 الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل لأوكرانيا في مواجهة روسيا | DW الأخبار | DW | 15.09.2022

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الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل لأوكرانيا في مواجهة روسيا

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي . وقالت أورسولا دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عزم الاتحاد على مواصلة دعمه القوي حتى النهاية وتحقيق النصر.

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