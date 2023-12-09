  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
كـــــــوب 28
علومأوروبا

الاتحاد الأوروبي يضع قواعد صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

٩ ديسمبر ٢٠٢٣

وضع الاتحاد الأوروبي الخطوط العريضة لأول مشروع قانون ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، فيما وصفه البعض بالتشريع غير المسبوق. فيما يرى نقاد أن في ذلك انتهاك كبير للحقوق المدنية.

https://p.dw.com/p/4Zxlt
تييري بريتون مفوض الشؤون الرقمية للاتحاد الأوروبي
قال بريتون إن قانون الذكاء الاصطناعي يعد بمثابة منصة انطلاق للشركات الناشئة والباحثين في الاتحاد الأوروبي صورة من: EU/Lukasz Kobus

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي في بروكسل مساء الجمعة (الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2023) بعد مفاوضات طويلة، فيما وصفه البرلمان بأنه أول قانون من نوعه في العالم.

 

وتشمل هذه القواعد تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات في المراقبة البيومترية من قبل وكالات إنفاذ القانون - والتي كانت أكبر نقطة شائكة في المحادثات - وتنظيم استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي مثل ChatGPT. وينظم مشروع القانون أيضاً تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف الآلي على الوجه. وكلما زاد الخطر المحتمل من أي تطبيق، كلما زادت المتطلبات.

وينص الاتفاق أيضاً على حظر التلاعب بنقاط ضعف المستخدم أو استغلالها من قبل الذكاء الاصطناعي. وأرادت دول الاتحاد الأوروبي منح استثناءات للأمن القومي والدفاع وأغراض عسكرية أخرى.  

وقال مفوض الشؤون الرقمية للاتحاد الأوروبي، الفرنسي تييري بريتون على موقع اكس: "هذا أمر تاريخي .. سيكون الاتحاد الأوروبي أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن "قانون الذكاء الاصطناعي هو أكثر بكثير من مجرد مجموعة من القواعد .. إنه منصة انطلاق للشركات الناشئة والباحثين في الاتحاد الأوروبي لقيادة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي."

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن القواعد الذكاء الاصطناعي ستوفر إطاراً قانونياً فريداً لتطوير تقنيات جديرة بالثقة لا تعرض الأمن والحقوق الأساسية للأشخاص والشركات للخطر.

ويحتاج القانون للمرور بعدة خطوات إضافية لإقراره بشكل نهائي، لكن الاتفاق السياسي عليه يعني أن الخطوط العريضة تم تحديدها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت القانون في نيسان/أبريل عام 2021 . وبموجب القانون، سيتم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجموعات خطر مختلفة. ومن المتوقع أن تتراوح غرامات الانتهاكات لهذا القانون بين 7.5 مليون يورو و35 مليون يورو.

ويأمل الاتحاد في أن يتم نسخ هذه القواعد وتطبيقها في جميع أنحاء العالم.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ ، رويترز) 

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تحذيرات من أن القانون المزمع سيدفع "بشركات تتمتع بحس ابتكاري قوي" إلى نقل أنشطتها إلى الخارج، فضلاً عن سحب المستثمرين رؤوس أموالهم من أوروبا.

شركات كبرى تحذر أوروبا من مخاطر تنظيم الذكاء الاصطناعي

شركات كبرى تحذر أوروبا من مخاطر تنظيم الذكاء الاصطناعي

حذرت شركات كبرى، منها "إيرباص" و"بيجو" و"رينو" و"سيمنس" و"ميتا"، من أن مشروع القانون الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنيه وسيكون الأساس لأول قواعد شاملة لضبط تقنيات الذكاء الاصطناعي بالعالم سيحد من قدرة أوروبا على المنافسة.
سياسة٣٠ يونيو ٢٠٢٣
صورة تعبيرية لروبوتات تقوم بعمل البشر

الغرب يعمل على "مدونة سلوك" مشتركة للذكاء الاصطناعي

الغرب يعمل على "مدونة سلوك" مشتركة للذكاء الاصطناعي

مع تصاعد القلق من التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع "مدونة سلوك" تكون متاحة لشركات هذا القطاع للتطبيق الطوعي، لمواجهة مخاطر فرض الصين نهجها في تنظيم هذا القطاع.
سياسة٣١ مايو ٢٠٢٣
صورة رمزية للذكاء الاصطناعي

قواعد ومعايير صارمة.. قانون أوروبي للذكاء الاصطناعي

قواعد ومعايير صارمة.. قانون أوروبي للذكاء الاصطناعي

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى لجم الذكاء الاصطناعي والسيطرة عليه من خلال قواعد ومعايير تنظم استخدامه. وفي هذا الإطار يناقش البرلمان الأوروبي مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، فما هي ملامحه ومبادئه الأساسية؟
سياسة١٤ يونيو ٢٠٢٣