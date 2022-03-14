الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر استيراد النفط الروسي

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيكثف ضغوطه على موسكو بفرض حظر تدريجي على واردات النفط وعقوبات جديدة على روسيا.
يريد الاتحاد الأوروبي تبني أقوى حزمة عقوبات ضد روسيا تتضمن حظرا نفطيا تدريجيا. وبينما تخشى دول أوروبية على نفسها من الحظر ويشكك اقتصاديون في جدواه وتحذر برلين من اضطرابات بسببه؛ تتهم أوكرانيا رافضي الحظر بالتواطؤ.
أكدت السلطات الأوكرانية تواصل عمليات إجلاء المدنيين في ماريوبول، بعد تأكيد الأمم المتحدة وجود ممر آمن لهذا الغرض. فيما جددت الخارجية الألمانية تأييد برلين لحظر لواردات النفط الروسية ضمن حزمة العقوبات على موسكو.
كشفت المفوضية الأوروبية عن حزمة عقوبات جديدة على روسيا تتضمن حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام واستبعاد بنوك روسية من نظام سويفت الدولي، كما اقترحت إطلاق حزمة مساعدة لتعافي أوكرانيا.
بعد حصوله على ضوء أخضر من ألمانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا من المتظر أن تشمل هذه المرة مبيعات النفط، وإقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت.
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