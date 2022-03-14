الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر استيراد النفط الروسي

عقب ضوء أخضر من برلين.. عقوبات أوروبية منتظرة تشمل النفط الروسي

بعد حصوله على ضوء أخضر من ألمانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا من المتظر أن تشمل هذه المرة مبيعات النفط، وإقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت.