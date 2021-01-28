 الاتحاد الأوروبي يؤكد: تركيا تمنع مجددا تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.03.2021

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أخبار

الاتحاد الأوروبي يؤكد: تركيا تمنع مجددا تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا

أكد الاتحاد الأوروبي تقريرا إعلاميا مفاده أن تركيا اعترضت مجددا على عملية تفتيش أوروبية لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لسفينتين تجاريتين تحملان العلم التركي، ويشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.

سفينة تركية تخضع لمراقبة من الجيش الألماني في مياه المتوسط (23 نوفمبر2020)

سفينة بضائع تركية خلال مراقبتها من قوات ألمانية (أرشيف)

منعت تركيا مجددا مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وزارة الخارجية التركية اعترضت في شباط/فبراير على تفتيش سفينتين تجاريتين يشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.

وأكدت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (إي إي إيه اس) تقرير وكالة الأنباء الألمانية. وحسب "إي إي إيه اس" كانت السفينتان ترفعان علم تركيا في البحر المتوسط عندما أعترضت تركيا على تفتيشهما. 


مختارات

وفي حادثة سابقة في تشرين ثان/نوفمبر، أوقفت تركيا عملية تفتيش لسفينة حاويات كانت قد بدأت بالفعل من قبل مشاة البحرية الألمانية واتهمت لاحقا الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاج سلوك غير قانوني.

وتأسست بعثة المراقبة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2020 وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وتدعم تركيا حكومة رئيس الوزراء فايز السراج التي تتنافس على السلطة ضد القائد العسكري خليفة حفتر والجماعات المسلحة التي تدعمه. وتخشى حكومة أنقرة أن تأتي عملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط على حساب حكومة السراج ، حسبما يرى مراقبون.

على الجانب الآخر هناك شكوك في تورط تركيا في نقل السلاح لليبيا . وكان الاتحاد الأووربي قد فرض عقوبات على شركة تركية متهمة بالمشاركة في نقل مواد حربية إلى ليبيا.

هـ.د/ ع.ج.م ( د ب أ)

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Leinen los

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    تعد سفينة "فرانكفورت"، أكبر سفينة تابعة للبحرية الألمانية. وتشارك السفينة في مهمة "صوفيا" تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وإنقاذ اللاجئين من الغرق.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Ortung von Flüchtlingsbooten

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    يراقب طاقم السفينة عرض البحر على مدار الساعة باستخدام الرادار، وذلك للتمييز بين قوارب المهربين والسفن التجارية والسياحية. ويأمل الجيش الألماني من خلال المقابلات التي يجريها مع اللاجئين على متن السفينة، في معرفة المزيد عن شبكات التهريب.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Leinen los

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    الأمواج المرتفعة ليست الوقت المناسب للاجئين لعبور المتوسط على زوارقهم الصغيرة. وفي انتظار ظهور قارب محتمل يجري طبيب الفريق الألماني فحصاً للسمع لطاقم السفينة. وعند الحاجة يمكن إجراء عمليات جراحية على متن السفينة أيضا.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Kommandant Andreas Schmekel

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    يشرف القائد شميكل (يمين الصورة) على طاقم السفينة الذي يضم مائتي شخص. وبالإضافة إلى البحارة وأعضاء الفريق الطبي هناك أيضا طباخون، وخبازون وقساوسة. ويقضي الفريق شهورا عدة في عرض البحر.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Leinen los

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    يثبت الضابط يان.س مصباحا كهربائيا في هذا المكان الذي يعد المحطة الأولى للمهاجرين على متن السفينة. بجانبه صورتين تشيران إلى أن "الأسلحة محظورة".

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Maschinengewehr

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    إذا لم تظهر قوارب التهريب يخصص طاقم السفينة الوقت للتدريبات على مدفع رشاش، ومحاكاة عملية إخماد الحرائق، تحسبا لأي طارئ.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Kombüse

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    إضافة إلى الحراسة والتدريب يقوم طاقم السفينة أيضا بعملية التنظيف والخدمة داخل المطبخ. ويتم تنظيف السفينة يوميا ًعلى الرابعة بعد الزوال لمدة ساعة. طاقم السفينة يعمل باستمرار، ووقت الفراغ شبه غائب.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    في إطار مهمة "صوفيا" تقوم سفن البلدان المشاركة في العملية بتدريبات مشتركة كما هو الحال هنا بالنسبة للفرقاطة الألمانية "كارلسروه"، وحاملة الطائرات الإيطالية "كافور"، إلى جانب سفينة "فرانكفورت".

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Deck

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    تقوم سفينة "فرانكفورت" بتزويد السفن الصغيرة بالوقود أو المياه. ويمكن علاج المصابين على متنها. وتركز السفينة الآن عملها على خدمة اللاجئين، حيث تقوم بحملهم إلى أقرب ميناء أو تنقلهم إلى سفينة أخرى.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Motivationshilfe

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    طاقم السفينة يعيش في عزلة عن العالم الخارجي بسبب غياب خدمة الإنترنت. وينتظر أعضاء الفريق لحظة رسو السفينة من حين لآخر في أحد المواني للاستراحة وتصفح بريدهم الالكتروني.

    الكاتب: دانييل بيلس/ عبد الرحمان عمار


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