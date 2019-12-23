الاتحاد الأوروبي يحث ألمانيا على استقبال أطفال مخيمات اليونان

وجدت مبادرة زعيم حزب الخضر، روبرت هابيك، المتعلقة بطلب نقل الأطفال اللاجئين والمراهقين المتواجدين في مخيمات الجزر اليونانية المكتظة دون ذويهم إلى ألمانيا دعماً أوروبياً وعلى مستوى المفوضية الأوروبية. حيث حثت المفوضية الأوروبية مجدداً ألمانيا والدول الأعضاء الأخرى على استقبال أطفال من مخيمات المهاجرين واللاجئين المكتظة في اليونان.

وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين: "المفوضية قلقة بشأن الوضع الصعب للقُصّر غير المصحوبين بذويهم على الأرض في اليونان، ولا تزال في اتصال عن كثب مع السلطات اليونانية لاسيما فيما يتعلق بالوضع في الجزر المكتظة بشدة والوضع الصعب للغاية في النقاط الساخنة".

وأضاف: "لقد دعت المفوضية مراراً الدول الأعضاء إلى مواصلة إعادة نقل (الأطفال) خاصة ما يتعلق بأكثر من خمسة آلاف من القصر غير المصحوبين، من اليونان على أساس طوعي بتمويل من المفوضية". وتابع: "إن المبادرة السياسية التي تم إطلاقها من أجل هذه الغاية من جانب اليونان في تشرين الأول/أكتوبر، وتدعمها المفوضية، لاتزال حتى الآن تلقى استجابة محدودة من جانب الدول الأعضاء".

ألمانيا تجدد مطالبتها بحل أوروبي

من جهتها، أوضحت الحكومة الألمانية الاثنين أنها لا تعتزم حالياً استقبال لاجئين قصر من اليونان مشيرة إلى الحكومة تسعى لحل أوروبي في المستقبل، وفق ما صرحت به نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكا يدمر في برلين والتي أشارت أيضاً إلى أن ألمانيا لا تريد أن تخطو خطوة منفردة في هذا المجال. لكن حلاً أوروبياً للمشكلة لا يلوح في الأفق نظرا للرفض الكبير لدول مثل المجر وبولندا التي ترفض استقبال أي لاجئ وتحت أي مسمى.

يذكر أن اليونان كانت قد ناشدت أيضاً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقاسم عبء حماية هؤلاء الأطفال، لكنها تقول إن دولة واحدة فقط استجابت لهذه الدعوة حتى الآن.

من جانبها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة نقل الأطفال غير المصحوبين بذويهم من اليونان إلى دولهم وتسهيل لم شملهم بأسرهم. وحسب أرقام الاتحاد الأوروبي، تم تسجيل 1922 من القُصّر غير المصحوبين بذويهم في جزر "النقاط الساخنة" في ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس حتى 20 كانون الأول/ديسمبر. كما يوجد في اليونان ككل نحو خمسة آلاف و276 قاصرا غير مصحوبين بذويهم حتى نهاية تشرين الثان/نوفمبر.

في غضون ذلك، طالب وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس الحكومة الاتحادية في برلين السماح للولايات باستقبال لاجئين قصر غير مصحوبين بذويهم من مخيمات اليونان المكتظة. وقال الوزير المحلي في حديث صحفي مع صحيفة "تاغسشبيغل" في عدد اليوم الثلاثاء(24 كانون أول/ديسمبر 2019) "أوجه ندائي إلى الوزير الاتحادي(زيهوفر) مرة أخرى وبإلحاح السماح للولايات التي تطوعت لاستقبال لاجئين قصر من الجزر اليونانية باستقدام اللاجئين الشباب القاصرين غير المصحوبين بذويهم. ولا يجوز لنا أن نتفرج على الوضع البائس لهؤلاء اللاجئين دون أن نفعل شيئا".

ح.ع.ح/خ.س(د.ب.أ/أ.ف.ب)