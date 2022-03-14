 الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر استيراد النفط الروسي | DW الأخبار | DW | 04.05.2022

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DW الأخبار

الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر استيراد النفط الروسي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيكثف ضغوطه على موسكو بفرض حظر تدريجي على واردات النفط وعقوبات جديدة على روسيا.

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