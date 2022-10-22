الاتحاد الأوروبي يتفق على حزمة عقوبات تاسعة على روسيا

اتفقت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الخميس (15 ديمسبر/كانون الأول 2022) على اعتماد عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا، كما أعلنت عدة مصادر دبلوماسية

وكانت المفوضية الأوروبية عرضت حزمة العقوبات الجديدة هذه في 7 كانون الأول/ديسمبر مقترحة إضافة حوالي 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بينهم القوات المسلحة الروسية وثلاثة مصارف روسية. وستشمل العقوبات الجديدة إجراءات عقابية ضد البنوك الروسية وقيودا تجارية إضافية. ووافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بالإجماع على العقوبات في بروكسل، لكن ما زال يتعين أن تتم الموافقة عليها رسميا.

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إحداث دفعة جديدة من العقوبات الأسبوع الماضي، وقالت "نحن نقف بجانب أوكرانيا ونجعل روسيا تدفع ثمن وحشيتها".

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كما أوصت بروكسل بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي وتشديد القيود على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري، عبر استهداف المواد الكيميائية، وعوامل الأعصاب، والمكونات الإلكترونية، والمعلوماتية.

واقترحت أيضا حظر تصدير مكونات تصنيع الطائرات بدون طيار إلى روسيا وكذلك تعليق أربع وسائل إعلام روسية جديدة متهمة بالمشاركة في دعاية الكرملين.

الاتفاق على هذه الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو تم التوصل إليه بالإجماع بين سفراء الدول الاعضاء ال27 في بروكسل على هامش قمة القادة الاوروبيين. وقالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي على تويتر إنه سيتعين الآن الموافقة عليها بموجب إجراء مكتوب بدون إعطاء تفاصيل على الفور بشأن ما وافقت عليه الدول.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل حزما من العقوبات ضد روسيا منذ أن غزت أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي، مستهدفة بها الاقتصاد الروسي والنظام المالي والبنك المركزي ومسؤولين كبار بالحكومة، بالإضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدائرة المقربة منه. كما فرضت الولايات المتحدة اليابان وكندا وأستراليا عقوبات مماثلة على روسيا.

ع.أ.ج/ ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)