الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق يحدد أهدافاً وطنية لخفض انبعاثات الكربون

وافق الاتحاد الأوروبي على قانون يحدد أهدافاً وطنية للحد من انبعاثات الكربون الإجمالية بحلول نهاية العقد في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والمباني والنقل.

وتوصل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، الذي يمثل أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، لاتفاق بشأن التشريع المسمى "لائحة مشاركة الجهود" في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

أهداف وطنية في قطاعات حيوية

وتحدد اللائحة أهدافاً وطنية لخفض الانبعاثات من النقل البري والنقل البحري المحلي وتدفئة المباني والزراعة والمنشآت الصناعية الصغيرة وإدارة النفايات.

وتولد هذه القطاعات، وهي ليست مدرجة في نظام تجارة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، حوالي 60 بالمئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في التكتل. ومن المنتظر أن يخفضها القانون المزمع بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2005.

وهذا القانون جزء من خطة الاتحاد الشاملة لخفض صافي الانبعاثات بنسبة 55 بالمئة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويهدف التشريع لضمان مساهمة جميع أعضاء الاتحاد في الهدف بطريقة عادلة. وهكذا تحتاج الدول الغنية مثل الدنمرك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ والسويد إلى خفض انبعاثاتها بنسبة 50 بالمئة، بينما الهدف بالنسبة لبلغاريا هو عشرة بالمئة.

التلفريك.. حل للازدحام المروري والبيئة؟ يصعد هذا التلفريك الذي يعرف باسم "بيندينو" في ريو دي جانيرو بالبرازيل، من المدينة إلى جبل الشهير "شوغرلوف" أو جبل السكر. شُيّد التلفريك عام 1912، ويستخدم بشكل رئيسي من قبل السياح، حيث ينقل 65 مسافراً في رحلة تستغرق ثلاث دقائق فقط.

التلفريك.. حل للازدحام المروري والبيئة؟ يقع أطول تلفريك في العالم في العاصمة البوليفية لاباز، حيث يبلغ امتداده حوالي 30 كيلومتراً. ويربط التلفريك، الذي افتتح عام 2014، لاباز مع إل ألتو، وهي أعلى مدينة في العالم، إذ تقع على ارتفاع 4050 متراً فوق مستوى سطح البحر. وينقل التلفريك يومياً نحو 159 ألف راكب يومياً ويجعل التنقل بين المدينتين أمراً سهلاً.

التلفريك.. حل للازدحام المروري والبيئة؟ يقطع هذا التلفريك في فنزويلا رحلة تبلغ 12.5 كيلومتراً، حيث يسافر من مدينة ميريدا إلى قمة جبل "إسبيخو" في منتزه "سييرا نيفادا" الوطني في جبال الأنديز. وتقع المحطة الأخيرة على ارتفاع 4765 متراً، ما يجعله الأعلى في العالم حتى عام 2008. وأسند بناؤه إلى شركة "دوبلماير" النمساوية.

التلفريك.. حل للازدحام المروري والبيئة؟ افتتح تلفريك مدينة "ميديين" في كولومبيا عام 2004. وفي الوقت الحالي، ينقل يومياً أكثر من 30 ألف مسافر لمسافة قد تصل إلى عشرة كيلومترات. يعتبر الـ"متروكابل" الأول من نوعه في أمريكا الجنوبية ونموذجاً يحتذى به للعديد من المدن الأخرى.

التلفريك.. حل للازدحام المروري والبيئة؟ يقع تلفريك سانتياغو عاصمة تشيلي في منتزه "سان كريستوبال". ويتألف التلفريك، الذي افتتح عام 1980، من 47 كابينة، ويسافر 4.8 كم خلال 20 دقيقة فقط. وبعد سبع سنوات من توقفه عن الخدمة، أعيد افتتاحه مجدداً في عام 2016.

التلفريك.. حل للازدحام المروري والبيئة؟ في كيتو بالإكوادور، تقع إحدى أعلى محطات التلفريك في العالم. يربط التلفريك الهوائي المسمى "TelefériQo" المدينة التي تقع على ارتفاع 3500 متر مع جبل كروز لوما، الذي يبلغ ارتفاعه أربعة آلاف متراً تقريباً فوق مستوى سطح البحر. وخلال 18 دقيقة يقطع التلفريك مسافة 2.5 كيلومتراً.

التلفريك.. حل للازدحام المروري والبيئة؟ هناك بعض التحفظات على التلفريك الحضري في بعض البلدان. ففي هامبورغ بألمانيا، تم منع مشروع التلفريك فوق نهر الإلبه من خلال الاستفتاء. كما واجه مشروع التلفريك في العاصمة الألمانية السابقة بون فوق نهر الراين إلى جبل فينوسبيرغ الكثير من الاعتراضات. ديانا كارولينا بينورس/ ريم ضوا



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ويمكن للدول تداول كميات محدودة من حصصها من الانبعاثات بين بعضها بعضاً أو أن تحتفظ بجزء منها إذا كانت انبعاثاتها أقل من المستهدف في سنة معينة، كما يمكن لها "الاقتراض" من سنوات تالية إذا كانت انبعاثاتها أعلى من المستهدف.

ويحتاج القانون إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إلا أن هذا الإجراء عادة ما يكون أمراً مفروغاً منه بعد توصل المفاوضين إلى اتفاق.

وهذا الاتفاق واحد من ثلاثة يأمل الاتحاد الأوروبي في اقتناصها في الوقت المناسب تزامنا مع قمة الأمم المتحدة للمناخ التي بدأت في مصر يوم الأحد.

كان الاتحاد أبرم اتفاقا الشهر الماضي بشأن قانون يحظر فعليا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من 2035 ويهدف يوم الخميس إلى الانتهاء من المفاوضات بشأن قانون لتوسيع "أحواض" امتصاص ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، مثل الغابات.

زيادة هدف التقليص لألمانيا

من جانبه، ذكر مفوض أوروبي أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي تعزيز جهودها للحد من الانبعاثات الضارة للمناخ، بشكل أسرع في قطاعات، تشمل المباني والزراعة والنقل والنفايات.

وسيتم زيادة هدف التقليص لألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، من 38% إلى 50%، بينما بلغاريا وهي أفقر دول بالاتحاد الأوروبي، سيصل الهدف إلى 10% .

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، فرانس تيمرمانس "اتفاق الليلة الماضية يوضح الجهود الوطنية للدول الأعضاء ويضمن التضامن ويوضح المؤتمر الدولي الحالي للمناخ (كوب 27)، أن الاتحاد الأوروبي في مساره للوفاء بالتزامتنا بشأن المناخ".

وأضاف أن الصناعات التي تغطيها ما تسمى بـ"لائحة تقاسم الجهد"، مسؤولة عن 60% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي.

وتهدف القواعد الجديدة إلى إنشاء حوافز لإجراءات إضافية لتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب أ)