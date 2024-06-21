الاتحاد الأوروبي يؤكد إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

اعتمد وزراء مال الاتحاد الأوروبي رسميا إطار المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا وأكدت الدول الأعضاء أن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للتكتل ستطلق الثلاثاء المقبل. ويشكّل افتتاح المفاوضات خطوة في عملية انضمام طويلة وشاقة.

أعلنت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي أن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي ستطلق الثلاثاء المقبل (25 يونيو/ حزيران 2024). وقالت بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية الشهر الجاري، عبر منصة "أكس" اليوم الجمعة إن وزراء التكتل أقروا خطط المفاوضات مع الدولتين مما يسمح بالبدء فيها الأسبوع المقبل.

وستفتح الدول الـ27 المفاوضات رسميا أولا مع أوكرانيا بعد ظهر الثلاثاء ثم مع مولدافيا وفقا لمصدر دبلوماسي.

واعتمد وزراء مال الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ، رسميا إطار المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا، مؤكدين اتفاقا مبدئيا توصل إليه سفراؤهم الأسبوع الماضي.

زيلينسكي: حلم أوروبي

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة اكس "نتطلع بفارغ الصبر إلى الأسبوع المقبل، 25 حزيران/يونيو، عندما تعقد أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أول مؤتمر حكومي دولي مما يشكل بداية عملية التفاوض" مرحبا بتحقيق "حلم أوروبي".

طريق طويل جدا

ويشكّل افتتاح المفاوضات خطوة في عملية انضمام طويلة وشاقة. فقد تقدمت أوكرانيا ومولدوفا بطلين للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي عقب انطلاق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. ومنح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا صفة المرشح للعضوية في حزيران/يونيو 2022، في لفتة رمزية بعد أشهر من بدء الحرب التي شنتها موسكو وكذلك مولدوفا.

ولدى مولدوفا، مثل جارتها الأكبر حجما أوكرانيا، منطقة انفصالية تسمى ترانسنيستريا التي تنحاز إلى روسيا.

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت من كييف اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ونفوذ القلة. وطلبت أيضا مراعاة الأقليات بشكل أفضل، وهو إجراء أصرت عليه بودابست بسبب وجود جالية مجرية في أوكرانيا. وعرقلت المجر حتى الآن بدء المفاوضات رسميا مع أوكرانيا، باعتبار أن الشروط لم يتم استيفاؤها.

ومن جهتها، اعتبرت المفوضية الأوروبية في السابع من حزيران/يونيو أن أوكرانيا ومولدوفا استوفتا كل الشروط المسبقة لبدء المفاوضات الرسمية.

دول أخرى تنتظر بدأ المفاوضات

وبدء المحادثات لا يعني أن البلدين سينضمان إلى الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب، حيث إن كل خطوة في العملية تتطلب اتفاقا بالإجماع بين الدول الأعضاء في التكتل.

وتجري مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي ودولة ثالثة في إطار مؤتمر حكومي دولي.

وتنتظر دول أخرى عديدة منذ فترة أطول بكثير لبدء مفاوضات الانضمام. وأقر قادة الاتحاد الأوروبي رسميا أن أوكرانيا ومولدوفا مرشحتين للعضوية قبل عام، في حزيران/يونيو 2023، كما منحوا وضع مرشح لجورجيا في كانون الأول/ديسمبر 2023، وهو نفس الوقت الذي تمت الموافقة فيه على فتح محادثات مع أوكرانيا ومولدوفا.

كانت كرواتيا آخر دولة تنضم للاتحاد الأوروبي في 2013 وانضمت رومانيا وبلغاريا في 2007 و10 دول أخرى في 2004.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)