 الاتحاد الأوروبي يتبنى تسوية فرنسية ألمانية حول الغاز الروسي | أخبار | DW | 08.02.2019

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أخبار

الاتحاد الأوروبي يتبنى تسوية فرنسية ألمانية حول الغاز الروسي

تبنى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة تسوية ألمانية ـ فرنسية تسمح لبرلين بمواصلة المفاوضات مع روسيا بشأن مشروع أنبوب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

Erdgaspipeline Eugal wird im Nordosten verlegt (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

بعد إعلان التسوية بين باريس وبرلين بشأن قواعد جديدة حول نقل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية عبر بحر البلطيق، وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على التسوية والتي تسمح لبرلين بمواصلة المفاوضات بشأن مشروع الغاز المذكور والمعروف بمشروع "نورد ستريم 2" ويترجم حرفيا بـ "السيل الشمالي 2"، حسب الوثيقة التي حصلت على نسخة منها وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت فرنسا وألمانيا قدمتا إلى شركائهما الأوروبيين الجمعة (الثامن من شباط/فبراير 2019) تسوية تسمح بتبني قواعد جديدة حول نقل الغاز، بدون أن تعرقل مشروع أنبوب الغاز "نورد ستريم2" (السيل الشمالي2)، حسب الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

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تعهد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بالعمل معاً على تحديث شبكة نقل الغاز الأوكرانية التي تمد دول الاتحاد بالغاز الروسي، وموسكو تتهم الجانبين بتجاهلها مما قد يؤدي في نظرها إلى الإخلال بأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي. (23.03.2009)

شهدت بودابست قمة للدول المشاركة في مشروع خطوط أنابيب نابوكو لنقل الغاز من وسط آسيا والشرق الأوسط. المشاركون أعربوا عن دعمهم للمشروع الذي يقلل من التبعية للغاز الروسي، لكن التحديات ما زالت تواجه من سيقومون بإنشائه. (28.01.2009)

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن "التسوية الفرنسية الألمانية أقرت بشبه إجماع". وأكد دبلوماسي آخر أن التسوية أقرت خلال محادثات في بروكسل. وينص التفاهم على أن تطبيق القواعد الأوروبية على أنابيب الغاز التي تشارك فيها دول أخرى مثل روسيا، يقع على عاتق الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي ربطت فيها للمرة الأولى بالشبكة الأوروبية. وفي هذه الحالة يقع الأمر على عاتق ألمانيا.

وعرض النص على سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وذكرت مصادر دبلوماسية أنه في حال قبوله سيسمح بتجنب أزمة بين باريس وبرلين وسيتيح لفرنسا الموافقة على تبني قواعد أوروبية جديدة لنقل الغاز. وإلى جانب الشفافية في الأسعار، تنص الوثيقة الجديدة على فرض ضمانات لوصول شركات أخرى إلى البنى التحتية. وهي تؤكد على الفصل بين نشاطات المزودين بالغاز والمسؤولين عن تشغيل البنى التحتية.

يشار إلى أن "نورد ستريم2" مكمل "لنورد ستريم1" الذي تديره المجموعة الروسية أيضا. وسيربط بين روسيا وألمانيا تحت بحر البلطيق عبر المياه الإقليمية لخمس دول: روسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا، ويسمح بمضاعفة كميات الغاز التي تنقلها هذه الشبكة إلى ألمانيا.

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انقاسمات وسط الاتحاد الاوروبي حول مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2

ويثير مشروع "السيل الشمالي2" غضب المفوضية الأوروبية لأنه لا يسمح بخفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا في إمدادات الغاز. وهو يهدد أيضا المشتريات الأوروبية من الغاز عن طريق أوكرانيا التي أصبحت شبكتها لأنابيب الغاز قديمة جدا.

من جانبها، أشادت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالغاز، ووصفت الاتفاق بأنه نجاح مشترك لألمانيا وفرنسا. وقالت ميركل اليوم الجمعة في برلين:" أرى هذا اليوم جيدا ولم يكن له أن ينجح بدون التعاون الألماني الفرنسي".

ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب/د.ب.أ)

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مختارات

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