجمع محتجّون صرب مجدداً أمام بلدية زفيتشان بعد يوم من مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة أكثر من ثلاثين عنصراً من قوّة حفظ السلام وأكثر من 50 متظاهراً.

روسيا تدعو الغرب إلى وقف "دعايته الكاذبة"

وقاطع الصرب الذين غادر ممثلوهم السياسيون الإدارات المحلية في شمال كوسوفو في تشرين الثاني/ نوفمبر في سياق مواجهة بين بلغراد وبريشتينا، الانتخابات البلدية التي نظمتها حكومة كوسوفو في نيسان/ أبريل لإنهاء الفراغ المؤسسي. وفاز رؤساء البلديات الألبان في انتخابات محلية نظمتها سلطات كوسوفو في 23 نيسان / أبريل في أربع بلديات معظم سكانها من الصرب الذين قاطعوا هذه الانتخابات إلى حد كبير، إذ لم يشارك في الاقتراع سوى 1500 ناخب من أصل 45 ألفا مسجلين.

وبدورها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "ندعو الغرب إلى إنهاء دعايته الكاذبة والتوقف عن إلقاء اللوم في الأحداث في كوسوفو على الصرب المدفوعين باليأس الذين يسعون سلمياً (..) للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المشروعة".

وأضافت "يجب اتخاذ إجراءات حاسمة لخفض التصعيد وليس أنصاف إجراءات" تقول موسكو إن الولايات المتحدة اقترحتها. ورأت روسيا أن إنشاء "مجتمع من بلديات صربية" هو "الشرط الأساسي للحوار الذي يمكنه وحده أن يعطي فرصة لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".

وتشهد كوسوفو، الإقليم الصربي السابق الذي أعلن استقلاله في 2008، مواجهات متكررة في الشمال حيث تشجع بلغراد الصرب على تحدي سلطات البلاد التي تسعى لفرض سيادتها على المنطقة بكاملها.

ويعيش حوالى 120 ألف صربي في كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة غالبيتهم الساحقة من الألبان.

خ.س/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

  • Umgestürztes Haus in Krupanj bei Belgrad (Foto: Reuters)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    منازل مدمرة

    مياه الفيضان تختفي لكن الخسائر تبقى كما هو الحال في هذه المنطقة القريبة من بلغراد والتي دمرت فيها منازل بالكامل سواء بسبب ارتفاع معدلات المياه أو الانهيارات الأرضية. حيث فقد الكثير من السكان كل شيء وصار عليهم بناء حياتهم كلها من جديد.

  • Überschwemmung in der Stadt Brčko (Foto: Reuters)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    المياه أغرقت كل شيء

    يظهر حجم الكارثة بوضوح من الجو لاسيما في مدينة برتشكو شمال البوسنة والتي تدمرت بشكل كبير خلال حرب البوسنة في تسعينات القرن الماضي. تكشف الفيضانات عن بعض آثار الحرب والمتمثلة في الألغام المزروعة في أنحاء واسعة من البلاد.

  • Hund bei der Minenräumung (Foto: DW/E. Musli)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    إرث قابل للانفجار

    يحذر الخبراء من مخاطر انفجار الألغام. تم تحديد العديد من حقول الألغام وتنظيفها لكن الفيضانات تزيد من خطورة انتقال الألغام القديمة من أماكنها لتستقر على بعد كيلومترات عديدة. تعد البوسنة والهرسك من أكثر دول العالم التي تحتوي على ألغام مزروعة في أراضيها.

  • Flut in Bosnien (Foto: DW/M. Camdzic)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    بيئة مثالية لانتشار الأوبئة

    لا تقتصر المخاطر على الألغام فحسب بل تمتد للأوبئة المحتملة فالمخلفات والحيوانات النافقة مع درجات الحرارة المرتفعة تعد بيئة مثالية لانتشار أمراض مثل حمى التيفوئيد والالتهاب الكبدي. الإمدادات السريعة بمياه الشرب النظيفة مسألة ضرورية لحماية الناس هناك.

  • Zerstörte Straße nach der Flut in Bosnien (Foto: Reuters)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    مهمة صعبة لعناصر الإغاثة

    التدمير الذي لحق بالبنية التحتية يعيق عمل عناصر الإغاثة فالفيضانات دمرت الشوارع والكباري لذا تبقى الإمدادات الجوية هي أفضل طريقة للوصول للمتضررين.

  • Flüchtlinge in Turnhalle in Belgrad (Foto: Reuters)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    مكان جاف للنوم

    المكان الوحيد الذي يمكن الفرار إليه هو ساحة ضخمة كتلك الساحة الرياضية في بلغراد والنوم على مرتبة موضوعة على أرض جافة داخل الصالة. تشير التوقعات إلى أن الفيضانات أدت إلى تشريد الآلاف. إعادة بناء المنازل المدمرة قد يحتاج لسنوات.

  • Frauen durchwühlen Kleiderspenden (Foto: Reuters)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    حاجة للتبرعات

    من يضطر للخروج من منزله بسرعة لا يأخذ عادة معه حتى أبسط الأشياء التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية لذا فإن المتضررين من كارثة الفيضانات بحاجة ملحة للتبرعات.

  • Hilfsgüter werden verladen (Foto: Help - Hilfe zur Selbsthilfe)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    مساعدات من الخارج

    بدأت المساعدات في التدفق على المناطق المنكوبة. أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن تخصيص الحكومة الألمانية 650 ألف يورو إضافية للمتضررين من الكارثة ليصل إجمالي حجم المساعدات الألمانية لنحو مليون يورو. تتدفق المساعدات الألمانية عبر إحدى منظمات الإغاثة التي يعمل لصالحها أكثر من 60 شخص في المناطق المتضررة.

    الكاتب: ماركوس لوتليكه/ ابتسام فوزي


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل ينجح الاتحاد الأوروبي بتعزيز سلام كوسوفو وصربيا؟

مواضيع ذات صلة

FILE - In this Sept. 1, 2021, file photo Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley speaks during a briefing with Secretary of Defense Lloyd Austin at the Pentagon in Washington. Fearful of former President Donald Trump’s actions in his final weeks in office, the United States’ top military officer twice assured his Chinese counterpart that the two nations would not go to war. According to a forthcoming book by Washington Post journalists Bob Woodward and Robert Costa, Milley told a Chinese general that the United States would not strike. (AP Photo/Susan Walsh, File)

جنرال أمريكي بارز: روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا 25.05.2023

في تصريحات جديدة قال الجنرال مارك ميلي، أرفع مسؤول عسكري في البنتاغون، إن "روسيا لن تكسب عسكريا هذه الحرب". وفيما تشير توقعات ميلي إلى أنّ الحرب ستطول، أعلن مستشار زيلينسكي أن الهجوم الأوكراني المضاد "متواصل منذ أيام".

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy speaks with German Chancellor Olaf Scholz outside the Mariyinsky Palace, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine June 16, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko??

بماذا يطالب زيلينسكي ألمانيا والغرب؟ 13.05.2023

تمنح ألمانيا "جائزة كارل الكبير" (شارلمان) للشعب الأوكراني، في وقت ينتظر الأوكران دعما أكبر بالسلاح، في حرب لا تبدو نهايتها قريبة.

9.11.2020***Former Kosovo President Hashim Thaci, who resigned and was taken into custody of a war crimes tribunal, appears for the first time before the Kosovo Specialist Chambers in The Hague, Netherlands November 9, 2020. Jerry Lampen/Pool via REUTERS

لاهاي.. رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ينفي ارتكاب جرائم حرب 03.04.2023

أمام محكمة خاصة في لاهاي نفى رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي كل الاتهامات الموجهة إليه في بداية محاكمته لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال بين 1998 و1999. خبراء يعتقدون أن المحاكمة قد تستمر لسنوات.