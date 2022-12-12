 الاتحاد الأوروبي يخصص ملياري يورو إضافية لدعم أوكرانيا عسكريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.12.2022

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الاتحاد الأوروبي يخصص ملياري يورو إضافية لدعم أوكرانيا عسكريا

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تخصيص ملياري يورو لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن نفد تقريبا خلال ما يقرب من عشرة أشهر من الحرب. وهناك حلاف داخل الاتحاد بشأن حزمة عقوبات تاسعة على روسيا.

دبابة أوكرانية في خيرسون (18.11.2022)

الدعم الأوروبي بملياري يورو سيخصص لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا

 

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي  اليوم (الاثنين 12/12/2022) على تخصيص ملياري يورو لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري  لأوكرانيا . وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "قرار اليوم سيضمن توفير التمويل اللازم لمواصلة تقديم دعم عسكري  ملموس للقوات المسلحة لشركائنا (في أوكرانيا)".

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وقال المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، إن من الممكن تخصيص المزيد لصالح الصندوق لاحقا.

وسيحاول وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل في اجتماعهم الشهري المنعقد في بروكسل أيضا الاتفاق على تغليظ العقوبات على  روسيا  وإيران.

لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المجر ستعرقل هذه القرارات وتلجأ إلى ما يصفه دبلوماسيون "دبلوماسية الابتزاز" بسبب خلاف بشأن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي لبودابست.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد للصحفيين "هناك اتفاق من حيث المبدأ، ولكن هناك أيضا مشكلة كبيرة لم يتم حلها" مشيرا إلى استخدام بودابست حق النقض. وقال "إنه نوع من دبلوماسية الابتزاز لا نفضل رؤيته، لكن هذا هو الحال".

وسيناقش وزراء الخارجية الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع ما يقرب من 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن بوريل أعلن صباح اليوم عدم التوصل إلى اتفاق على هذا الأمر حتى الآن.

وأعرب بوريل عن أمله في التوصل لاتفاق في وقت لاحق اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز)

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    الكاتب: خالد سلامة