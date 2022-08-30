الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل لأوكرانيا في مواجهة روسيا

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أكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي . وقالت أورسولا دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عزم الاتحاد على مواصلة دعمه القوي حتى النهاية وتحقيق النصر.
مرتدية ملابس بألوان العلم الأوكراني وبرفقة السيدة الأولى الأوكرانية جددت رئيسة المفوضية الأوروبية في "خطاب حال الاتحاد" دعم التكتل لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. ما أوجه هذا الدعم؟
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
توقع معهد البحوث الاقتصادية الألماني "إيفو" هبوط أسعار الطاقة على المدى الطويل، معتبرا أن حرب أوكرانيا لم تغير بشكل جوهري من بنية إمدادات الطاقة في العالم.
بعد وصولها إلى كييف، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك أن بلادها ستستمر بدعم أوكرانيا بالأسلحة ومساعدتها في إزالة الألغام فضلًا عن الدعم الإنساني والمالي، مشددة على أنهم لن يملوا من التعاطف مع كييف، "كما يراهن بوتين"!
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